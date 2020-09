Unterhachings Polizeichef wechselt nach Oberschleißheim

Nach zwölf Jahren verlässt Polizeichef Stefan Schraut (57) die Inspektion in Unterhaching und wird ab 1. Oktober neuer Leiter der PI 48 in Oberschleißheim. Der Abschied von den Kollegen und vielen vertraut gewordenen Menschen fällt schwer. Im Interview mit dem Münchner Merkur spricht der gebürtige Moosacher über packende Einsätze, emotionale Momente und warum Vertrauen für die Polizeiarbeit so wichtig ist.

Herr Schraut, können Sie sich noch an Ihren ersten Tag hier in Unterhaching erinnern?

Das weiß ich sogar noch ganz genau. Das war am 1. Juli 2008. Ich kam mit einem Karton mit meinen persönlichen Sachen zur Bürotür rein. Da saßen schon zwei Vertreter der Landkreis-Presse. Und die erste Frage war: „Herr Schraut, was wollen sie hier alles verändern?“ Da war ich erst mal sprachlos. Ich war ja noch gar nicht mal richtig angekommen.

Und jetzt zwölf Jahre später – haben Sie denn etwas verändert?

Die Strukturen sind ja fix, wir haben die gleichen Aufgaben wie alle anderen Polizeiinspektionen im Polizeipräsidium München. Aber was ich verändert habe, ist der Ablauf von großen Veranstaltungen und Festen. Nachdem wir ein, zwei Feste mit Massenschlägereien hatten, bei denen auch Polizei-Kollegen verletzt wurden, habe ich mit den Gemeinden ein neues Konzept aufgestellt. Gemeinde und Veranstalter sind seitdem in erster Linie für die Sicherheit auf den Veranstaltungen verantwortlich – und dann erst die Polizei. Auch die Bannmeilen und das Betretungsverbot haben sich nach und nach überall durchgesetzt. Mehr Gestaltungsfreiräume hat man eher nach innen, also wie ich meinen Dienstbetrieb hier ausrichte.

Der Mensch steht im Vordergrund

Was ist Ihnen da wichtig?

Worauf ich viel Wert lege, ist, dass ich den Menschen in den Vordergrund rücke. Mir ist es viel aufs Zwischenmenschliche angekommen, auch was den Kontakt zu den Gemeinden, Feuerwehren und Vereinen angeht. Der direkte Kontakt zu allen ist das, was das Arbeiten hier so schön gemacht hat. Die Polizei lebt von der Zusammenarbeit mit allen. Wir sind allein gar nichts. Denn wir haben ja alle ein gemeinsames Ziel: Wir wollen für eine friedliche Gesellschaft sorgen. Das können wir nur alle miteinander. Wir können nur arbeiten, wenn viele mit uns vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und ohne das Vertrauen der Bürger geht es nicht.

Das Vertrauen in die Polizei hat ja durch die aktuellen Debatte rund um Rechtsextremismus und Polizeigewalt gelitten.

Extremisten haben in der Polizei nichts verloren. Punkt! Und wer als Polizist Straftaten begeht, muss konsequent zur Verantwortung gezogen werden. Ansonsten würden wir viel Glaubwürdigkeit verlieren und unsere gute Arbeit würde kaputt gemacht. Aber die Debatte über Polizeigewalt ärgert mich sehr. Da werden Untersuchungen veröffentlicht, wonach ein Großteil der Anzeigen gegen Polizeibeamte von der Justiz „einfach so“ eingestellt werden. Dabei wird absichtlich ausgeblendet, dass die Polizei im Einzelfall körperliche Gewalt anwenden darf, ja muss. Das Gesetz nennt das „unmittelbarer Zwang“. Wenn ein Verdächtiger sich also bei der Festnahme gewaltsam wehrt, kann es sein, dass er dabei von der Polizei verletzt wird. Und wenn er nun den Polizisten deshalb anzeigt, prüft die Justiz, ob der Polizeibeamte rechtmäßig gehandelt hat. Ein normaler Vorgang. Es ist ein großer Unfug, dass Vorgänge in den USA ungeprüft und unreflektiert auf Deutschland übertragen werden. Gerade jetzt im Zusammenhang mit all den Corona-Regelungen beweisen wir viel Augenmaß. Wir reden sehr viel mit den Bürgern. Anzeigen sind nur das letzte Mittel bei völlig uneinsichtigen Verweigerern.

Junge Kollegen haben Angst, etwas falsch zu machen

Wird man da noch gerne Polizist?

Die meisten jungen Kollegen, die ich kennenlerne, brennen für den Beruf des Polizisten aus guten Motiven. Solche Debatten verunsichern natürlich. Deshalb ist es auch meine Aufgabe als Dienststellenleiter den Kollegen zu zeigen, dass sie keine Angst haben müssen. Gerade junge Kollegen haben zu Beginn ganz viel Angst, dass sie was falsch machen, weil sie ihren Job eben gut machen wollen.

Einsätze, die man nicht vergisst

Was waren denn die einprägsamsten Einsätze für Sie in den vergangenen zwölf Jahren?

Auf jeden Fall die Massenschlägerei und Messerstecherei bei der Hochzeit einer Großfamilie im Ritter-Hilprand-Hof in Taufkirchen 2010. Auslöser war ja damals, dass der Kaffee kalt serviert wurde. Unglaublich. Dem Wirt damals, der am schwersten verletzt wurde, dem hat damals die Streife das Leben gerettet – das weiß ich noch. Ich erinnere mich auch noch gut an einen Raubüberfall 2016 mit Geiselnahme in der VR-Bank in Taufkirchen. Da ist uns der Täter damals vor dem Gebäude direkt in die Arme gelaufen. Besonders nahe geht es einem, wenn es sich um Todesfälle von Kollegen handelt. Auch das habe ich erlebt. Die Angehörigen zu betreuen oder auf Beerdigungen zu sprechen, das ist schon hart.

Was waren denn die größten Herausforderungen in Ihrer Zeit in Unterhaching?

Auf jeden Fall als die Flüchtlinge hier in den Traglufthallen untergebracht wurden. In Taufkirchen wurde da damals die erste Traglufthalle aufgestellt. Beinahe viermal am Tag mussten wir da raus fahren, weil es Streit und Schlägereien gab. Das hat uns schon sehr viel Arbeit bereitet. Aber man muss sich auch mal vorstellen: Da haben 300 Menschen unter einem Dach gelebt. Da waren Konflikte vorprogrammiert. Herausfordernd waren auch jedes Mal die großen Fußballspiele der Spielvereinigung Unterhaching. Da war ich ja fast jeden Samstag. Witzigerweise war das Erste, was meine Frau mit dem Wechsel nach Oberschleißheim gefragt hat: „Bist du jetzt etwa jeden Samstag wieder daheim?“.

Was die Menschen auf Bürgerversammlungen wirklich beschäftigt

Gibt es auch kuriose Erlebnisse, an die Sie sich erinnern?

Also was ich definitiv nicht vergessen werde, sind die Fragen, die manchmal auf den Bürgerversammlungen gestellt wurden. Egal, was ich angesprochen habe, ob Raubüberfall, Körperverletzung oder Einbruch, das war alles nicht so aufregend. Aber wenn irgendwo zwei Wochen lang ein Anhänger falsch geparkt war, das hat die Leute dann beschäftigt.

Nachfolger auf Zeit

Nachfolger für Stefan Schraut wird Philipp Rogler. Der 29-Jährige besetzt die Stelle im Zuge der Führungsbewährung für ein halbes Jahr. Zum 1. April 2021 soll der Chefposten der Unterhachinger Polizei dann wieder fest besetzt werden.