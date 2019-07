Von der  Schnapsidee zum Filmerfolg: Preis für Unterhachinger Produzenten

Für seinen Film über eine Clownette bekommt Manuel Renken aus Unterhaching den begehrten „Independent Star“.

Unterhaching – Lange hat es gedauert, bis der Unterhachinger Filmproduzent und Schauspieler Manuel Renken (39) für seine Arbeit belohnt wurde: Bisher war er lediglich für Filme, an denen er als Kleindarsteller mitwirkte, bekannt. Doch jetzt kann der Filmemacher stolz sein. An diesem Sonntag wird Renken erstmals mit seiner selbst produzierten Webserie „Aus dem Leben einer Clownette“mit dem Jurypreis beim Independent Star Filmfest in Freising geehrt.

„Man spricht oft über männliche Clowns, aber recht selten über eine weibliche Clownette“, sagt Manuel Renken. Deshalb verwirklichte er zusammen mit der Schauspielerin Christina Baumer („Tatort“, „Matula – der Schatten des Berges“) das aktuelle Kurzfilmprojekt.

Ein weiblicher Clown - eine Seltenheit

Die Darstellerin war bis 2016 selbst Clownette und trat regelmäßig bei Firmenfesten und Kindergeburtstagen auf. Dort erlebte sie einige Kuriositäten: Niemand erwartete eine Frau – und einmal wurde sie sogar mit einer Stripperin verwechselt.

+ Beim Independent Star Filmfest in Freising wird Manuel Renken für seinen Film geehrt. © Alexander Spöri

Aus diesen Erlebnissen formte Renken ein Drehbuch. „Das war eigentlich nur eine Schnapsidee“, erzählt der Kurzfilmproduzent. „Ich wollte ihre Geschichte aber unbedingt erzählen. Wenn ich keinen Film darüber drehe, macht keiner einen – das wäre schade.“

Im Rahmen des Formats „Film am Wochenende“, das Renken selbst entwickelte, entstanden drei Episoden. Jedes Wochenende sollten engagierte Filmemacher zusammen kommen und kleine Projekte – darunter „Aus dem Leben einer Clownette“ – abdrehen.

Der Produzent verdient an seinen Filmen keinen Cent

Besonders erfolgreich war dieses Format nicht. Das größte Problem: Die Finanzierung. „Independent-Filmemacher sind ganz auf sich alleine gestellt. Die staatlichen Förderungen unterstützen uns nicht“, erklärt Renken. Deshalb steckt er sein eigenes Geld in die Projekte: „Da muss ich jedes Mal schauen, wie ich das nötige Geld überhaupt zusammenkriege.“ Mit seinen eigenen Kurzfilmen verdient er keinen Cent und als mitwirkender Schauspieler muss er noch einen anderen Nachteil kompensieren: „Durch mein Erscheinungsbild finde ich in Deutschland oft überhaupt keine Rolle.“

Als Kolumbianer muss er oft den Flüchtling oder Verbrecher mimen

Renken ist Kolumbianer. Er hat etwas braunere Haut, eine Glatze und einen schwarzen Bart. „Die Filmbesetzungen sind in Deutschland immer gleich, meistens bin ich nur der Flüchtling, der nicht lesen kann oder der gewalttätige Verbrecher.“ Der Schauspieler kritisiert, dass man ihn in anderen Rollen nicht einsetzt. „Natürlich spricht da Verzweiflung aus mir“, sagt Renken. „Wenn Schauspieler nicht spielen können, dann fühlen sie sich verloren.“ In dieser Situation muss er sich dann immer wieder selbst motivieren, denn seine Leidenschaft zum Schauspiel ist „unglaublich“ groß.

Renken hofft, dass die Jobsuche künftig leichter wird: In einer Zeit, in der es etliche Online-Streaming-Dienste gibt, schauen viele Menschen keine „unkreativen“ Fernsehfilme, meint der 39-Jährige. „Dann werden auch Leute wie ich mehr Rollen finden.“

Unabhängig davon kann sich Manuel Renken erst einmal über seinen Preis freuen: „Ich bin wirklich froh, dass meine eigene Idee so gut ankommt.“

Er hofft, dass noch mehrere Festivals auf „Das Leben einer Clownette“ aufmerksam werden und die Webserie auf der großen Leinwand zeigen.

Alexander Spöri

Filmvorführung:

Am Sonntag, 7. Juli, läuft „Aus dem Leben einer Clownette“ um 13.30 Uhr beim Independent Film Festival im Freisinger Lindenkeller.