Unterhaching in der finanziellen Krise: Freibad könnte geschlossen bleiben

Von: Martin Becker

Teilen

Ob das Unterhachinger Freibad in diesem Jahr öffnen wird, ist noch nicht entschieden. © msc

In Unterhaching steht das neue Jahr im Zeichen von Sparen und Verzicht. Die angespannte Finanzlage zwingt die Gemeinde dazu. Es wird auch darüber nachgedacht, das Freibad nicht zu öffnen.

Unterhaching – Ein finanzieller Engpass hat die Gemeinde Unterhaching für zwei Monate zu einer Haushaltssperre gezwungen, am 31. Dezember ist diese Sparmaßnahme ausgelaufen. Trotzdem steht auch das Jahr 2023 im Zeichen der Balance: Was kann sich die mit rund 26 000 Einwohnern zweitgrößte Kommune im Landkreis München noch leisten, wie will sie sowohl Pflichtaufgaben finanzieren als auch freiwillige Leistungen mit Augenmaß kürzen? Ein Ausblick.

Finanzplanung

Just mitten in der kommunalen Finanzkrise hatte Kämmerer Udo Grafe in der Dezember-Sitzung des Gemeinderats verkündet, dass er die Gemeinde Unterhaching nach 16 Jahren verlässt. Den Haushalt für 2023, der im Februar beschlossen werden soll, stellt der 51-Jährige noch auf – danach braucht Unterhaching einen neuen Hüter der Finanzen. „Wir haben intern eine sehr gute Lösung gefunden“, sagt Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD). Die wohl aktuell wichtigste Rathaus-Personalie will er in der Gemeinderatssitzung am 25. Januar bekannt geben.

Grundsätzlich sei es so, sagt Panzer: „Wir werden 2023 – und auch 2024 – eine Talsohle durchleben, die uns alle Strukturen überdenken lässt. An sich geht es uns nicht schlecht, aber bei sinkenden Steuereinnahmen müssen wir immer mehr Ausgaben finanzieren, unter anderem im Bereich der Energie- und Lohnkosten. Trotzdem wollen wir versuchen, die hohe Lebensqualität in Unterhaching zu erhalten.“

Freibad

Einer dieser kostspieligen Zuschussbetriebe ist das Freibad, das pro Saison rund 400 000 Besucher nutzen. „Ziel ist es, das Freibad zu eröffnen“, sagt Panzer. „Aber letztlich entscheidet das der Gemeinderat.“ In dessen Dezember-Sitzung war angeklungen, dass das Freibad heuer geschlossen bleiben könne. Etwa 600 000 Euro pro Jahr beträgt die Subventionierung durch die Gemeinde. Diese Summe könnte durch höhere Eintrittspreise und eine niedrigere Wassertemperatur zumindest teilweise reduziert werden.

Fußballstadion

Seit 2017 steht im Raum, dass die SpVgg Unterhaching der Gemeinde das Fußballstadion abkauft. Ein Grundsatzbeschluss über den Stadionverkauf für 3,3 Millionen Euro existiert zwar – noch aber gehört die Heimspielstätte der SpVgg (die sich lediglich um den Unterhalt kümmert) der Gemeinde. Unlängst hatten die Grünen eine neue Variante ins Spiel gebracht: Verpachtung statt Verkauf. „Die Mehrheiten im Gemeinderat sind knapp – ich möchte aber einen breiten Konsens erzielen“, sagt der Rathauschef. Ein Nicht-Verkauf könnte für die Kommune hohe Folgekosten bedeuten: Sollte die SpVgg, derzeit Tabellenführer der Regionalliga Bayern, im Mai in die 3. Liga aufsteigen, müsste die Flutlichtanlage aufgerüstet werden.

Bauprojekte

Mehrere große Bushaltestellen (Bahnhofsvorplatz, Kubiz, Sommerstraße) harren noch der Fertigstellung. Für die Grund- und Mittelschule am Sportpark wird momentan der Erweiterungsbau errichtet – acht Klassenzimmer, zwei Differenzierungsräume sowie Platz für die Mittagsbetreuung „Freiraum“ (die derzeit provisorisch in die Mensa ausgelagert ist) sollen bis zu den Herbstferien fertig werden. 14 Millionen Euro lässt sich die Gemeinde diese wegen steigender Schülerzahlen dringend notwendige Erweiterung kosten.

Immer weiter wächst das Wohngebiet auf der Stumpfwiese. Aktuell entstehen im mittlerweile elften Bauabschnitt 180 neue Wohnungen. © Martin Becker

Ein paar Meter weiter läuft der elfte Bauabschnitt im Wohngebiet Stumpfwiese, wo zwischen Edeka-Markt und Biberger Straße rund 180 neue Wohnungen entstehen. Das Aufreißen von Straßen für den Vollausbau der Geothermie steht erst 2024 an: „2023 ist das Planungs- und Koordinationsjahr“, sagt Rathaussprecher Simon Hötzl. Es werde eruiert, wo man in einem Zug auch andere Leitungen (Wasser, Strom oder Glasfaser) erneuern könne.

Jubiläen und Feiern

Der Gartenbauverein Unterhaching wird am 27. Oktober 100 Jahre alt, die Städtepartnerschaft mit dem französischen Le Vesinét jährt sich im Juli zum 45. Mal, die Veteranen- und Reservisten-Kameradschaft besteht seit 150 Jahren. Üblicherweise würden solche Anlässe unter anderem im Rahmen des Bürgerfests gefeiert, aber ob dieses heuer überhaupt stattfindet, ist ungewiss: Die Gemeinde startet zunächst die „Ausschreibung der Leistungen Festzelt und Schausteller“, wie es in der Tagesordnung für den Finanzausschuss am 19. Januar heißt. Wiesnwirt Lorenz Stiftl hatte 2022 erstmals als Festwirt in Unterhaching agiert – ob er es abermals macht ist anscheinend noch offen. Was das Gesellschaftliche angeht: Einen Neujahrsempfang gab er zuletzt 2020 – zum dritten Mal in Folge fällt er dieses Mal aus. „Pandemiebedingt war ich mir nicht ganz sicher, ob wir das machen sollten“, erläutert der Bürgermeister. „Außerdem passt es nicht zusammen, wenn die Gemeinde einerseits den Gürtel enger schnallen muss, andererseits einen Empfang für 800 Ehrenamtliche ausrichten soll.“ Wie er deren Arbeit würdigen will? „Ich weiß es noch nicht“, gibt Panzer zu.

Gewerbeentwicklung

Dass mit der Strabag AG ab März ein großes Bauunternehmen seine Direktion nach Unterhaching verlegt, steht fest (wir berichteten). Weitere 6000 Quadratmeter Gewerbefläche, für die es schon Interessenten gibt, sollen südlich des Bürokomplexes „Hatrium“ entstehen. Im Norden davon wäre Platz für weitere 33 000 Quadratmeter Gewerbefläche, eine weitere brachliegende Fläche ist die zwischen Develey und A 8 an der Ottobrunner Straße. „Das Baurecht besteht jeweils, es müsste nur umgesetzt werden“, sagt Rathaus-Sprecher Simon Hötzl.

Zum leer stehenden ehemalige Bürogebäude von Sport-Scheck, zwischen Biberger- und Walter-Paetzmann-Straße mit 6500 Quadratmetern Fläche sagt der Rathaussprecher: „Dafür werden wir 2023 eine Lösung finden. Die Gemeinde assistiert sowohl bei der Vermietung als auch beim Verkauf.“