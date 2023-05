Radfahrer nimmt Auto die Vorfahrt

Von: Martin Becker

Die Polizei eilte zu einem Unfall in Unterhaching (Symbolfoto). © Carsten Rehder/dpa

Ein 82-Jähriger aus Unterhaching erleidet Kopfverletzungen, als er - mit dem Fahrrad unterwegs - einem Auto die Vorfahrt nimmt. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Unterhaching – Ein Radfahrer (82) aus Unterhaching musste nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Freitagabend aufgrund erlittener Kopfverletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei befuhr der Unterhachinger in seinem Heimatort gegen 19.35 Uhr die Grünauer Allee südlich in Richtung Ottobrunner Straße. An der Einmündung zur Ottobrunner Straße musste der Radfahrer gemäß der Verkehrszeichen dem querenden Verkehr die Vorfahrt gewähren – was der 82-Jährige aber nicht tat: Der Radfahrer, ohne Helm unterwegs, nahm einen Ford-Fahrer (22) aus Brunnthal, der auf der Ottobrunner Straße ich Richtung Ortsmitte unterwegs war, die Vorfahrt.

Durch den Zusammenstoß mit dem Auto wurde der Radfahrer zu Boden geworfen und verletzte sich schwerer, unter anderem im Bereich des Kopfes. Es entstand ein leichter Schaden am Pkw und eine schwere Beschädigung am Fahrrad in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei München – sie weist generell darauf hin, dass trotz fehlender Tragepflicht ein Fahrradhelm Kopfverletzungen zumindest minimieren kann.

