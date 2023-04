Von der Bierlaune zur Kleinbrauerei: „Rammlerbräu“ feiert Fünfjähriges

Von: Martin Becker

Beim Bürgerfest 2019 durfte das „Rammlerbräu“ erstmals, parallel zum großen Augustiner-Bierzelt, ausschenken. Heuer, im fünften Jahr des Bestehens, sind die Unterhachinger Hobby-Brauer wieder auf dem Bürgerfest im Juli präsent. © privat

Vor fünf Jahren wurde das Unterhachinger „Rammlerbräu“ ins Leben gerufen. Heuer ist die kleine Brauerei auch wieder beim Bürgerfest dabei.

Unterhaching – Auf der „Verkaufsstellenkarte“ der Homepage zeigen kleine Hasensymbole an, wo das „Rammlerbräu“ aus Unterhaching erhältlich ist. Natürlich in Getränkemärkten in und um München, aber auch in Salzburg, im Saarland nahe der französischen Grenze oder beim Biersommelier „Vintäsch“ bei Aachen. „Als wir damals, aus einer Bierlaune heraus, unser Unternehmen gegründet haben“, konnten wir natürlich nicht davon ausgehen, dass aus unserer Schnapsidee ein funktionierendes Projekt wird“, sagt Stefan Lettl, Geschäftsführer und einer der neun Firmengründer. Genau fünf Jahre ist das her, und heute produziert das „Rammlerbräu“ pro anno im Durchschnitt 500 Hektoliter Bier. Darauf stößt das Team an diesem Samstag, 22. April, ab 14 Uhr bei der Jubiläumsfeier in der Burschenhütte Taufkirchen an.

Verbunden durch den Sport

Ihre Wurzeln haben die Hobby-Bierbrauer im gemeinsamen Sport: Acht von ihnen bildeten 2018 das dritte Volleyballteam des TSV Unterhaching – und weil die Suche nach einem Trikotsponsor ohne Erfolg verlief, kreierten die Bierfreunde ihren eigenen Schriftzug. Das „Rammlerbräu“ – weil die Volleyballmannschaft damals unter dem Ruf-Titel „Hachinger Hasen“ schmetterte und baggerte. „Ein Gag“, schmunzelt Stefan Lettl rückblickend über die Findung des Firmennamens.

„Rammlerbräu“: Der Name entstand aus einem Gag

Die acht Volleyballfreunde und Braumeister Johannes Probst produzierten in einem Braukurs ein sehr schmackhaftes Bier. Und weil das Festbier mit 5,9 Prozent Alkoholgehalt etwas stärker war als die beiden anderen Sorten (Helles und Weißbier), folgte auf die Namensgebung „Rammlerbräu“ augenzwinkernd der Slogan: „Des bummst di richtig“. Weil es eben „kein so verwaschenes Bier“ sei, erläutert Stefan Lettl. Der 28-Jährige, im Hauptberuf Steuerberater, ist der Jüngste unter den neun Gesellschaftern, von denen heute noch sieben zusammen für den TSV Unterhaching in der Volleyball-Landesliga spielen. Darunter Max Siebold, zugleich Trainer der Zweitliga-Frauen – die touren inzwischen als „Hachinger Hasen“ durch die Republik. So schließt sich der sportliche Kreis.

Stefan Lettl ist Geschäftsführer des „Rammlerbräu“. © privat

Neustart beim Bürgerfest

Was das Bierige angeht: „Nach der Corona-Durststrecke hoffen wir jetzt auf einen Neustart beim Unterhachinger Bürgerfest“, erzählt Stefan Lettl. Dort war das „Rammlerbräu“ 2019 neben dem Bier-Riesen Augustiner , erstmals vertreten, der zweite Anlauf 2022 scheiterte am Veto des damaligen Festwirts. Heuer indes legte der Gemeinderat fest, dass das „Rammlerbräu“ vom 7. bis 16. Juli wieder ausschenken darf auf der Festwiese. „Darauf freuen wir uns sehr“, sagte Stefan Lettl. Zwar seien sie sogenannte Lohnbrauer, die sich mangels eigener Örtlichkeit für jeden Sud in Traunstein oder Grafing einmieten müssen, „aber wir verstehen uns als Unterhachinger Brauerei und brennen darauf, beim Bürgerfest mit dem ganzen Ort ins Gespräch zu kommen“.

Bis zu 900 Hektoliter verkauften die Unterhachinger im Rekordjahr 2021

Denn der Bekanntheitsgrad hierzulande habe ein bisschen gelitten – überregional sah das anders aus, als im ersten Corona-Lockdown der Onlineshop brummte und innovative Getränkehändler aus der Ferne bei Terminen mit den Münchner Großbrauereien nebenbei auch eine Palette „Rammlerbräu“ einluden. Bis zu 900 Hektoliter verkauften die Unterhachinger im Rekordjahr 2021. Was trotzdem eine Hobby-Größenordnung ist, wie der Vergleich mit dem in Bau befindlichen „Bierakademie“ der Brauerei Münchner Kindl zeigt: Das Projekt vor den Toren Unterhachings ist auf rund 10 000 Hektoliter jährlich angelegt.

Nein, sie wollen bewusst klein bleiben, „organisch wachsen und jedes Jahr zwei oder drei Festl ausrichten“, sagt Stefan Lettl. Seine Volleyballtruppe sei insofern, in Analogie zum großen Fußballsprachbild Bayer Leverkusen, „ein Werks-Team“. Die Intention „der neun Jungs, die gern ein gutes Bier trinken“, bleibe unverändert: etwas Nachhaltiges und Regionales zu schaffen, mehr Qualität als Quantität. „Ich denke, das schmeckt man.“

Jubiläumsfeier mit Freibier

Die Jubiläumsfeier zum fünfjährigen Bestehen des „Rammlerbräu“ findet am Samstag, 22. April, in der Burschenhütte Taufkirchen (Münchner Straße 12, Taufkirchen) statt. Zunächst vormittags im internen Kreis, ab 14 Uhr dann für die Allgemeinheit – inklusive Live-Musik und allen drei Biersorten vom Fass, davon 50 Liter als Freibier.