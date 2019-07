Weil ihr Parkplatz blockiert war: Anwohnerin parkt absichtlich Rettungswagen im Einsatz zu

Fassungslose Einsatzkräfte: Eine Unterhachingerin hat mit ihrem Wagen absichtlich einen Rettungswagen blockiert. Dabei musste ein Patient dringend in die Klinik.

Unterhaching - Am Montag gegen 18.40 Uhr kam es im Hausärztezentrum in der Münchner Straße 60 in Unterhaching zu einem Rettungseinsatz. Ein Patient musste unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Aus der BRK-Wache Oberhaching rückte ein Team an. „Der Rettungswagen musste in der Einfahrt zum Anwesen 62 abgestellt werden, sodass diese notgedrungen blockiert war“, meldet die Polizei.

Unterhaching: Anwohnerin ärgert sich über Rettungswagen

Just in diesem Moment habe eine 55-jährige Anwohnerin mit ihrem Pkw unbedingt durch die Einfahrt fahren wollen. Sie muss sich so geärgert haben, dass sie kurzerhand hinter dem Rettungswagen parkte und diesen somit blockierte, meldet die Polizei.

Patient muss in Klinik: Suche nach Fahrerin dauert acht Minuten

Da stand die Rettungsbesatzung hilflos davor, Patient im Wagen, Ausfahrt blockiert. Mit Hilfe einer Nachbarin mussten die beiden Rettungssanitäterinnen erst einmal herausfinden, wem das Fahrzeug gehört. Acht Minuten lang dauerte die Suche nach der rücksichtslosen Autofahrerin, obwohl der Abtransport des Patienten eilig war.

Unfassbares Verhalten: Kein Wort der Entschuldigung

Als die Frau gefunden war, habe sie ihren Wagen wortlos entfernt, meldet die Polizei. Auf die Idee, sich zu entschuldigen, ist sie offensichtlich nicht gekommen.

Polizei rügt „unglaublich rücksichtsloses Verhalten“

„Aufgrund dieses rücksichtslosen Verhaltens muss die Dame nun mit einer Anzeige wegen Nötigung und Unterlassener Hilfeleistung rechnen“, sagt die Polizei. „Unglaublich rücksichtlos“ nennt ein Beamter das Verhalten. „Einen Rettungswagen zu blockieren - das geht doch gar nicht!“

Arzt hat das Drama draußen nicht live mitbekommen

Fassungslos ist auch der Arzt, der den Transport angefordert hatte. Allerdings will er sich nicht weiter äußern, da er das ganze Drama draußen gar nicht live mitbekommen hat. Er war da schon mit anderen Patienten beschäftigt. „Die Praxis war voll.“

