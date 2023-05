Hier haben Unterhachinger Schüler bald mehr Platz zum Lernen

Von: Martin Becker

Zusammen mit Zimmerer Josef Summerer und Rektorin Christa Grasl feiert Bürgermeister Wolfgang Panzer (r.) das Richtfest an der Grund- und Mittelschule am Sportpark. © Gemeinde Unterhaching

Die Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Sportpark in Unterhaching geht mit großen Schritten voran. Jetzt wurde Richtfest für den Neubau gefeiert.

Unterhaching – 14,3 Millionen Euro investiert die Gemeinde Unterhaching in die Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Sportpark. Dort wurde jetzt das Richtfest gefeiert. Im November, nach den Herbstferien, soll der Erweiterungsbau bezugsfertig sein. Das Gebäude umfasst dann acht Klassenzimmer, vier Nebenräume (Intensivräume) mit circa 1000 Quadratmetern Fläche auf zwei Stockwerken, dazu in Erd- und Untergeschoss 600 Quadratmeter für die Mittagsbetreuung „Freiraum“.

Zuzug nach Unterhaching bringt auch mehr Schüler

„Es ist wirklich gut gelungen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) zu dem Bauwerk, das „eine der wichtigsten Infrastrukturmaßnahmen in Unterhaching“ sei. Denn schon jetzt platzt die 2014 in Betrieb genommene Schule fast aus allen Nähten. Und der Zuzug nach Unterhaching ist ungebrochen, wenige Meter weiter entstehen an der Biberger Straße aktuell über 160 Wohnungen. Raum für Familien und somit Schüler in spe.

Besondere Herausforderungen

Zusammen mit Zimmerer Josef Summerer und Rektorin Christa Grasl erinnerte der Bürgermeister beim Richtfest an die besonderen Herausforderungen rund um das Bauvorhaben. Das fiel in die Zeit von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg mit der Folge, dass Material- und Handwerkerkosten immer wieder stiegen. Von ihrer nachhaltigen, aber teureren Holzbauweise wollte die unter knapper Kasse ächzende Gemeinde indes nicht abrücken. Fazit von Wolfgang Panzer: „Wir haben es, trotz schwieriger Rahmenbedingungen, gut und unfallfrei zum Richtfest geschafft.“