Schülerin (18) in Bus sexuell belästigt: Polizei nimmt 47-Jährigen fest

Zweimal an einem Tag wurde eine 18-Jährige in Unterhaching im Bus von einem Mann sexuell belästigt. Die Polizei konnte den 49-Jährigen festnehmen. (Symbolfoto) © dpa

Zweimal an einem Tag wurde eine 18-Jährige in Unterhaching im Bus von einem Mann sexuell belästigt. Die Polizei konnte den 49-Jährigen festnehmen.

Unterhaching - Der Vorfall ereignete sich laut Pressebericht des Polizeipräsidiums am vergangenen Mittwoch. Um 7.43 Uhr fuhr die 18-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit dem Bus der Linie 220 zur Schule. An der Haltestelle „Sportplatz“ stieg ein Mann zu und stellte sich neben die Schülerin, die sich auf Höhe der hinteren Bustür einen Sitzplatz genommen hatte. Der Mann rieb sein in der Hose befindliches, merklich erigiertes Glied an dem Bein der Schülerin. An der Haltestelle „Jahnstraße“ stieg er wieder aus.

Mann belästigt Mädchen ein zweites Mal

Am Nachmittag desselben Tages, um 15.28 Uhr, nutzte die 18-Jährige die gleiche Buslinie für den Nachhauseweg. Wiederum stieg der unbekannte Mann an der Haltestelle „Sportplatz“ zu. Diesmal setzte er sich schräg vor die Schülerin und suchte Blickkontakt, während er an seinem Glied manipulierte, welches er auch kurzzeitig entblößte. Wiederum an der „Jahnstraße“ verließ der Mann den Bus. Die Schülerin erstattet noch am selben Tag Anzeige bei der Polizeiinspektion 31 in Unterhaching.

Mutmaßlicher Täter wieder auf freiem Fuß

Aufgrund umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnte der Mann am Freitagmorgen von zivilen Beamten der Polizeiinspektion 31 festgenommen werden. Der 49-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München wurde nach der Sachbearbeitung bei der Polizei wieder entlassen. Die Anzeige gegen ihn läuft aufgrund sexueller Belästigung und exhibitionistischer Handlungen. Die abschließenden Ermittlungen führt das Kommissariat 15, zuständig für Sexualdelikte.

