Schülertheater „Im Kreis“ in Unterhaching: Psychogramm des Faschismus

Der Profilkurs Theater von Ursula Honisch am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching hat sich schwere Kost ausgesucht.

Unterhaching – Auf die Idee, den Roman „Die Welle“ von Morton Rhue als Bühnenstück aufzuführen, kam ein Schüler im vergangenen Sommer. Er erinnerte sich an die Romanbesprechung in der achten Klasse mit Deutschlehrerin Ursula Honisch, und sein Vorschlag, mittlerweile als Elftklässler, fand ein positives Echo. Also machte sich der Kurs an die schwere Arbeit, den Roman zu dramatisieren und in ein Stück umzuschreiben. Bereits im Titel zeigt sich die die Schülerkreativität. Die Schauspieler entschieden sich für: „Im Kreis“.

Thema des Romans und daher auch des Stücks ist ein soziales Experiment zur Entstehung des Faschismus, das außer Kontrolle gerät. Ursula Honisch gibt die Fragestellungen wider, die für die Schüler dabei hochaktuell und interessant sind: „Warum gibt es immer wieder und immer noch Diktaturen? Wie anfällig sind wir für Manipulation? Können wir uns gegen die Faszination einer Massenbewegung wehren? Wie viel wert sind wir als denkendes Individuum gegenüber der Macht einer Gemeinschaft?“ Als die Gruppe in „Der Kreis“ eine eigenen Dynamik entwickelt, ist die Ausgrenzung eines Teiles zu beobachten. Während der Vorbereitung diskutierten die Schüler auch, wie man auf einen solchen massiven Gruppendruck reagiert, wie man sich verhält, wenn plötzlich etwas merkwürdig erscheint.

Die Schauspieler wandern durchs Schulhaus

Die Handlung: Im Rahmen eines Unterrichtsprojekts soll die Entstehung von faschistischen Strukturen greifbar werden – mit der Gründung einer festen Gruppe. Die sich in beängstigender Schnelle formierende „Bewegung“ setzt die Unterhachinger Theatertruppe dabei in reale Bewegung um: Die Geschichte des Experiments spielt an verschiedenen Orten im Schulhaus – in Klassenzimmern und im Eingangsfoyer. Diese szenische Wanderung ist mit der Not geschuldet: Die Aula wird derzeit saniert und ist für den Spielbetrieb daher gesperrt. Die Schüler machen aus dieser Not eine Tugend, wobei der Wechsel zwischen den Spielorten geschickt überbrückt und organisch wirken soll, durch musikalische Einlagen mit Klavier und Gitarre. Ursula Honisch: „Ich habe ein solches Stationentheater einmal im alten Giesinger Bahnhof erlebt und fand es sehr spannend.“ Das Publikum folgt den Schülern Szene für Szene und ist hautnah mit dabei, als aus einem kreativen Experiment bitterer Ernst wird.

Aus organisatorischen Gründen kann die Generalprobe erst am Montagnachmittag, kurz vor der Premiere, stattfinden. Schließlich müssen zu diesem Zeitpunkt alle Räume frei und bespielbar sein. Dann wird es ernst, das Spiel kann beginnen.

Die Aufführungen

finden am Montag/Dienstag, 1. und 2. April, jeweils um 19 Uhr im Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching statt und starten im Mehrzweckraum (beim Haupteingang).

