Smilla Maiers Gespür für Gesang: Ausnahmetalent heimst einen Preis nach dem anderen ein

Von: Marc Schreib

Falls Smilla Maier an der Musikhochschule Gesang studiert, kommen ihr die sechs Jahre Klavierunterricht zugute, die sie bereits verbuchen kann. © mm

Die Unterhachinger Sängerin Smilla Maier (17) gewinnt einen Preis nach dem anderen. Am Samstag singt das Ausnahmetalent bei „Jugend musiziert“.

Unterhaching – Ausgerechnet die sonst eher hinderliche Coronazeit hat Smilla Maier (17) aus Unterhaching einen kräftigen Schub gegeben und sie endgültig zu ihrer Berufung als Sängerin geführt. Vorher war sie am Schwanken und nicht ganz sicher, ob sie lieber Ballett tanzen möchte. Das änderte sich spätestens im Lockdown, als sie ganz viel Zeit zum Singen hatte und sich sehr schnell verbesserte. Seit Kurzem sammelt sie einen Preis nach dem anderen ein. Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ am Wochenende in Grünwald wird sie auch antreten.

Schwerpunkt liegt im klassischen Gebiet

Ein Stück singt die junge Künstlerin immer vor, wenn sie sich vorstellt. Aus Mozarts Oper „Cosi fan tutte“ ist es „Una donna a quindici anni“. Sie fühlt, dass sie diese Figur sehr gut verkörpern kann. Nicht nur gesanglich, sondern auch, was Mimik und Gestik betrifft. Der professionelle Schwerpunkt liegt also ganz im klassischen Gebiet. Privat aber hat die 17-Jährige auch schon Ausflüge in den Jazz und Pop-Bereich in der Musikschule Unterhaching unternommen. Hier wurde sie aufmerksam auf den Wettbewerb, an dem sie im vergangenen Sommer erfolgreich teilgenommen hat. Beim internationalen Gesangswettbewerb der Partnerschaftsstadt „Le Vésinet“ errang sie einen ersten Preis und vertrat die Musikschule und die Gemeinde Unterhaching bei der Endrunde in Le Vésinet bei Paris. Aus den USA, Kanada, Australien, Spanien und England pilgerten die talentierten Schüler dorthin. Außerdem holte Smilla Maier einen ersten Preis beim vergangenen Bayerischen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Ingolstadt.

Schon früh ihr Talent entdeckt

Schon in der Kinderkrippe hat die Unterhachingerin sehr gerne gesungen. Die Erzieherin bemerkte gleich ihr Talent und erzählte den Eltern davon. Im Fotoalbum gibt es viele Bilder, auf denen sie ihren Eltern schon etwas vorsingen wollte. Im deutsch-italienischen Kindergarten in Nähe der St.-Martin-Straße kam dann das eine zum anderen. Die Mutter gab Impulse, eine Opernsängerin brachte den aufmerksamen Kleinen Lieder bei, und Smilla achtete bereits ganz genau auf das erwachsene Vorbild. Da waren zum Beispiel kurzere Stückchen von Mozart dabei, die nicht sehr schwer sind. Sie bekam also schon sehr früh viel Kontakt zu klassischer Musik.

Einen weiteren Eindruck hat der Chor des italienischen Kulturinstituts in Nähe der Theresienwiese auf sie gemacht. Später, ab der dritten Klasse, sang sie im Kinderchor der Bayerischen Staatsoper mit und nahm klassischen Gesangsunterricht. Da musste regelmäßig die Stimme trainiert werden. Aber der Landkreis bleibt nicht ausgespart. Zum Beispiel stand sie schon bei Messen und Kommunionen in der St.Alto-Kirche in Unterhaching, und gute Zuhörer werden ihr Talent damals schon empfunden haben. Alles ehrenamtlich, versteht sich. Eine erste Gage gab es bei Kirchenauftritten im Norden Münchens.

Später will sie an der Musikhochschule studieren

Bei einem Meisterkurs am Gymnasium hat sie ein positives Echo erfahren und den Wunsch gefasst, später an der Musikhochschule zu studieren. Für Smilla Maier, die italienisch spricht und perfekt betont, ist der Gesang stark verknüpft mit ihrer südländischen Seite. Ihr Großvater hieß mit Nachnamen Biancorosso und hatte viel mit Musik zu tun. Da ist es verständlich, dass sie später diesen Künstlernamen annehmen möchte. Sie singt Sopran, aber das Stimmfach ist nicht festgelegt, ob lyrisch oder dramatisch.

Für den Jugend-musiziert-Wettbewerb am Wochenende hat sie unter anderem ein schönes Barockstück im Programm: „Intorno all’idol mio“ von Antonio Cesti. Und wer weiß, vielleicht darf sie dieses zartfühlende Stück auch beim Landeswettbewerb vortragen.