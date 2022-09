Die Stimme der sozialen Mitte: Unterhachinger SPD feiert 100. Geburtstag

Von: Volker Camehn

Die Baracke, lange Zeit Mittelpunkt des sozialdemokratischen Lebens in Unterhaching © SPd Unterhaching

Sie gilt als die älteste demokratische Partei der Gemeinde: Vor 100 Jahren wurde der SPD Ortsverein Unterhaching gegründet.

Unterhaching - Und aus Blick der Genossen ist die Parteigeschichte auch eine Erfolgsgeschichte: „Seit über 30 Jahren stellen wir den Bürgermeister und können unser lebens- und liebenswertes Unterhaching für alle Generationen gestalten und bewahren“, betont Sabine Schmierl, Gemeinderätin und Vereinsvorsitzende. Zudem gilt der SPD Ortsverein als der mitgliederstärkste im Landkreis München.

Zur umweltfreundlichen Kommune entwickelt

Erster Bürgermeister in Unterhaching wurde 1990 Walter Paetzmann, seitdem gibt die SPD im hiesigen Rathaus den Ton an. „In seiner Amtszeit wurde der Sportpark fertiggestellt, die erste Kinderkrippe auf den Weg gebracht und der Kauf des ehemaligen Flughafens vorangetrieben“, zählt Wolfgang Panzer dessen Verdienste auf. Panzer ist seit 2008 Rathauschef.

Nach Walter Paetzmanns frühem Tod wurde Dr. Erwin Knapek für die SPD als dessen Nachfolger gewählt. In dessen zwölfjähriger Amtszeit habe sich Unterhaching weiter „zur umweltfreundlichen Kommune entwickelt und lange bevor der Klimaschutz in der breiten Bevölkerung diskutiert wurde, sind die Grundlagen dafür geschaffen worden“, so Wolfgang Panzer. „Der Landschaftspark Hachinger Tal wurde erstellt und die beiden Bohrungen für die Geothermie Unterhaching niedergebracht.“ Panzers Vorgänger Erwin Knapek hat als Mitbegründer der Lokalen Agenda 21 in Unterhaching „neue Formen der Bürgerbeteiligung etabliert“.

Vor dem Dritten Reich gab es einen SPD-Ortsverein

Die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte förderte mitunter weniger Bekanntes zu Tage. Als 1986 die 40-jährige Wiedergründung der SPD in den Gemeinden im Südosten Münchens gefeiert wurde, kam unter anderem zur Sprache, dass in Ottobrunn bereits vor dem Dritten Reich ein SPD-Ortsverein existierte. Ottobrunn war nämlich bis 1955 ein Ortsteil von Unterhaching. Auch der Heimatpfleger Rudolf Felzmann erwähnt im Heimatbuch Unterhaching mehrfach, dass die Sozialdemokraten vor 1933 eine Parteiorganisation in der Gemeinde hatten und sich an Wahlen beteiligten.

Als Ottobrunn noch zu Unterhaching gehörte

Nachforschungen im Staatsarchiv und in Gemeinderatsprotokollen ergaben, dass im Spätherbst 1921 der seit 1916 im Ortsteil Ottobrunn wohnhafte Tapezierer Wilhelm Kloiber einen SPD-Ortsverein (damals hieß das noch Sektion) für den gesamten Gemeindebereich Unterhaching gegründet hatte. „In Ottobrunn, das von 1913 bis 1921 Neuhaching hieß, in der Waldsiedlung (Tegernseer Landstraße) und in der kurz nach dem Ersten Weltkrieg gebauten Kriegersiedlung wohnten zahlreiche Arbeiter, Handwerker und Angestellte, die zum Teil als SPD-Mitglieder in München geführt wurden.

Chronik zum Jubiläum

So weiß man von Wilhelm Kloiber, dass er seit 1901 Mitglied der SPD war, ebenso von Leonhard Sedlmeyr, Pflasterer, der seit 1911 in der Waldsiedlung wohnte und seit 1909 bei der Münchner SPD geführt wurde“, heißt es in einer neuen Chronik, die am Samstag, den 10. September, offiziell vorliegen soll. Dann nämlich feiert der Ortsverein in der Hachinga Halle ab 15.30 Uhr sein 100-jähriges Bestehen.