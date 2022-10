Unterhaching startet ein Lebensmittel-Netzwerk

Von: Martin Becker

Teilen

Aus dem ursprünglichen Neun-Punkte-Plan der Grünen ist eine Drei-Punkte-Lösung übrig geblieben, um Lebensmittelverschwendung zu minimieren.

Lebensmittel sind zu kostbar, um sie achtlos wegzuwerfen. © Silas Stein/imago

Unterhaching – Der Apfel hat eine bräunliche Delle, beim Joghurt ist das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen, der unsachgemäß gelagerte Käse wirkt am Rand etwas ranzig: Also ab damit in den Mülleimer? Auf elf Millionen Tonnen pro Jahr summieren sich bundesweit die Lebensmittelabfälle – Hauptverursacher sind mit 59 Prozent die privaten Haushalte. In Unterhaching hatte Vize-Bürgermeisterin Johanna Zapf (Grüne) deshalb im Juli ein kommunales „Konzept zur Eindämmung von Lebensmittelverschwendung“ gefordert (wir berichteten).

Im Gemeinderat informierte Rathaus-Sprecher Simon Hötzl jetzt darüber, inwieweit die Kommune das Thema anpacken kann. „Mit unseren personellen Ressourcen werden selbst nicht Lebensmittel retten können“, betonte Hötzl, der darauf verwies, dass es in Unterhaching mit dem „Hachinger Tisch“ der Caritas und dem „Verein für Lebensmittelrettung und gegen Ressourcenverschwendung“ bereits zwei sehr erfolgreiche Initiativen gebe. Dieses bewährte Engagement könne die Rathausverwaltung gar nicht toppen, weshalb man es bei drei Punkten belassen will.

Erstens soll es einen „runden Tisch“ geben, um alle Akteure (Einzelhandel, Gastronomie, Wohlfahrtsverbände, Vereine und Initiativen) bestmöglich miteinander zu vernetzen. Zweitens wird bei Gemeinde-Veranstaltungen die Verteilung übrig gebliebener Lebensmittel von vornherein fest etabliert. Drittens soll das Thema Eingang finden in den laufenden Beteiligungsprozess zur „Klimaneutralität 2030“, auch Workshops mit Schulklassen sind angedacht.

Im Ergebnis bleibt also, dass die Gemeinde das Lebensmittel-Thema verstärkt adressiert, aber sich nicht einmischt. „Die ehrenamtlichen Initiativen zaubern tolle Lösungen“, sagte Peter Hupfauer (FDP), „warum also sollte die öffentliche Hand hineinregulieren?“ Der CSU-Fraktionsvorsitzende Korbinian Rausch mahnte in Richtung der Verbraucher, „im Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht gleich den Auftrag zur Eliminierung der Lebensmittel zu sehen“. Und CSU-Kollege Richard Raiser fand: „Ja zu Appellen an die Bürger. Aber es kann nicht Aufgabe der Gemeinde sein, die Verwaltung mit Lebensmittelkommissaren aufzublähen.“