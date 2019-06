Streetworker für Unterhachings Jugendliche

Die Gemeinde Unterhaching will Streetworker einsetzen. Sozialarbeiter sollen Jugendlichen als Ansprechpartner dienen. Möglicher Einsatzort ist unter anderem der Funpark im Landschaftspark, in dem sich regelmäßig zahlreiche Jugendliche aus Unterhaching, Neubiberg und Ottobrunn aufhalten.

Unterhaching– In seiner Entscheidung, die Einführung von Streetworkern in Unterhaching zu prüfen, orientiert sich die Gemeinde vor allem an Neubiberg und Ottobrunn. Seit Jahren beschäftigen die Nachbar-Kommunen eigene Streetworker, die insbesondere im Funpark tätig seien, motivierte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) den Sozialausschuss, seinem Vorschlag zu folgen.

Der Funpark im Landschaftspark gehört zu Unterhaching. Aufgrund seiner exponierten Lage im Dreieck zwischen Neubiberg, Ottobrunn und Unterhaching nutzen Jugendliche aller drei Gemeinden die Anlage. Seit Sommer 2016 wird der Funpark von den Anliegergemeinden in Kooperation unterhalten.

Die seit Jahren geführte Diskussion, der Unterhachinger Jugend eigene Sozialarbeiter an die Hand zu geben, flammt immer mal wieder auf. Ein besonderer Anlass, das Thema gerade jetzt auf die Tagesordnung des Sozialausschusses zu hieven, ließ sich nicht erkennen. Offensichtlich will man im Rathaus endlich Nägel mit Köpfen machen.

Zerschlagene Glasflaschen und Dixi-Klo angezündet

Nach Überzeugung von Bürgermeister Panzer jedenfalls ist die Zeit reif für Streetwork in Unterhaching. In dem bisweilen aufbrandenden Vandalismus Jugendlicher erkennt er eine Aufgabe für eine Fachkraft. Panzer berichtete von einem abgefackelten Dixi-Klo im Landschaftspark, von zerdepperten Glasflaschen. „Da müssen wir uns rüsten!“

Zur Vernetzung der Jugendarbeit wird die Gemeinde demnächst einen Sozialpädagogen anstellen. Sollte die anvisierte Prüfung tatsächlich den vom Rathaus angemahnten Bedarf bestätigen, soll der neue Sozialpädagoge Streetwork in die Wege leiten. Die Organisation der mobilen Jugendarbeit soll hernach einem erfahrenen Träger, wie dem Kreisjugendring, anvertraut werden. Keinesfalls will man den am Gymnasium, der Grundschule oder dem Sonderpädagogischen Förderzentrum, der Hachinger Tal-Schule, tätigen Jugendsozialarbeitern auch noch Streetwork aufhalsen. Die Jugendsozialarbeiter hätten mit Schulsozialarbeit genug am Hut.

Um Streetwork in den Augen der künftigen Kundschaft nicht von vornherein zu diskreditieren, macht die Gemeinde deutlich, dass mobile Jugendarbeit „kein verlängerter Arm der Ordnungsbehörden oder der Polizei sein kann.“ Für 2020 rechnet die Verwaltung mit Kosten für einen Streetworker in Höhe von 50 000 Euro. Die Entscheidung im Sozialausschuss fiel einstimmig.