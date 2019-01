Ortsgestaltung: Anwohner sorgen sich um den Charakter ihrer Siedlung

Unter den Anwohnern der Rodelberg-Siedlung in Unterhaching ist ein Disput entbrannt, inwieweit eine strikte Reglementierung der Ortsgestaltung dafür sorgen soll, den Gebietscharakter zu bewahren.

Unterhaching – Darf eine Hausfassade blau gestrichen werden, ein Fensterladen grau statt braun sein oder das Dach andere Ziegel als sogenannte Römerpfannen haben? Das sind Geschmacksfragen, und über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Das ist in Unterhaching längst passiert: in der vor 38 Jahren gebauten Siedlung am Rodelberg. 155 Häuser gibt es dort und noch mehr Garagen. Und einen Disput unter den Anwohnern, inwieweit eine strikte Reglementierung dafür sorgen soll, den Gebietscharakter zu bewahren. Ein Spagat zwischen „weiterer Verschandelung oder ästhetischer Ortsgestaltung“, wie der selbst dort lebende Heimatpfleger Günter Staudter gegenüber dem Münchner Merkur sagt. Es gelte, „weitere Teilbereiche Unterhachings vor baulichen Wildwüchsen zu bewahren“.

Wie brisant das Thema ist, zeigte sich im Bauausschuss, wo sich fast 30 Anwohner in den kleinen Sitzungssaal quetschten. Die Idee des Vereins „Eigenheimanlage Unterhaching am Rodelberg“ (EHU) unter Vorsitz von Birgit Mayer: Eine Ortsgestaltungssatzung nach Vorbild der seit den 1970er Jahren praktizierten „Baufibel“ der Nachbargemeinde Oberhaching muss her. Mit klaren Vorschriften und vor allem Druck, dass Behörden über deren Einhaltung wachen.

„Die Einheit in der Vielfalt“ lautete die Überschrift zu Birgit Mayers Präsentation im Bauausschuss, immer wieder von Zwischenrufen aus dem Auditorium unterbrochen. Die EHU-Vorsitzende skizzierte die Historie „der vielleicht schönsten Siedlung im ganzen Landkreis“, insbesondere auch die Abstimmungsergebnisse mehrerer Eigentümerversammlungen. Wobei es unterschiedliche Auffassungen über deren Aussagekraft und die tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse gibt. Für die Gegner der Ortsgestaltungssatzung positionierte sich Michael Krebs – er sprach von einem „verzerrten Bild“ und dass Birgit Mayer „kein Mandat“ habe, eine Ortsgestaltungssatzung einzufordern.

Im Kern dreht sich die Geschmacksdebatte um Fragen wie diese, von Birgit Mayer in den Raum gestellt: „Ist Gelb im Vergleich zu Weiß eine schöne Fassadenfarbe? Darf man sein Haus pfirsichfarben streichen oder alte Fenster durch Schiebeglastüren ersetzen?“ Nicht jeder neu Hinzugezogene würde „die Schönheit der Siedlung sehen, sondern nur die Selbstverwirklichung für sein Haus“.

Für die Gegenseite argumentierte Michael Krebs („Ich bin in dieser Siedlung aufgewachsen“), über den Bebauungsplan der Gemeinde von 1988 sei „das Wesentliche geregelt“. Alle Sanierungen in der Siedlung seien „moderat“, nichts laufe „aus dem Ruder“. Bei strenger Reglementierung würden viele auf Renovierungen ganz verzichten – das sei wertmindernd für die Immobilien.

Mandat hin oder her, das spiele keine Rolle, erläuterte der Chef der Bauverwaltung, Stefan Lauszat. Ein einfacher Bürgerantrag genüge, „der Streit dahinter hat uns egal zu sein“. Und ja: Die Gemeinde dürfe reglementierend eingreifen. Das tue sie schon mit jedem Bebauungsplan, „der die Freiheit des Einzelnen einschränkt“. Was rechtlich nicht zu realisieren sei: die gewünschte Befristung einer Ortsgestaltungssatzung auf zehn Jahre. „Ganz oder gar nicht“, sagte Lauszat. Er empfahl den Parteien, sich „nicht als Gewinner oder Verlierer zu sehen, sondern als gemeinsame Partner“.

Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) verwies aufs Beispiel Oberhaching, „wo jeder Nagel vorgeschrieben ist“. Einmal die Holzverkleidung falsch gestrichen, „dann muss sie weg“. Ob das die Anwohner wirklich wollten?

„Wir sollten Spielraum lassen. Vielfalt statt Einfalt“, brachte Hans Potschacher (Grüne) die Meinung der Kommunalpolitiker auf den Punkt. Außer Harald Nottmeyer (SPD) lehnten alle eine strikte Ortsgestaltungssatzung ab. Das letzte Wort hat nun der Gemeinderat.