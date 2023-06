Flackerndes Feuer: Tausende Besucher strömen zur Sonnwendfeier der Birker Burschen

Tolle Stimmung herrschte auf der Glonnerwiese, als das Sonnwendfeuer der Birker Burschen brannte. © Birker Burschen

Tausende Besucher strömten auch in diesem Jahr zur Sonnwendfeier der Birker Burschen in Unterhaching. In aufwändiger Vorbereitung bereiteten die Burschen den Gästen ein stimmungsvolles Fest auf der Glonnerwiese.

Unterhaching - Noch vor Festbeginn zog verführerischer Duft über die Glonnerwiese: Der erste Steckerlfisch brutzelte auf dem Grill, die Schokolade am Stand der Sternstangerl-Churros schmolz langsam vor sich hin und Uli Bäumels gebrannte Mandeln roch man sogar schon am Holz-Stoß. Viele Tage waren die Birker Burschen mit den Vorbereitungen für ihre Sonnwendfeier beschäftigt. Gut 25 Mitglieder hatten sich laut Pressebericht täglich auf der Glonnerwiese versammelt, um alles in Handarbeit aufzubauen: rund 450 Garnituren, eine Bar, die Schänke, einige Stände für Grillfleisch und Würstl, Steckerlfisch sowie die neue Muffinbar. Dazu kam natürlich noch der große Holzstoß, der in diesem Jahr etwa 35 Ster Holz fasste. „Wir waren wettertechnisch früh guter Dinge, dass die Sonnwendfeier am ersten Termin stattfinden kann“, erklärt Burschenchef Jakob Diepold, der stolz auf seine erste Sonnwendfeier als Vorsitzender ist. Und er sollte Recht behalten.

Großes Staunen über den Holzstoß

Ein paar tausend Personen passen zugleich auf die Glonnerwiese, nur Personen über 16 Jahre zahlen den einen Euro Eintritt, den die Burschen vor allem erheben, um zu wissen, wie viele Leute in Summe am Ende das Fest besuchten. Von allen Seiten, so die Burschen, hörte man freudige Gespräche, großes Staunen über den Holzstoß, man sah zahlreiche Kinder, die auf der Wiese spielten und viele Menschen, die sich mit einer kühlen Maß Bier oder Radler abkühlten.

35 Ster Holz fasste in diesem Jahr der Holzstoß bei der Sonnwendfeier der Birker Burschen. © Birker Burschen

Schankstraße verdoppelt, damit keiner anstehen muss

Lange anstehen musste man dabei nirgends: Nach der vorübergehenden Einlasssperre im Vorjahr hatten sich die Burschen einige Gedanken gemacht. So wurde die Schankstraße verdoppelt und der Eingang und die Toiletten versetzt. BRK, Feuerwehr und Polizei sorgten zudem für eine rundum sichere Feier.

Feuerschein zu Blasmusik und Tanz

Bei fröhlicher Blasmusik ging es ab 17 Uhr los, die Wiese füllte sich rasch. Um 20.30 Uhr wurden die Fackeln entzündetet. Vorne weg marschierte die Blaskapelle, die Burschen stellten sich um den Stoß auf. Mit den Worten „Damit das Feuer brenna ko, auf geht’s, Burschen und Madl, zünds den Haffa o“ gab Jakob Diepold das Zeichen, die brennenden Fackeln in den Holzstoß zu stecken. Prompt fing der Stoß Feuer und die Kapelle spielte auf, die Burschen tanzten um den Stoß.

Bis weit nach Mitternacht wurde gefeiert. Ins Bett gehen durften die Burschen dann aber noch nicht. Erst gegen fünf Uhr waren die Aufräumarbeiten auf der Glonnerwiese beendet, alle Stände waren abgebaut, die Hänger für den Abtransport beladen und die Toiletten abgebaut.

mm