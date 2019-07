Spektakulärer Unfall: Taxi rammt Opel, der kippt um - Drei Verletzte

Bei einem Unfall in Unterhaching sind drei Personen verletzt worden, darunter ein Kind. Ein Taxi hatte einen Opel gerammt, der auf die Fahrerseite stürzte.

Unterhaching - Ein Moment der Unachtsamkeit hat am Donnerstagnachmittag in Unterhaching einen spektakulären Unfall ausgelöst, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein Taxifahrer (56) fuhr nach Angaben der Polizei gegen 14.35 Uhr vom Parkstreifen vorm NH-Hotel in der Leipziger Straße auf die Fahrbahn. Dabei übersah er einen Opel Zafira und rammte diesen. Der Opel kippte durch die Wucht um und blieb auf der Fahrerseite mitten auf der Straße liegen.

Die Insassen, eine 30-Jährige aus Unterhaching und ihr neunjähriger Sohn, konnten sich laut Polizei selbst aus dem Wrack befreien. „Auch wenn das nicht leicht war, da der Opel ja auf der Fahrerseite lag“, sagte eine Sprecher der Polizei. Mutter und Kind wurden leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Anders als der Taxifahrer, der mit einem Schleudertrauma in eine Klinik kam.

Der Opel ist derweil schrott. Nachdem ihn die Freiwillige Feuerwehr Unterhaching aufgestellt hatte, wurde er abgeschleppt. Währenddessen war die Leipziger Straße für rund 25 Minuten gesperrt. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro.

fp