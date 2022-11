An ihm führte in Unterhaching kein Weg vorbei: Thomas Portenlänger verabschiedet sich in den Ruhestand

© martin Becker

Ob Hochzeiten, Kita-Betreuung und Schul-Management, Personalfragen oder Geschäftsleitung im Rathaus – Thomas Portenlänger (62) ist ein Urgestein der Gemeindeverwaltung. Nach 42 Dienstjahren geht er nun in den Ruhestand.

Unterhaching - Da er zuvor fünf Jahre lang bei der Landeshauptstadt München wirkte, dürfte Thomas Portenlänger sogar zu den bayerischen Rekordhaltern im öffentlichen Dienst zählen. Zum Interviewtermin im „Alt Haching“ am Rathausplatz kommt der 62-Jährige entspannt mit Mountainbike und Softshelljacke – und blickt zurück auf die Ära, die er prägte.

Herr Portenlänger, dass Unterhaching als Geburtsort im Pass steht, ist heutzutage eher selten. War diese lokale Verwurzelung beruflich von Vorteil?

Natürlich. Ich hatte eine gewisse Grundkenntnis vom Ort, kam in meiner Zeit bei den Pfadfindern bei den Papiersammlungen überall hin – im Berufsleben war Orientierung nie ein Problem, kein Mensch musste mir je irgendeine Straße erklären. Grundsätzlich habe ich die Zeit immer genossen. Es ist ein unheimlicher Vorteil, wenn man am Ort, wo man arbeitet, auch wohnt – ich bin in wenigen Minuten im Büro und wieder daheim, das ist geschenkte Lebenszeit. Und: Es war nicht nur irgendein Arbeitgeber, sondern meine Gemeinde – da steckte viel Herzblut drin.

Aber hat ein Ur-Unterhachinger als führender Rathaus-Beamter jemals richtig Feierabend?

Wenn ich das Rathaus verlassen habe, war ich eigentlich privat – aber ganz ausblenden ließ sich das nie. Wenn ich sonntags mit der Familie spazieren ging, kam immer mal wieder jemand daher: „Gut, dass ich Sie sehe, ich habe da mal eine Frage“. Das führte irgendwann dazu, dass wir, wenn es zu nervig war, unsere Spaziergänge nicht mehr in Unterhaching machten, sondern in Oberhaching. Da war die Gefahr etwas geringer.

Worum ging es bei solchen Fragen?

Die Leute rufen auch am Wochenende an. Früher zum Beispiel haben wir die Pässe ausgestellt – dann stellte jemand Freitagnachmittag fest, dass sein Pass abgelaufen war und sonntags der Flug ging. Also haben wir auf die Schnelle einen neuen Pass ausgestellt. In München undenkbar – in Unterhaching war irgendwann bekannt, du brauchst bloß den Portenlänger anrufen, dann geht schon was. Wir werden letztlich vom Bürger bezahlt, sind Dienstleister – also haben wir das immer gemacht.

Ihre erste Position war die des Standesbeamten. Kam es kuriose Erlebnisse?

Einen Herrn habe ich persönlich dreimal getraut, und bei einer Dame kamen im Lauf der Zeit sogar die Hochzeiten Nummer sechs oder sieben zusammen. Das Publikum unterschied sich: Manche trauten sich gar nicht laut zu reden, wie in der Kirche – andere kamen mit Flipflops, die haben auf dem Weg ins Freibad kurz im Rathaus vorbeigeschaut und geheiratet.

42 Jahre im Unterhachinger Rathaus – was hat sich geändert?

Der Zusammenhalt in der Truppe war in früheren Zeiten stärker – wenn es irgendwo gebrannt hat, hat man sofort zusammengeholfen. Wenn gefeiert wurde, hat das auch mal bis spät in die Nacht gedauert. Die lustigsten Zeiten waren die im alten Rathaus, also dort, wo heute die Polizeiinspektion sitzt. Da gab es noch eine Hausmeisterin, die gekocht hat, da hast du dich zum Essen anmelden müssen. Es war ein sehr schönes Miteinander damals – nicht nur im Dienst, sondern auch die persönlichen Kontakte waren enger, wir sind beispielsweise zusammen zum Skifahren gegangen. Dieses private Miteinander ist weniger geworden.

Warum?

Ich glaube, es liegt mit daran, dass die Verweildauer der Rathausmitarbeiter gefühlt immer kürzer wird, schneller mal einer den Job wechselt. Wir hatten damals andere Werte – alle habe den Beruf gelebt, Beruf war Berufung. Wir waren uns für nix zu schade, haben bei Städtepartnerschaftsfeiern auch mal bedient oder Geschirr gespült.

In der jüngeren Vergangenheit haben viele Unterhachinger Eltern Sie als den Chef der Kindergärten erlebt. Wie gingen Sie damit um?

Das war nicht immer einfach, nicht bloß wegen der Organisation der Kita-Plätze. Heutzutage beschwert man sich gern an höchster Stelle – wenn Eltern mit Erzieherin nicht zufrieden waren, kamen sie gleich zu mir. Das ging hin bis zu einzelnen Maßnahmen, wenn beispielsweise ein Kind getadelt worden war. Besonders schwergefallen ist mir eine Sache, als ich einer Erzieherin, die erst kurze Zeit da war, die Kündigung überbringen musste – aber sie hatte das ganze Team pulverisiert. Mein Grundsatz war immer: zuerst das Positive sehen. Jemanden wehtun zu müssen, das war schwierig für mich.

Sie haben in den 42 Jahren vier Bürgermeister erlebt.

Jeder war auf seine Art ganz anders – ich möchte das gar nicht werten. Engelbert Kupka war der Herr Bürgermeister, wenn er durchs Rathaus geschritten ist, grüßte jeder respektvoll; Walter Paetzmann war sehr bürgernah und sozial, er hat mich verheiratet. Auch mit Erwin Knapek und jetzt mit Wolfgang (Panzer; d. Red) bin ich immer gut ausgekommen.

Wenn jemand derart viele Führungspositionen wahrnimmt: Hätte Sie auch mal der Posten als Bürgermeister gereizt?

Tatsächlich bin ich sogar von zwei unterschiedlichen Fraktionen angesprochen worden, etwa 15 bis 20 Jahre ist das her. Nach Rücksprache mit meiner Frau, meine Kinder waren damals noch klein, habe ich diese Herausforderung aber abgelehnt. Rückblickend bin ich froh, es nicht gemacht zu haben, es war nie eine echte Option für mich. Denn: Ich bin stets ein Freund der sachlichen Argumentation – ich vertrete keine Meinung, nur weil sie politisch opportun ist oder es um Prinzipien-Reiterei geht. Insofern hat sich der Stil in der Kommunalpolitik geändert: Auch früher ist es im Gemeinderat mal laut geworden, aber am Ende fand man auf einer sachlichen Ebene zusammen.

Was macht Unterhaching für Sie aus?

Der dörfliche Charakter früher hat mir besser gefallen. Heimatgemeinde heißt, dass ich viele Leute kenne – an Allerheiligen brauchst du von der Friedhofspforte zum Grab zehn Minuten länger, weil jeder mit dir reden möchte. Was ich besonders schätze, sind die Struktur und die kurzen Wege. Auch die geografische Lage ist absolut genial – mal schnell in die Stadt hinein, genauso bin ich in Nullkommanix an der Isar oder in den Bergen.

Dem Vernehmen nach lockt im Ruhestand schon die nächste Herausforderung: Sie sollen 2024 als Heimatpfleger der Nachfolger von Günter Staudter werden?

Es stimmt, man hat das an mich herangetragen, aber ich habe mir noch bisschen Bedenkzeit erbeten und halte mir die Entscheidung offen. Aber von der Sache her, gerade als gebürtiger Unterhachinger, würde das mir ganz gut gefallen – Heimatpfleger ist durchaus eine Option, die ich mir vorstellen kann.

Wenn Sie die Perspektive wechseln, vom Rathaus-Beamten zum Privatier: Was wünschen Sie sich für Unterhaching?

Schön wäre, wenn das interne Wir-Gefühl, dieses Miteinander, wieder mehr leben würde, sowohl im Rathaus als auch im Ort. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute nur in Unterhaching wohnen, aber nicht hier leben.