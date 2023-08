Tierretterin Jessy: Tägliche Einsätze nicht immer ganz ungefährlich

Von: Laura Forster

„Private Tierhilfe“ steht auf dem Sticker an Jessy Markowetz’ Warnweste. Sie ist rund um die Uhr im Einsatz und will einen Förderverein gründen. © privat

Die Unterhachingerin Jessy Markowetz rettet fast täglich ehrenamtlich Katzen und Hunde aus Notsituationen. Das ist nicht immer ungefährlich.

Unterhaching – Überall schnurrt es in der Wohnung von Jessy Markowetz in Unterhaching. Kein Wunder, sie ist ein wahres Paradies für die Fellknäuel: Neben einigen Kratzbäumen und Kuschelkissen liegt diverses Spielzeug am Boden. Rund ein halbes Dutzend Katzen leben mit Markowetz und ihrer Mutter zusammen. Alle Tiere hat Markowetz gerettet – und möchte ihnen nun ein schönes Leben bieten, denn die meisten haben schon einiges durchgemacht. Einem kleinen Kater haben Jugendliche beispielsweise mit einer Zigarette ein Auge ausgebrannt. „Ich bin 24 Stunden sieben Tage die Woche erreichbar“, sagt Markowetz, die seit mehreren Jahren verstorbene Tiere birgt und verletzte Tiere rettet.

Begonnen hat alles 2015 mit dem Kater Whiskey. „Den habe ich, als ich zum Tanken gefahren bin, am Straßenrand liegen sehen und sofort zum Tierarzt gebracht.“ Leider konnte dieser den Kater nicht mehr retten. Seitdem ist Jessy Markowetz im Landkreis und darüber hinaus unterwegs. „Ich fahre auch nach Fürstenfeldbruck oder Erding.“ Mit der Zeit hat sie eine Beziehung zu einigen Dienststellen der Polizei aufgebaut, die sie kontaktieren, wenn ihre Hilfe gebraucht wird und ein verletztes oder totes Tier gefunden wurde. „Meistens sind es Katzen oder Hunde, um Wildtiere darf ich mich nicht kümmern, da kann ich nur den Jäger informieren.“

Es vergeht kein Tag, an dem Markowetz nicht für eine Rettung alarmiert wird

Auch von Privatpersonen wird Markowetz angerufen oder angeschrieben, in den sozialen Medien hat sie ein großes Netzwerk. Einsatzorte sind etwa Straßengräben, Bahngleise, Felder, Mülltonnen oder Motorräume. In den meisten Fällen lassen sich die Besitzer dank eines Chip-Lesegeräts leicht finden, doch wenn das Tier nicht gechipt ist, wird es schwierig. Verletzte Tiere bringt Markowetz in die Tierklinik Oberhaching. Sie selbst hat vor einigen Jahren eine Ausbildung zur Tierarzthelferin begonnen.

Es vergeht kein Tag, an dem Markowetz nicht alarmiert wird. Manchmal sind die Einsatzsätze auch mitten in der Nacht. Dann zieht sie sich ihre genormte neongelbe Jacke mit der Aufschrift „Private Tierhilfe“ an und springt ins Auto, das mit Kescher, Körben, Verbandsmaterial, Heizkissen und Infusionen ausgestattet ist. Oft ist ihre Mutter bei Einsätzen dabei und hilft ihr.

Nicht ganz ungefährlich: Tierretterin hat Tollwut-Impfung gerade noch rechtzeitig bekommen

Sogar in der Silversternacht ist Markowetz für Tiere unterwegs. „Die Polizei hat mich angerufen, dass eine Hündin schwer verletzt an der A995 liegt. Sie ist in Berg am Laim abgehauen und mit einem Taxi zusammengestoßen.“ Ganz ungefährlich ist die Arbeit nicht. 2019 hat Markowetz eine Katze hinter der Leitplanke auf der Candidbrücke in München entdeckt und wollte sie auf dem Arm zu ihrem Auto tragen. „Leider war der Kater hochaggressiv, weil er Schmerzen hatte und hat mich gebissen und gekratzt.“ Da eine Tollwutgefahr beim Tier bestand, musste Markowetz so schnell wie möglich eine aktive Impfung bekommen. „Das war gar nicht so einfach. Wir sind alle Apotheke abgefahren, aber keiner hatte sie vorrätig. Da wurde mir schon anders, denn wir hatten nur 48 Stunden Zeit.“ Fast auf die Stunde genau hat die Tierretterin die Impfung noch verabreicht bekommen.

Für die Unterhachingerin ist die Arbeit eine Berufung und mit viel Herzblut verbunden – doch auch Geld spielt eine Rolle. Den Großteil zahlt Jessy Markowetz selbst. Ab und zu bekommt sie Spenden wie Tankgutscheine. Trotzdem sind die Kosten, vor allem für den Tierarzt, immens. Deshalb ist Markowetz gerade dabei einen Verein mit Fördermitgliedern zu gründen. Weitere Infos gibt es per E-Mail an: privatetierhilfe@gmx.de.