Turbulente Kritik an Kindertagesstätte Champini

Verzweifelte Eltern machen ihrem Unmut Luft

Von Martin Becker schließen

Monatelang haben Schließungen in der privaten Unterhachinger Kita betroffene Eltern zur Verzweiflung gebracht. In der Gemeinderatssitzung machten sie jetzt ihrem Unmut Luft.

Unterhaching – 31 Minuten dauerte diesmal die Bürgerfrage-Viertelstunde im Unterhachinger Gemeinderat, und erstmals nach genau 15 Jahren als Bürgermeister musste Wolfgang Panzer (SPD) per Amtsglocke zur Ordnung rufen. Im emotionalen Mix aus Verzweiflung und Kritik ging es um die private Kindertagesstätte Champini am Sportpark: Mehrere Eltern beklagten, dass die Betreuung ihrer Kinder über Monate hinweg bis zu 60 Prozent ausgefallen sei. Gerhard Treitinger vom Elternbeirat brachte dazu den auf 15 Seiten zusammengefassten Schriftverkehr mit und versuchte, die Personalprobleme der privaten Kita dem Bürgermeister persönlich anzulasten.

Berufstätige Eltern am Limit

An 180 Betriebstagen von Champini, so rechnete eine Mutter vor, kam es 89 Mal zu Gruppenschließungen; an 46 Tagen mussten die Kinder früher abgeholt werden. Kein regulärer Kita-Betrieb also: Das bedeutet ein riesiges Problem für berufstätige Eltern.

„Der Rechtsanspruch unserer Kinder auf einen Betreuungsplatz und frühkindliche Betreuung wird mit Füßen getreten“, schimpfte Gerhard Treitinger. Der Elternbeirat sah eine Ursache für die Misere in einer nach seiner Einschätzung verfehlten Personalpolitik von Champini – wegen einer Gebührenerhöhung von 18 Prozent unterstellte er der Einrichtung gar „reine Profitmaximierung auf dem Rücken der Kinder“.

Prokurist der Kita bezieht Stellung

Ein Prokurist von Champini aus Nürnberg, dies ist der Korrespondenz zu entnehmen, verwies indes auf eine „Krankheitswelle, die das Betreuungsangebot der Kinder teilweise einschränkt“. Der Personalschlüssel sei grundsätzlich ausreichend, „um Krankheitswellen, Urlaubstage und andere Ausfälle zu kompensieren“. Und, so der Champini-Prokurist: Das Kindeswohl stehe „absolut an oberster Stelle“ – es gelte, auch mit reduziertem Personal „die Aufsichtspflicht in Notsituationen zu gewährleisten“.

Mit all dem gaben die Eltern und inbesondere Gerhard Treitinger sich nicht zufrieden – weitere Beschwerden gingen ans Landratsamt und erstmals am 3. Mai auch an Bürgermeister Wolfgang Panzer. Dem warf Treitinger vor, untätig zu sein, Mails zu ignorieren und sich „nicht wirkungsvoll beim Träger der Kita für die Unterhachinger Kinder einzusetzen“.

Bürgermeister wehrt sich gegen Kritik von Elternbeirat

Der Bürgermeister wies die Vorwürfe prompt zurück. „Da es sich um einen privaten Träger handelt, können wir darauf kaum Einfluss nehmen“, sagte Panzer. Aber seine Fachabteilungen würden der Sache nachgehen. Eine Antwort, die Treitinger verärgerte: „Jeder nimmt ein Feigenblatt, hält es vor sich hin und entzieht sich der Verantwortung. Herr Panzer, ich bin enttäuscht und hätte von Ihnen eine grundsätzliche Haltung erwartet.“

Diese Verbalscharmützel zogen sich über mehrere Minuten, Panzer sagte, er nehme „Ihren Unmut entgegen“, wertete unter Verweis auf seine Fachabteilungen den Vorwurf des Nichtstuns aber als „Unverschämtheit“.

Vize-Bürgermeisterin solidarisiert sich mit Eltern

Nun schaltete sich Vize-Bürgermeisterin Johanna Zapf (Grüne) ein – sie selbst habe eine Anfrage an die Fachabteilung im Rathaus gestellt und keine Antwort erhalten. Sie solidarisierte sich mit den Eltern, „für die dieses Ausmaß des Jonglierens unzumutbar ist“.

Als nun Peter Wöstenbrink (SPD) und Peter Hupfauer (FDP) monierten, Johanna Zapf könne „nicht mehr differenzieren zwischen parteipolitischer Agitation und ihrem Amt als Vize-Bürgermeisterin“ und sie hätte die Eltern „vor ihren Karren gespannt“, um damit „Bashing zu betreiben“, kochten die Gemüter im Rathaus-Sitzungssaal endgültig über. So sehr, dass Wolfgang Panzer erstmals in 15 Jahren die Amtsglocke läuten musste, um für Ruhe zu sorgen.

Wie geht es nun weiter? Aus der Champini-Kita am Sportpark ist zu hören, die Krankheitswelle sei mittlerweile überstanden, es habe eine Verkettung unglücklicher Umstände gegeben, aber seit den Osterferien laufe der Betrieb wieder normal. Im Kultur- und Sozialausschuss am 14. Juni nimmt die Fachabteilung des Rathauses Stellung.