Ukraine-Krieg und Unterricht: „Gefühle der Kinder in richtige Bahnen lenken“

Von: Stefan Weinzierl

Friedensbotschaft: Auf einem Blatt mit einer Friedenstaube dürfen die Schüler im Anschluss ihre Gedanken und Gefühle zum Ukraine-Krieg festhalten. © Stefan Weinzierl

Eva Belm, Konrektorin in Unterhaching, spricht im Interview über den Umgang mit dem Ukraine-Krieg in der Schule.

Unterhaching – Bilder von zerbombten ukrainischen Städten im Fernsehen, die Schlagzeilen dazu in der Zeitung – der Ukraine-Krieg ist allgegenwärtig. Auch Kinder sehen sich vermehrt mit dem Thema konfrontiert. Im Interview erklärt Eva Belm, Konrektorin der Grund- und Mittelschule am Sportpark in Unterhaching, wie Schule und Schüler damit umgehen.

Warum ist es so wichtig, bewegende Themen wie Kriege oder Naturkatastrophen im Unterricht aufzuarbeiten?

Viele Eltern reden mit ihren Kindern darüber. Manche Eltern aber möglicherweise zu wenig. Da kann es vorkommen, dass Kinder Angst bekommen, gerade bei Themen wie jetzt dem Ukraine-Krieg, der für sie nicht richtig greifbar ist. Den sehen sie nicht, merken aber, dass die Eltern irgendwie angespannt sind.

Wie geht man mit diesen Ängsten der Kinder um?

Man muss die Kinder und ihre Ängste ernst nehmen, sollte es aber vermeiden, sie in ihrer Angst zu bestätigen. Stattdessen sollte man versuchen, die Kinder abzulenken beziehungsweise ihre Gefühle in die richtigen Bahnen zu lenken. Das gelingt, wenn man mit ihnen nicht nur darüber spricht, was es für schreckliche Bilder vom Krieg gibt, sondern auch Positives vermittelt: zum Beispiel, dass es bei uns Gott sei Dank nicht so ist, dass es Sinn macht, nach vorne zu schauen und sich zu überlegen, was man selbst aktiv tun kann, um den Menschen, denen es gerade schlecht geht, zu helfen.

Wie erklären Sie den kleinen Kindern so komplexe Themen wie Krieg oder die Corona-Pandemie?

Indem man versucht, das Thema für sie herunterzubrechen auf die eigene Situation, auf ihre Welt. Zum Beispiel wenn von Kindern solche Aussagen kommen wie: Die streiten jetzt und der Putin hat das einfach so gemacht. Dann können die Kinder es sehr gut nachvollziehen, wenn man ihnen alltägliche Situationen vor Augen führt: Denk mal daran, wenn du streitest. Du bist auch manchmal nicht einsichtig.

Kinder vereinfachen gerne. Wie kann man verhindern, dass es ein Schwarz-Weiß-Denken gibt? Zum Beispiel, dass alle Russen stigmatisiert werden?

Das ist wirklich schwierig. Es sind so komplexe Themen und man kann als Lehrer nicht einfach Partei ergreifen. Ein Kind, das aus der Ukraine stammt, hat natürlich eine ganz andere Sichtweise wie ein Kind, das aufgrund seiner Herkunft oder seines Umfeldes eher pro-russisch eingestellt ist. Da muss man als Lehrkraft eine möglichst neutrale Position einnehmen, dafür den Kindern Raum geben, damit sie sagen können, was sie denken, und das Gesagte dann einordnen und möglicherweise relativieren.

In Ihrer Schule wird viel über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Greifen Sie das Thema auch anders auf?

Wir haben beschlossen, zeitnah einen Spendenlauf zu organisieren. Da können sich die Kinder ohne Maske bewegen, was in der Corona-Zeit ja nicht unbedingt selbstverständlich war, und gleichzeitig aktiv etwas Gutes tun. Der Erlös wird zielgerichtet gespendet, an die Aktion „Haching hilft“.

Wie bereitet sich Ihre Schule auf Flüchtlingskinder vor, die unterrichtet werden sollen?

Es sind bereits über zehn Kinder angemeldet, die in den nächsten Tagen kommen. Wie viele es letztlich werden, kann man nicht abschätzen. Wir rechnen in den nächsten Wochen mit etwa 50 Kindern. Unsere Lehrkräfte haben gesagt, dass es für sie selbstverständlich ist, wenn jeder ein oder zwei der Kinder in der Klasse hat. Wir haben Differenzierungsstunden, die wir zum Deutsch lernen nutzen können. Eine pensionierte Lehrerin, die uns regelmäßig unterstützt, wird außerdem einen Deutschkurs bilden.

Ist das alles zu stemmen?

Es ist in Corona-Zeiten nicht einfach, weil uns viele Lehrer fehlen und wir das auffangen müssen. Aus dieser besonderen Situation werden wir aber das Beste machen.

