79-Jährige prallt beim Abbiegen mit ihrem Opel frontal gegen Baum

Von: Günter Hiel

Aus bislang ungeklärten Gründen hat eine alte Dame in Unterhaching beim Abbiegen mit ihrem Opel einen Baum gerammt.

Unterhaching - Am Montag gegen 17.20 Uhr wolltee eine 79-Jährige in Unterhachingg von der Biberger Straße nach links in die Leipziger Straße abbiegen. Warum sie dabei von der Fahrbahn abgekommen ist und mit ihrem Opel Corsa frontal einen Baum gerammt hat, dafür hat die Polizei noch keine Erklärung.

Frau verletzt - Auto Totalschaden

Der Zusammenprall war so heftig, dass die alte Dame sich verletzt hat, zum Glücck nur leicht, und ihr Wagen nur noch Schrott ist. Die 79-Jährigee kam laut Polizei mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Verkehrsbehinderungen wegen Straßensperre

Die Leipziger Straße war für die Unfallaufnahme rund eine Stunde gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.