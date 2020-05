Unfall auf Friedhofsparkplatz: Frau unter Auto eingeklemmt - schwer verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich auf dem Parkplatz des Unterhachinger Friedhofs erreignet. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.

Unterhaching - Wie es zu dem Unfall kam, war am Donnerstagabend noch nicht bekannt. Nur so viel konnte das Unfallkommando der Polizei bereits vermelden: Eine Frau ist auf den Friedhofspakrplatz in Unterhaching gegen 14.30 Uhr unter einem Auto eingeklemmt worden. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen.

Wie Zeugen berichten, war die Feuerwehr Unterhaching im Einsatz und holte die Frau mit zwei Hebekissen unter dem Fahrzeug raus. Die Besatzungen des Rettungshubschraubers „Christoph 1“ und eines Rettungswagens versorgten sie vor Ort. Die Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Ausführlicher Bericht folgt.

mm