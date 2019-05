Ungenehmigtes Wettbüro: Gericht muss entscheiden

Schwarzbau oder legales Wettbüro? Das Verwaltungsgericht München entscheidet am Donnerstag über das Schicksal der „Tipico“-Filiale in Unterhaching. Für die Betreiber sieht es gut aus.

Unterhaching – Ist das Wettbüro Tipico unweit des S-Bahnhofs Unterhaching legal und darf bleiben? Oder handelt es sich, so die Auffassung der Kommune, seit der Inbetriebnahme 2013 um einen Schwarzbau? Darum drehte sich ein Augenschein-Termin des Verwaltungsgerichts München unter Vorsitz von Richterin Cornelia Dürig-Friedl. Tendenz: Der Fall wird die Gerichte noch länger beschäftigen.

Gemeinde und Landratsamt verweigern bis heute die Baugenehmigung – dagegen wehrt sich die Betreiberin des Wettbüros mit ihrer Klage. Laut der kommunalen Vergnügungsstättenverordnung wäre an dieser Stelle ein Wettbüro unzulässig. Das juristische Problem daran, wie die Richterin erläuterte: Im Bebauungsplan hat die Gemeinde ihr Veto nicht verankert. Also gilt die alte Rechtslage, bei der es im Kern auf die Frage ankommt: Ist das Wettbüro in diesem Mischgebiet störend oder nicht?

Der Fachterminus dafür lautet „kerngebietstypisch“. In der Rechtssprechung hat sich ein Urteil des VG Leipzig zu Spielhallen etabliert, wonach ab einer Größe von 100 Quadratmetern ein Störfaktor eintreten könnte, weil dann Publikumsverkehr und Einzugsgebiet kritische Ausmaße annähmen.

Die Gemeinde will das Wettbüro nicht haben

Im Fall des Unterhachinger Tipico-Wettbüros sind einst 150 Quadratmeter beantragt und später auf 76 reduziert (und von der Gemeinde trotzdem abgelehnt) worden. Allerdings, das ergab der Ortstermin: Tatsächlich werden den Wettfreunden 91 Quadratmeter Fläche angeboten in dem Raum mit acht Wettspiel-Terminals, diversen Quoten-Monitoren sowie mehreren großen TV-Bildschirmen, aus denen Sportereignisse aus aller Welt übertragen werden. Außerdem gibt es Tische und Sitzgelegenheiten, um Wettscheine auch schriftlich auszufüllen und sie am Tresen abzugeben. In einem Nebenraum stehen ein Getränke- und ein Süßigkeitenautomat.

Was bisher in Unterhaching geschah: “Sicherheitsgefühl beeinträchtigt“: Diese Wettbüros sorgen weiter für Unbehagen

In puncto Störfaktor fragte das Gericht auch detailliert nach den Nutzerzahlen. Im Durchschnitt seien es, über den Tag verteilt, 40 bis 50 Leute pro Tag; selbst in Stoßzeiten wie Fußball-Bundesligaspieltagen am Samstagnachmittag kämen aber nie mehr als 20 Besucher gleichzeitig. Wobei der Rechtsanwalt der Gemeinde Unterhaching, Michael Beise, kritisch anmerkte, dass ja 32 Sitzplätze vorgesehen seien, „um das Suchtpotenzial der Leute auszunutzen“.

Richterin Dürig-Friedl orientierte sich aber mehr an der „Aufenthaltsqualität“, und die sei mangels Bewirtung „nicht so, dass hier extra Leute hinfahren, um sich einen netten Nachmittag zu machen“: Die Ausgestaltung bedinge die Attraktivität – hier handele es sich keineswegs um einen Besuchermagneten.

Ein Umbau könnte fällig werden

Bleibt als Faktum, dass aktuell 15 Quadratmeter Fläche mehr genutzt werden als beantragt. Die Richterin ließ durchblicken, dass ihr ein Um- und Rückbau gemäß der ursprünglichen Baupläne genügen würde, um damit den Weg freizumachen für die seit 2013 fehlende Baugenehmigung. „Wenn die Gemeinde hier kein Wettbüro haben will, bleiben ihr andere Möglichkeiten“, sagte Dürig-Friedl.

Sollte das Urteil, das planmäßig am Donnerstag bekannt gemacht werden soll, so ausfallen wie angedeutet, würde die Gemeinde Unterhaching dagegen mehrgleisig vorgehen. Stefan Lauszat, der Leiter der Bauverwaltung, kündigte an: „Dann ziehen wir vor den Verwaltungsgerichtshof und ändern bis dahin den Bebauungsplan.“ Ein bis zwei Jahre könne das aber dauern – so lange würde das Wettbüro auf jeden Fall bleiben.

Mehr Rücksicht auf Anwohner

Auf Anwohnerbeschwerden hat das Wettbüro übrigens reagiert und mahnt die Kundschaft zur Rücksichtnahme gegenüber den Anwohnern: Man solle Zigarettenkippen in Aschenbechern entsorgen, vor der Tür keinen Alkohol konsumieren und sich beim Rauchen nur leise unterhalten. Das klappt offenbar nicht immer reibungslos. „Es wird hier eine Klientel angezogen, die manchem Anwohner Angst macht“, sagt Lauszat.

Keine 50 Meter entfernt befindet sich in der Fußgängerzone ein weiteres Wettbüro, bei dem die Rechtslage anders ist. Auch hier fehlt die Baugenehmigung, die Gemeinde verlangt die Nutzungsuntersagung und hat eine Frist bis zum 31. Mai gesetzt. Anders als Tipico hat sich dieses Wettbüro bis dato nicht juristisch zur Wehr gesetzt. Was laut Lauszat daran liegen könnte, dass der Stellplatznachweis nicht erfüllt ist. Ab dem 1. Juni ist dort die Vollstreckung möglich: vom Zwangsgeld bis zur polizeilichen Schließung.