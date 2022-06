Unmut über Glasfaser-Baustellen: Nicht so geschmeidig wie gedacht

Von: Martin Becker

In der Theorie und in hübschen Werbeprospekten klingt alles ganz toll und einfach. Das schnelle Internet, per Glasfaser natürlich. In Unterhaching ist dazu vor rund eineinhalb Jahren ein Experte der Telekom per Video zugeschaltet worden, um die Ausbaupläne zu erläutern. Jetzt herrscht eine gewisse Ernüchterung.

Unterhaching - Ganz so geschmeidig wie gedacht rast der Datenstrom nicht durch die Leitungen. Per E-Mail an den Münchner Merkur macht ein Unterhachinger seinem Unmut Luft. „Ich leide, wie der Rest des Ortes, unter den Baustellen des Glasfaserausbaus der Telekom“, schreibt der Bürger aus der Ludwig-Thoma-Straße. „Der Glasfaserausbau wird mit Milliarden Euro Steuergeldern subventioniert, dann schlampig umgesetzt und soll nun wieder vom Steuerzahler ausgebessert werden.“ Er spielt darauf an, dass „die Gemeinde in Vorleistung gehen will, um Schäden zu beheben“. Was im Prinzip „Steuergeldverschwendung“ sei.

Problem Subunternehmer

Auf Nachfrage räumt Rathaus-Sprecher Simon Hötzl ein: „Wo Gefahr im Verzug ist, müssen wir immer sofort tätig werden.“ Es stimme, dass am Projekt Glasfaser-Ausbau „sehr viele Beteiligte auf Seiten der Telekom, vor allem im Tiefbaubereich, tätig sind“.

Und genau darin liegt das Problem, wenn es Probleme gibt: An wen soll man sich wenden? Das komplexe Geflecht an beteiligten Firmen „macht es für uns schwierig“, sagt Simon Hötzl. „Wir versuchen gerade, uns mit den diversen Subunternehmern der Deutsche Telekom gütlich zu einigen. Dass die Arbeiten nicht mangelfrei ausgeführt wurden, steht für uns außer Frage. Wenn alle diese Versuche nichts fruchten, müssen wir als Gemeinde in Vorleistung gehen, mit der von uns beauftragten Straßenbaufirma die Schäden beheben und versuchen, uns Schadensersatz zu erstreiten.“

Langer Prozess bis zur Einigung

Also Pfusch beim hoch gepriesenen Glasfaserausbau, den die Gemeinde vorerst kompensiert? „Insgesamt sind wir zuversichtlich, dass wir uns mit allen Firmen einigen, aber es bleibt immer ein längerer Prozess“, sagt der Rathaus-Sprecher. Gerade bei der von unserem Leser geschilderten Problematik in der Siedlung am Rodelberg „steckt mit dem Kopfsteinpflaster auch manche Stolperfalle – von Optik und Ausführung ganz zu schweigen“.

Nein, mit dem schnellen Internet holpert es eher als dass es fluppt. „Aber uns ist es wichtig, Glasfaser in die Häuser zu bekommen, rasch und flächendeckend“, betont Simon Hötzl. „Diesen Auftrag hat uns der Gemeinderat gegeben, und dies wird aus der Bevölkerung auch eingefordert.“ Deshalb, sagt der Rathaus-Sprecher, „fließen bei uns auch einige Ressourcen in die Überwachung des Baufortschritts und in die mitunter nötige Nacharbeit“.