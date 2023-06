Gefahr im Dunklen: Unterhachinger Unterführung soll sicherer werden

Von: Martin Becker

Im Gemeinderat Unterhaching gab es jetzt eine Debatte um die Beleuchtung der Unterführung am Zwergerweg. Gerade in der Dämmerung und im Dunklen sehen die Grünen hier ein Gefahrenpotenzial.

Unterhaching/Neubiberg – Weil die „Problemzone“ auf Neubiberger Flur liegt, sind die Unterhachinger dafür eigentlich gar nicht zuständig. Aber ein Antrag der Grünen brachte das Thema dennoch zur Sprache im Gemeinderat: Wie ist es um die Sicherheit bestellt in der Unterführung für Fußgänger und Radfahrer im Zwergerweg? Lässt sich auf eigene Kosten eine Art Nachbarschaftshilfe leisten?

13 LED Laternen wären nötig

Der Zwergerweg und die Unterführung, unter der Unterhachinger Straße hindurch, befinden sich, wie gesagt, in Neubiberg. Aber: Der Weg dorthin beginnt für viele Nutzer in Unterhaching, entweder beim Sportpark oder im Fasanenpark. Um den Weg vom Fasanenpark, genauer gesagt von der Albert-Schweitzer-Straße her, geht es den Unterhachinger Grünen: Im Sinne der Sicherheit hätten sie diese 500 Meter gern ausgeleuchtet und beantragten daher 13 LED-Laternen, alternativ Solarleuchten. Zwischen 35 000 und 45 000 Euro lägen die Kosten.

Angesichts der angespannten Haushaltslage hat der Unterhachinger Gemeinderat die Grünen-Idee nicht verworfen, aber sie auf 2024 verschoben. Je nach Kassenstand soll die Beleuchtungsfrage dann neu bewertet werden.

Grüne sehen Gefahrenpotenzial

In der Sache an sich herrschte ohnehin keine Einigkeit. Natürlich warben die Grünen für ihr Projekt: Viele würden an der Unterführung „zu Infineon abbiegen“, begründete Armin Konetschny die Relevanz, und da nebst Radfahrern „auch viele Jogger“ unterwegs seien, bestehe in der Dämmerung „ein gewisses Gefahrenpotenzial“. Und, so ergänzte die grüne Vize-Bürgermeisterin Johanna Zapf: „Mehr Licht wäre für uns Frauen ein großer Sicherheitsgewinn.“

Kritische Stimmen

Harald Nottmeyer (SPD) fragte: „Macht es Sinn, für 45 000 Euro einen Weg zu beleuchten, der ins Dunkle führt?“ Denn, das berichtete Bürgermeister und Parteikollege Wolfgang Panzer: „Neubiberg sagt, sie machen nichts, auch nicht in Richtung Infineon.“ Unterhaching würde also einen Weg in die Finsternis anstrahlen.

Sebastian Ruppert, parteiloses Mitglied der FWU-Fraktion, fasste zusammen, was sich als Konsens durchsetzte: „Wir sollten nichts übers Knie brechen, eine eventuelle Investition auf 2024 verschieben und bis dahin mit Neubiberg in Kontakt treten.“