Exklusive Einblicke bei Suche nach Vanessa Huber: Neues Video zeigt sie zum letzten Mal

1300 Hektar des Perlacher Forsts wurden mit der Sicherheitsdrohne DJI Mavic 2 Enterprise abgesucht. © Robert Brouczek

Von Vanessa Huber fehlt weiter jede Spur. Der Merkur hat die Polizei nun bei der Drohnen-Suche nach der Vermissten aus Unterhaching begleitet. Zudem wurde ein Video veröffentlicht, das die 39-Jährige zeigt.

Unterhaching – Über den nackten Winterbäumen des Perlacher Forsts surren zwei Polizei-Drohnen. Wie eine Riesenheuschrecke aus Star Wars landet die Sicherheitsdrohne DJI Mavic 2 Enterprise langsam und laut auf dem eisigen Waldboden.

Ein weiteres Foto von der vermissten Vanessa Huber hat die Polizei in ihrer Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht. © Privat

Die fliegenden Technikobjekte sollen Vanessa Huber finden. Seit dem 5. November gegen 16.40 Uhr ist die 39-Jährige spurlos verschwunden. Zuletzt wurde sie mit ihrem Mann im Supermarkt gesehen. Laut seiner Aussage fuhren sie heim, es kam zum Streit, sie verließ die Unterhachinger Wohnung – und kam nie zurück. Ihren Pass, Geldbeutel und Handy sowie Auto und Fahrrad nahm sie nicht mit.

Vanessa Huber aus Unterhaching vermisst: „Wir sind jetzt ein weiteres Puzzleteil“

Seitdem wurde mit Hunden, Reiterstaffeln, Tauchern und Hundertschaften nach der Unterhachingerin gesucht. Ohne Erfolg. „Wir sind jetzt ein weiteres Puzzleteil“, sagt Polizeihauptmeister „Z“ Rico Schmidt. Der 46-Jährige ist Teil der 2021 geschaffenen Koordinierungsstelle Video der Bayerischen Polizei und leitet hier im Perlacher Forst die Drohnensuche. Heute ist der vierte Einsatztag – erstmals sind er und seine fünf Kollegen Ende November zur Suche nach Vanessa Huber ausgerückt. Mit den Drohnen fliegen die Beamten den ganzen Perlacher Forst ab, 1300 Hektar.

Die DJI Mavic 2 Enterprise fliegt vordefinierte Rechtecke ab und macht Fotos auf zwei Achsen. Über einen DIN A3 großen Bildschirm auf der Fernbedienung beobachtet Polizist Stefan Lorenz die Luftaufnahmen in Echtzeit. Perspektive, Steuerung und Controller gleichen einem Computerspiel. Doch das hier ist die Realität. Über GPS-Tags der Aufnahmen sollen Kollegen des Komissariats 11, zuständig für Tötungsdelikte, anschließend auffällige Stellen sehen. Das ist viel effektiver, als alles vom Boden aus abzusuchen.

Polizist Rico Schmidt erklärt, wie das System funktioniert. © Robert Brouczek

Die Drohnen haben auch eine Wärmebildkamera. Aber: „Wenn man einen Toten sucht, hilft das gar nichts“, sagt Schmidt. Ob Vanessa Huber tot ist, diesen Gedanken will niemand aussprechen. Die Aussagen von Polizeisprecher Werner Kraus dämpfen allerdings kleine Hoffnungsschimmer. „Wir gehen immer noch von einem Gewaltdelikt aus.“

Verschwinden von Vanessa Huber Thema bei „Aktenzeichen XY ungelöst

Ein Ausschnitt aus dem Video der Überwachungskamera des Supermarktes. Hier wurde Vanessa Huber zuletzt gesehen. © Screenshot/Polizei

Im Prinzip gibt es seit den ersten Meldungen über Vanessa Hubers Verschwinden keine neuen Erkenntnisse. Der Ehemann wurde von der Polizei aufgrund des erwähnten Streits und der Tatsache, dass er ihr Verschwinden erst am 7. November meldete, überprüft, ist demnach aber nicht tatverdächtig. Alle Szenarien sind laut Pressestelle möglich. Vanessa Huber kann irgendwo im Bundesgebiet untergetaucht sein oder an einem karibischen Strand liegen – wobei das ohne Pass eher unwahrscheinlich scheint. Ebenfalls könne sie entführt oder tot sein. „Wir haben keinen Anhaltspunkt, wir müssen alles versuchen“, sagt Kraus.

Wegen der dünnen Hinweislage startet die Polizei eine Öffentlichkeitsoffensive: Weitere Fahndungsfotos und das Video aus einer Norma-Filiale in Unterhaching, das Vanessa Huber am Tag des Verschwindens mit ihrem Mann im Norma zeigt, wurden veröffentlicht (siehe unten). Außerdem findet der Fall am Mittwochabend in einem Beitrag von „Aktenzeichen XY ungelöst“ eine Plattform, um Hubers Gesicht bundesweit zu verbreiten. „Vielleicht hat sie ja jemand gesehen“, hofft Kraus.

Die Suche im Perlacher Forst dauert nach Schmidts Einschätzung noch etwa fünf Arbeitstage. „Für ein Quadrat mit einem halben Kilometer Seitenlänge brauchen wir etwa eine Dreiviertelstunde“, sagt er. Die Wahrscheinlichkeit Huber hier zu finden, sei aber leider klein. Nach über zwei Monaten seit ihrem Verschwinden hätte irgendein Hund oder Spaziergänger den Körper wohl entdeckt. Dennoch könne man auffällige Erdmuster, Kleidung oder andere Objekte finden. „Im Zweifelsfall helfen wir den Kollegen mit den Drohnenfotos beim Ausschlussverfahren – sonst müssten sie alles zu Fuß abgehen.“

Ungeachtet bisher ausbleibender Ergebnisse durchforsten die Beamten weiter mit stoischen Blicken auf ihre Bildschirme das Gebiet. Polizist Lorenz beobachtet die Live-Drohnenaufnahmen, Schmidt die vier Bildschirme im Kofferraum seines Polizeibusses, auf denen er den Luftraum und die Flugsicherheit im Blick behält. Bis das letzte Quadrat des Forsts fotografiert ist, suchen sie weiter akribisch den Wald ab. „Wir fahren jetzt wieder einen halben Kilometer weiter zum nächsten Quadrat“, sagt Schmidt, steigt in seinen Bus und fährt los.

