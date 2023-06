Das war‘s: Unterhaching verfehlt Klimaziel und schafft auch noch Förderprogramm ab

Irritationen über Klimapolitik

Von Martin Becker schließen

Unterhaching wird sein Ziel der Klimaneutralität 2030 verfehlen. Für Irritationen sorgte die Entscheidung, dass die Gemeinde das Förderprogramm zur Energieeinsparung und jetzt auch noch den Klimaausschuss abschaffen will.

Unterhaching – Keine der 29 Landkreis-Kommunen ist in puncto Klimaschutz so ambitioniert wie Unterhaching, doch trotz aller Anstrengungen steht nun fest: Die 26 000-Einwohner-Gemeinde wird das selbstauferlegte Ziel „Klimaneutralität 2030“ verfehlen und, so die Prognose, bei der CO2-Reduktion bis dahin bloß auf 77 statt 100 Prozent kommen. Darüber informierte Rathaus-Mitarbeiter Manuel Heim, als er im Gemeinderat die Ergebnisse der „Klima-Werkstätten“ vorstellte. An diesem Prozess mit vier Veranstaltungen hatten rund 80 Bürger teilgenommen – viele von ihnen waren deshalb zur Gemeinderatssitzung gekommen, sogar Altbürgermeister und Geothermie-Pionier Erwin Knapek.

Unterhachinger Bürger haben über 100 Maßnahmen entwickelt

Der Ausbau erneuerbarer Energien, unternehmerischer Klimaschutz, klimafreundliches Wohnen, Umweltbildung und Konsum: In fünf Arbeitsgruppen hatten die mitwirkenden Unterhachinger über 100 Maßnahmen entwickelt. Diese wiederum sichtete inzwischen ein Gutachterbüro und bündelte die Ideen – 76 sind übrig geblieben.

Bei der Präsentation im Gemeinderat griff Manuel Heim einige Beispiele heraus. Bei der Mobilität sollen 51 Prozent neu zugelassener Kfz bis 2030 elektrogetrieben sein, pro Haushalt soll es maximal ein Auto geben, was dem Auditorium Schmunzeln entlockte. Was Fahrten angeht: Die Hälfte fielen auf Kurzstrecken (unter vier Kilometer), wofür das Fahrrad das beste Verkehrsmittel sei, mit 30 Prozent setzt die Gemeinde eine ÖPNV-Nutzung an und nur für 20 Prozent der Fahrten das Auto. Den Wärmebedarf sollen Privathaushalte mittels Sanierungen pro Gebäude um 16 Prozent reduzieren und nur noch mit Geothermie heizen, für die Stromgewinnung sind zu zwei Drittel Photovoltaik und zu einem Drittel Windkraft angedacht. „Dafür“, rechnete Manuel Heim vor, „bräuchten wir aber drei bis vier Windräder.“ Die Gemeinde verpflichtet sich, in ihren Liegenschaften den Stromverbrauch um 18 Prozent zu senken, und örtliche Unternehmen sollen ihren Fahrzeugbestand um 20 Prozent verschlanken.

Hauptgrund „unvollständige Energiewende“

Blieb die Kernfrage zum Schluss: Reicht all dies, um bis 2030 klimaneutral zu sein? „Nein“, sagte Heim klipp und klar. Hauptgrund sei „die unvollständige Mobilitätswende“. Immerhin komme Unterhaching mit seinem Programm auf eine CO2-Reduktion von 77 Prozent. Ein Problem sei zudem der Personalmangel im Rathaus, von ehemals fünf Mitarbeitern des Bereichs Klimaschutz ist Manuel im Moment der einzig verbliebene. „Eine vollständige Umsetzung der priorisierten Maßnahmen ist leider nicht möglich“, gab er zu. Die Lösung sei somit vorerst: „Wir fahren auf Sicht.“

Förderprogramm zur Energieeinsparung läuft aus

Dass die Gemeinde Unterhaching nun sukzessive ihre 76 Klimaschutzmaßnahmen in Angriff nimmt, erscheint als löbliches Ziel. Insofern für Irritation, vor allem bei Grünen, sorgten zwei andere Beschlüsse aus der gleichen Gemeinderatssitzung. Erstens, dass Unterhaching sein Förderprogramm zur Energieeinsparung (beispielsweise für den Einbau von Balkonkraftwerken oder Wärmepumpen) auslaufen lässt und es nicht fortsetzt. Zweitens, dass in den kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen ab sofort der Energie- und Klimaausschuss sowie der Digital- Innovations- und Mobilitätsausschuss abgeschafft werden, um im Rathaus die Ressourcen auf die verbleibenden drei Ausschüsse zu bündeln.



„Es ist doch keine Marketingstrategie, kein Förderprogramm mehr zu haben! Sehr traurig“, sagte Beate Gsänger (Grünen). Parteikollege Armin Konetschny ergänzte: „Das Förderprogramm als eine Investition in die Zukunft einzustellen, das ist ein Schlag ins Gesicht aller, die sich für Klimaschutz einsetzen.“



Energie- und Klimaausschuss wird abgeschafft

Noch schärfer, mit beißender Ironie, kommentierte Konetschny das Aus für den Energie- und Klimaausschuss, dessen Inhalte fortan in die anderen Ausschüsse integriert werden sollen: „Was für eine brillante Idee! Wir erarbeiten 76 Klimaschutzmaßnahmen und schaffen den dazugehörigen Fachausschuss ab. Aber wir bekommen jetzt ja eine Sportparkkommission – und bald vielleicht auch eine Bratwurstkommission? Die Mitarbeiterstellen von Klimaschutzexperten im Rathaus sind befristet, und man wundert sich, dass die Leute alle kündigen. Gratulation! Die Digitalisierung ist uns auch nicht mehr wichtig, irgendwo wird sich sicher noch ein altes Faxgerät finden. Unterhaching konzentriert sich auf den Weg der verpassten Chancen – das ist verantwortungslos.“



Rathaus-Sprecher Simon Hötzl indes verteidigt die Verschlankung der Ausschüsse: „Viele Themen wurden doppelt behandelt. So schaffen wir mehr Synergien.“