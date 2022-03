Unterhaching verliert zwei Ehrenbürger

Von: Martin Becker

Eine Kerze steht auf einem Grab auf einem Friedhof. In Unterhaching sind nun zwei Ehrenbürger gestorben. © Britta Pedersen/dpa

Alt-Gemeinderat Christian Kriz und Kunstmäzen Rudolf Pesl sind im Februar gestorben. Ein Nachruf.

Unterhaching – Innerhalb weniger Tage hat die Gemeinde Unterhaching zwei ihrer Ehrenbürger verloren. Vergangene Woche, am ziffernmäßig besonderen Datum 22.2.22, starb der einstige SPD-Chef Christian Kriz im Alter von 92 Jahren, jetzt am Montag schloss Kunstmäzen Dr. Rudolf Pesl mit 99 Jahren für immer seine Augen.

Engagiert und rhetorisch stark

Von 1960 bis 2008 saß Christian Kriz für die SPD im Gemeinderat, als Fraktionschef prägte der Bauingenieur in diesen 48 Jahren signifikant die Entwicklung Unterhachings mit. Ob Kubiz, Gymnasium oder Fasanenpark: „Es gibt kein Gebäude in Unterhaching, an dem ich nicht beteiligt war“, sagte Christian Kriz einmal über sein intensives Wirken mit in Summe rund 9000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden. Mit der damals starken SPD im Rücken zog der gebürtige Fürstenfeldbrucker viele Fäden im Hintergrund, galt im Rathaus als „graue Eminenz“ und Taktgeber kommunalpolitischer Richtungsentscheidungen.

„Christian Kriz hat Unterhaching geliebt und für Unterhaching gelebt“, denkt Bürgermeister Wolfgang Panzer zurück an seinen Parteigenossen. „Er hat mit seiner SPD die Entwicklung von Unterhaching vom kleinen Dorf zur prosperierenden Gemeinde vor den Toren Münchens aktiv mitgestaltet. Viele öffentliche Bauten tragen seine Handschrift, die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum war ihm ein Herzensanliegen.“

Ein trotz seiner eher schmächtigen Statur mächtiger Mann, dessen Rhetorik durchaus gefürchtet war, insbesondere seine legendären Wutausbrüche in Gemeinderatssitzungen. „Ich war ein harter, nicht gerade disziplinierter Diskutierer, weil ich mich fürchterlich aufregen konnte“, gab Christian Kriz vor einigen Jahren rückblickend zu. Einer der noch lebenden Ehrenbürger, Partnerschaftskreis-Vorsitzende und einstige Dritte Bürgermeister, Thomas H. Jaeger (FDP), erinnert sich: „Er hat uns das ein oder andere Mal verbal zerlegt. Aber fachlich war er ein absoluter Profi – und für die SPD-Fraktion wie ein Lottogewinn.“ Denn neben der Freude daran, sich mit den politischen Gegnern und auch der eigenen Partei auch mal heftiger zu streiten, verfügte Christian Kriz über ein unglaubliches Detailwissen, wusste manchmal besser Bescheid als die Bauabteilungs-Experten im Rathaus. Für sein unermüdliches Wirken erhielt er unter anderem 2006 die Willy-Brandt-Medaille und 1996 die kommunale Verdienstmedaille in Bronze.

Ein gänzlich anderer Typ Mensch als der extrovertierte SPD-Politiker war Dr. Rudolf Pesl, der die Öffentlichkeit möglichst mied und zurückgezogen in der markanten gelben Villa hinterm Ortspark lebte. Nach er 1951 sein Medizinstudium 1951 mit exzellentem Staatsexamen abgeschlossen hatte, zog Rudolf Pesl es vor, Bauherr statt Wissenschaftler zu werden, um so Teile seines väterlichen Erbes gewinnbringend anzulegen. Zusammen mit seiner 2008 verstorbenen Frau Maja, die ebenfalls über ein immenses Vermögen verfügte, entwickelte sich Rudolf Pesl zu einem der erfahrensten Kunstsammler und auch zu einem der größten Mäzene in Bayern.

Drei Stiftungen gegründet

Zu Lebzeiten gründete das Ehepaar drei Stiftungen: 1990 die Pesl-Stiftung Unterhaching, um Kultur und Bildung sowie die Erholung Bedürftiger zu fördern; 1991 die Pesl-Stiftung Bayern, mit der das Unterhachinger Paar die in München angesiedelten Museen Alte und Neue Pinakothek sowie das Bayerische Nationalmuseum beim Ankauf von Kunstwerken unterstützten; und 2001 die Pesl-Alzheimer-Stiftung, deren Zweck die Förderung der Erforschung der Alzheimer-Krankheit und endogener psychischer Erkrankungen an der Ludwig-Maximilians-Universität München ist.

Den Grundstock der Bibliothek in der Pesl-Villa in Unterhaching bilden 10 000 von einst 55 000 Büchern, die den Krieg überstanden hatten und vom Vater und einem Onkel gesammelt worden waren. Ein besonderes Schmankerl von Rudolf Pesls Privatmuseum mit Büchern und Kunstgegenständen im Wert von 30 Millionen Euro ist ein Original der Schedel’schen Weltchronik von 1493. Auch verfügte der Unterhachinger über die weltweit zweitgrößte Mongolika-Sammlung nach St. Petersburg.

Vermögen der Gemeinde vermacht

Für sein enormes Mäzenatentum ist Rudolf Pesl mehrfach ausgezeichnet worden: mit dem Bayerischen Verdienstorden (1991), mit dem Bundesverdienstkreuz (2002) und mit der Kraepelin-Alzheimer-Medaille (2006). Sein gesamtes Vermögen – Villa, Kunstsammlungen, weitere Immobilien – hat der Multimillionär und Kunstliebhaber der Gemeinde Unterhaching vermacht und einst verfügt, dass diese nach seinem Tod die Stiftungen in seinem Sinne weiterführen soll.

Nach dem Tod von Christian Kriz und Rudolf Pesl leben nun noch fünf der insgesamt 17 zu Ehrenbürgern ernannten Unterhachinger: Klaus Westmar, Volker Panzer, Thomas H. Jaeger, Waltraud Rensch und Professor Alfons Hofstetter. Der Termin zur Trauerfeier für Christian Kriz steht fest: Sie findet am Samstag, 26. März, um 11 Uhr in der Hachinga-Halle statt.