Verwirrter Mann sitzt mit 1,8 Promille und blutverschmiert am Steuer

Von: Martin Becker

1,8 Promille Alkohol hatte ein Unterhachinger im Blut - schon morgens um 8.45 Uhr.. © Volkmar Schulz/dpa

Schon morgens total betrunken war ein Unterhachinger (38), den die Polizei an einer Tankstelle mit 1,8 Promille Alkohol im Blut aus dem Verkehr zog.

Unterhaching - Für Irritationen sorgte ein Autofahrer an der Eni-Tankstelle in der Münchner Straße in Unterhaching. Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags saß der Mann ungefähr eine halbe Stunde lang in einem Mercedes-Kleintransporter – er mache einen desorientierten Eindruck, fanden die Tankstellen-Mitarbeiter, die deshalb um 8.45 Uhr die Polizei riefen.

Blutspuren wegen Schlägerei mit Hooligans

Vor Ort rochen die Beamten sofort, dass der 38-jährige Unterhachinger reichlich Alkohol konsumiert hatte: Ein Test ergab einen Wert von 1,8 Promille. Woher er gerade gekommen sei und wohin er wollte, musste der Mann nicht zu sagen. Die Polizei sprach ihn zudem auf Blutspuren im Gesicht und n den Händen an – der Unterhachinger gab an, in der Nacht an einer Schlägerei mit Fußball-Hooligans beteiligt gewesen zu sein. Näheres zu der Auseinandersetzung konnte die Polizei aber nicht ermitteln.

Wegen der hohen Alkoholpegels veranlassten die Beamten eine Blutentnahme, beschlagnahmten den Führerschein und nahmen dem Unterhachinger auch die Fahrzeugschlüssel weg, um eine etwaige Weiterfahrt zu unterbinden.