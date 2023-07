Unterschriften gegen Rauswurf aus dem Kubiz: VHS droht Insolvenz

Von: Volker Camehn

Das Unterschriftenbündel übergab die neue VHS-Vorsitzende Liydia Walder an Dritten Bürgermeister Richard Raiser. © Volker Camehn

Die Volkshochschule Unterhaching hat über 600 Unterschriften gesammelt, um weiter von der Gemeinde unterstützt zu werden und im Kubiz bleiben zu dürfen.

Unterhaching – Gerade ins Amt gewählt, wartete auf Lydia Walder schon die erste Amtshandlung als Vereins-Vorsitzende der Volkshochschule Unterhaching. Sie übergab auf der VHS-Mitgliederversammlung Unterhachings an Dritten Bürgermeister Richard Raiser (CSU) ein Unterschriftenbündel, mit hellblauem Schleifenband zusammengehalten: Über 600 Kursteilnehmer hatten sich für den Verbleib der Volkshochschule im Kubiz ausgesprochen. Walder, vormals Schriftführerin, war zuvor einstimmig ins Amt als neue Chefin gewählt worden und tritt damit die Nachfolge von Florian Riegel an.

Fronten zwischen VHS und Gemeinde sind verhärtet

Kein leichtes Erbe: Denn die Gemeinde hatte der Volkshochschule Mitte Februar die Mietverträge aus dem Jahr 1994 für ihre KUBIZ-Räumlichkeiten zum 30. September dieses Jahres gekündigt. Im Mai 2023 legte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) zwar einen neuen Jahresmietvertrag mit Laufzeit bis zum 30. September 2024 auf den Tisch – allerdings mit entschieden höherer Miete. Statt wie bisher 40 000 Euro soll der Verein nun 97 000 Euro bezahlen. Ein Antrag der VHS, die Mietkosten noch für das Jahr 2023 erstattet zu bekommen, hatte der Finanzausschuss der Gemeinde im Juni abgelehnt. Seitdem scheinen die Fronten verhärtet. Die schwierigen wirtschaftlichen Umstände sorgen aktuell für jede Menge Unsicherheit im Bildungsverein. Gerüchte über Personaleinsparungen, Absenkungen der kommunalen Zuschüsse um bis zu 100 Prozent machten bereits im Oktober 2022 die Runde.

Ex-Vorsitzender nimmt emotional Abschied

Dem jetzt erfolgten freundlichen Unterschriften-Appell im kleinen Saal des Kubiz-Erdgeschosses war denn auch eine extrem emotionale Abschiedsrede Florian Riegels vorausgegangen. Als Noch-Vorsitzender begründete er, sichtlich aufgewühlt und frustriert, seine Amtsniederlegung unter anderem mit dem schlechten Verhältnis zum Bürgermeister und Teilen des Gemeinderates. Neun Jahre hatte sich Riegel im VHS-Vorstand engagiert, davon fünf Jahre als Vorsitzender.

Eine letzte Rede hielt der scheidende Vorsitzende Florian Riegel. © Volker Camehn

Er sprach von „belastenden Jahren“ auch bedingt „durch die politischen Rahmenbedingungen“ und spüre jede Menge „Feindseligkeit durch Bürgermeister und Verwaltung“ gegenüber der Volkshochschule. „Der Ton uns gegenüber war alles andere als fair und konstruktiv“, so Riegel. Riegels Fazit: „Dieser Abschied tut sehr weh, ich hätte die VHS gerne in einem besseren Zustand hintergelassen.“ Und: „Wir stehen mit einem Fuß in der Insolvenz.“

Nächstes Jahr könnte die VHS pleite sein

Das konnte Schatzmeister Christian Puritscher nur bestätigen: Mehr Personalkosten, die ungeklärte Raumsituation, erhöhte Miete, geringere Zuschüsse und weniger Einnahmen aus Integrationskursen – die VHS hat derzeit jede Menge Baustellen und muss zusehends auf ihre Rücklagen zurückgreifen, wie Puritscher vorrechnete. „Das geht dieses Jahr noch in Ordnung“, aber bereits 2024, 2025 könnte die Bildungseinrichtung pleite sein.

Die Attacken auf Bürgermeister und Gemeinderäte wollte Richard Raiser (CSU) indes nicht so stehen lassen. „Auf diese Weise Fronten und Mauern aufzubauen, ist nicht sinnvoll“, schimpfte er. Zudem habe so etwas auf einer VHS-Mitgliederversammlung nichts verloren. Dem Bürgermeister solche Vorwürfe zu machen, das gehe nicht, das ist schlechter Stil.“