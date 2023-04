Von der Ersatzbank auf den Thron: Maikönig erklärt seine Aufgaben

Von: Martin Becker

Vorne auf dem Baum: Korbinian Lindinger (mit gelber Krone) ist aktueller „Maikönig“ der Birken Burschen. © robert brouczek

Korbinian Lindinger ist der Maikönig der Birker Burschen aus Unterhaching. Doch was macht man als solcher?

Unterhaching – Er hat die Krone auf, wenn an diesem Montag, 1. Mai, in Unterhaching der neue Maibaum aufgestellt wird: Korbinian Lindinger ist aktueller „Maikönig“ der Birken Burschen. Was es mit diesem royalen Posten auf sich hat, verrät der 34-Jährige im Interview,

Wie wird man Maikönig bei den Birker Burschen?

Maikönig bin ich quasi von der Ersatzbank geworden, da der ursprünglich geplante Maikönig Anfang 2020 im Urlaub seine Freundin geheiratet hat und somit zum Altbursch wurde. Für mich haben sich die Burschen dann direkt in der nächsten Versammlung entschieden. Gründe dafür waren sicher die Errichtung der Wachhütte am Oberweg bzw. in der alten Brennerei, bei der ich 2016 beziehungsweise 2013 federführend mit beteiligt war. Außerdem stand Anfang 2020 schon der Termin für meine Hochzeit im Sommer fest, und der Maibaum wäre somit mein letzter als aktiver Bursch gewesen. Dass da letzten Endes eine Pandemie und zwei Kinder dazwischenkommen und ich somit auch 2023 noch unverheiratet bin, war also nicht abzusehen.

Welche Aufgaben übernimmt der Maikönig?

Dazu zählt in erster Linie die Repräsentation des Vereins nach außen hin. Darüber hinaus ist es bei uns Tradition, dass sich der Maikönig um das Frühstück beim Hereinholen des Baums kümmert sowie mit seinem Gefolge am ersten Wachtag die erste Wache abhält.

Gibt es Privilegien?

Nein, eigentlich nicht. Der Maikönig leistet wie jeder andere Bursch seine etwa fünf Wachen in der Wachzeit ab und ist auch wie alle anderen an den Arbeiten am Baum beteiligt. Beim Reinholen sitzt der Maikönig jedoch noch vor der Vorstandschaft ganz vorne auf dem Baum.

Was ist der schönste Teil oder Moment der „Regentschaft“ und wie lange dauert diese?

Die Regentschaft des Maikönigs beginnt ab dem Moment der Wahl und geht bis zum Aufstellen des Baumes. In dieser Zeit gibt es in diesem Amt mehrere Highlights, zwei davon sind das Reinholen des Baumes mit anschließender Königswache und natürlich auch das Aufstellen, sowie der Maitanz am 1. Mai.

Darf der Maikönig seinen Nachfolger mitbestimmen?

Der nachfolgende Maikönig wird wieder aus dem Kreis der Burschen gewählt. Wer sich bis dahin außerordentlich für die Burschen eingesetzt hat, hat also Chancen auf das Amt. Da der scheidende König jedoch zu dem Zeitpunkt oft schon in den Altburschenstand übergegangen ist, hat dieser relativ wenig Einfluss auf diese Entscheidung.

Über diese Serie: Stellvertretend für die vielen Burschenvereine und Maibäume im Landkreis München begleitet der Münchner Merkur die Birker Burschen aus Unterhaching in einer Artikelserie bis zum großen Moment am 1. Mai, wenn vor dem Wirtshaus „Kammerloher“ nach sieben Jahren wieder ein neuer Maibaum aufgestellt wird. Mit diesem Artikel endet die Serie.