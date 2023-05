Provokanter Vorschlag bringt Unterhachings Gemeinderäte auf die Palme

Antragsflut

Ein Vorschlag gegen die Antragsflut der Kommunalpolitiker in Unterhaching löste jetzt eine heftige Diskussion im Gemeinderat aus. Im Kern ging es um die Frage: Geht‘s hier wirklich um Bürgernähe oder um eine reine Polit-Show?

Unterhaching – Jedes Mal eine Wundertüte ist in Unterhachinger Gemeinderatssitzungen der finale Tagesordnungspunkt „Anfragen an den Sitzungsvorsitz“: Wie viele Kommunalpolitiker drücken die Mikrofontaste und bitten um Redezeit? Haben sie kleine oder große Anliegen?

Forderung, Anträge vorher nach Aufwand und Nutzen zu prüfen

Einen Antrag zur Antragsflut hatte Emil Salzeder (Neo-Fraktion) gestellt – und dabei sich selbst ebenso wie die 29 weiteren Gemeinderatsmitglieder schelmisch kritisiert: „Ich nehme mich selbst nicht aus von Sünden der Vergangenheit. Aber Spielsachen-Anträge können wir uns, in einer Zeit knapper finanzieller und personeller Ressourcen, nicht mehr leisten.“ Deshalb, so seine Forderung, müsse jeder, bevor er das Wort ergreift, „Aufwand und Nutzen seines Antrags wirtschaftlich abschätzen“. Idealerweise gleich mit einer Art Preisschild.

CSU-Fraktionschef wütend: „Das ist eine Abwertung der bisherigen Arbeit“

Spielsachen-Anträge? Mit dieser Formulierung setzte Emil Salzeder einen provokativen Seitenhieb – und der verfehlte seine Wirkung nicht. „Dass wir anderen hier angeblich Kokolores-Anträge stellen, ist eine Abwertung der bisherigen Arbeit im Gemeinderat“, wetterte Korbinian Rausch, Chef der CSU-Fraktion. „Eine aus der Hüfte geschossene finanzielle Abwägung ist unseriös, einfach Käse.“ Dies liege allein in der Fachkompetenz der Verwaltung, wofür Rausch Zustimmung von der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Evi Karbaumer erhielt: „Unsere Aufgabe ist es, Themen zu setzen. Diese in ihrer wirtschaftlichen Tiefe zu bewerten, das können wir als ehrenamtliche Kommunalpolitiker gar nicht leisten.“

Evi Karbaumer sah in der Salzeder-Idee eine Art freiwilligen Maulkorb: „Ich wundere mich sehr über diese Form von Demokratieverständnis.“ Julia Stifter (parteilos) ergänzte: „Wir saugen uns Anträge doch nicht aus den Fingern, sondern geben nur das weiter, was die Bürger an uns herantragen.“

Verwaltung nicht mit Anträgen überlasten

Dass offizielle Anträge – fein zu unterscheiden von bloßen Anfragen – allerlei Arbeitskraft im Rathaus binden, ist an sich bekannt, aber vielleicht nicht jedem in letzter Konsequenz bewusst. Salzeders Intention, mit mehr Eigenverantwortung beim Antragstellen die Verwaltung nicht zu überlasten, fand durchaus Zustimmung bei anderen Fraktionen. Wie bei den Freien Wählern, die den Salzeder-Vorstoß vom November 2022 mit unterzeichnet hatten. FWU-Chef Alfons Hofstetter mahnte: „Wir müssen uns an die eigene Nase packen – reicht nicht oft ein kurzer Anruf beim zuständigen Verwaltungsmitarbeiter?“

Genügt manchmal nicht ein Anruf im Rathaus?

An den „gesunden Menschenverstand“ appellierte Salzeder. Peter Hupfauer (FDP) sprang ihm dabei zur Seite: „Ich verstehe Emil Salzeders Motivation sehr, sehr gut. Mit jedem Antrag wird ein Arbeitsauftrag an die Verwaltung ausgelöst – oft ist das der falsche Weg, der dennoch wegen einem Zuviel an Eigenprofilierung beschritten wird.“ Sebastian Ruppert (Freie Wähler) sah es ähnlich: „Ich bin diese Diskussion leid. Warum genügt kein direkter Anruf im Rathaus?“ Die Polit-Show mancher führe „zu Verdrossenheit“.

Und nun? Als Scherz regte Peter Hupfauer schließlich an, „wir könnten ja unsere Redezeiten besteuern, das würde etwas bringen“. Die finale Abstimmung über eine Vorab-Abschätzung von Aufwand und Nutzen indes ergab mit 14:12 Stimmen weiterhin kein Limit bei Anträgen: Grüne und CSU lehnten eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung ab.