Wasserschaden: Kindergarten „Regenbogen“ bleibt zu

Der Wasserschaden im Kindergarten „Regenbogen“ in Unterhaching ist schlimmer als gedacht. Die Sanierung wird wohl mindestens 500.000 Euro kosten. Die Einrichtung bleibt bis September geschlossen.

Unterhaching – Bei einem älteren Auto käme unweigerlich die Frage auf: Ist das ein „wirtschaftlicher Totalschaden“? In Analogie dazu haben die Unterhachinger Kommunalpolitiker im Bauausschuss die Situation im Kindergarten „Regenbogen“ abgewogen. Dort ist ein Wasserschaden wesentlich kostspieliger als anfangs vermutet. Mindestens 500 000 Euro kostet eine Sanierung – Abriss und Neubau kämen aufs Dreifache. So oder so, die Einrichtung ist nun monatelang geschlossen. Und die Gemeinde arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung angesichts der sowieso dauerhaft angespannten Situation bei den Kindergartenplätzen.

Ursache des Übels: eine „Leckage im Kaltwasserbereich“, wie Susanne Schweizer von der Bauverwaltung darlegte. Ein Gutachter sei aktuell dabei, den Schaden einzuschätzen, „belastbare Zahlen“ zur Schadenshöhe gebe es noch nicht. „Wir rechnen mit mindestens 500 000 Euro“, sagte Schweizer. Das Wasser sei „über einen längeren Zeitraum unbemerkt eingedrungen“ und habe sich unter dem Holzbohlenboden „großflächig verteilt“. Die Trocknungsarbeiten laufen schon, der Boden muss komplett ersetzt werden. „Wir haben Glück im Unglück“, ergänzte Schweizer, „dass im Innenbereich keine tragenden Wände stehen.“

Trotzdem sei der Aufwand enorm: Das restliche Kindergartenjahr bleibt die Einrichtung in der Walter-Paetzmann-Straße geschlossen, übergangsweise wurde die Kindergartengruppe im Pfarrhaus des ehemaligen evangelischen Gemeindezentrums, dem von der Gemeinde gekauften Bonhoeffer-Haus, untergebracht. Schweizer: „Wir setzen alles daran, dass der Kindergarten bis September wieder betriebsbereit ist.“ Alle Betroffenen wurden bei einem Elternabend informiert.

Die Hiobsbotschaft löste bei Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) gemischte Gefühle aus. „Meine erste Reaktion war: Schieben wir’s weg und stellen’s neu hin?“ In diese Richtung zielte in puncto Wirtschaftlichkeit auch die Nachfrage des CSU-Fraktionsvorsitzenden Richard Raiser. Die Abriss- und Neubau-Variante sei mit 1,5 Millionen Euro aber deutlich teurer als eine Sanierung, erläuterte Panzer. Und bis September keinesfalls realisierbar.

Der Zeitdruck spielt, neben der Geldfrage, eine große Rolle. „Die deutliche Botschaft am Elternabend an uns war, dass eine dauerhafte Auslagerung nicht gewünscht ist – die Kindergartengruppe soll zurück in die Walter-Paetzmann-Straße“, sagte Panzer. Sorgen, eine Sanierung sei ein Fass ohne Boden, hat der Bürgermeister nicht: Der 2006 errichtete Kindergarten sei danach wieder baulich fit für weitere 15 Jahre. Insofern empfahl der Bauausschuss letztlich die Sanierungs-Variante mit derzeit noch nicht konkretisierten Kosten; angesichts der Größenordnung hat der Gemeinderat das letzte Wort.