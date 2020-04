Gestrandet auf hoher See: Unterhachinger Weltumsegler auf Hafensuche wegen Coronavirus

Kräftig durcheinandergewirbelt hat das Coronavirus die Pläne der Weltumsegler-Familie aus Unterhaching. Einen Ankerplatz zu finden ist plötzlich ganz schön schwer.

Unterhaching – Das Coronavirus bestimmt auch die Fahrt der Weltumsegler aus Unterhaching. Wie berichtet, waren Hans Müller, Jutta Rottenwallner und die Kinder Magdalena, Andrea, Antonia, Anna und Tobias im August vor bald zwei Jahren zu einem großen Abenteuer aufgebrochen. Mit ihrem Schiff Alkyone wollten sie nahe dem Äquator die Erde umrunden. Am Ende der Reise müssen sie ihre Pläne ändern. Im Mittelmeer haben sie es mit EU-Staaten zu tun, die Langzeitseglern selbst das Ankern unter Waffengewalt verweigern.

„Alles nicht so einfach mit diesem blöden Virus“, findet die Crew. Vor einiger Zeit hat sie das afrikanische Dschibuti mit vollen Dieseltanks verlassen. Doch verschleudern darf die Crew den Treibstoff nicht. Denn die Suche nach einem sicheren Mittelmeerhafen zieht sich. Private Anlaufstellen in Ägypten sind alle geschlossen, andere verlangen horrende Preise für das Ankern im Hafen. Auch den Suezkanal muss die Familie noch passieren, sofern er weiter passierbar bleibt.

Immerhin: Zu Essen ist genug an Bord

Jutta Rottenwallner: „Wir haben genug Vorräte, um langsam bis nach Suez hoch zu segeln und die Zeiten mit Nordwind hinter irgendwelchen Riffen zu verbringen.“ Trinkwasser kann die Crew selbst herstellen, die Lebensmittelstauräume sind voll – nach einem „semilegalen“ Einkauf mit einer Ausnahmegenehmigung der Küstenwache in Dschibuti. Nachts segelten sie dann durch die Enge von Bab el Mandab ins Rotes Meer – das Hochrisikogebiet war überstanden: „Piraten haben wir weder gesehen noch irgend einen Zwischenfall mitbekommen.“

Gesundheitliche Vorkehrungen wegen des Coronavirus musste die Crew übrigens bislang nicht treffen. Dschibuti und der Sudan waren beim Besuch der Alkyone-Crew kaum betroffen. Doch ein Anlegen in Israel verbietet sich, da das Land für die Bootsfahrer eine zweiwöchige Einreise-Quarantäne vorschreibt und danach eine Ausgangssperre gilt. Als Alternative peilen die Unterhachinger Zypern an. Gesundheit geht vor, auch wenn sie den Stopps in Ägypten und Israel nachtrauern.

Griechenland und Zypern blockieren Ankerplätze: „Arroganz der Europäer“

Allerdings erreichen die Alkyone immer mehr Nachrichten, dass Yachten in den EU-Staaten Griechenland und Zypern nicht nur die Einreise, sondern auch Ankerplätze verweigert werden – und damit zudem die Versorgung mit Treibstoff, Trinkwasser und Lebensmitteln. „Wenn ich etwas auf dieser Reise gelernt habe, dann, dass die Europäer endlich von ihrer Arroganz in Sachen Menschlichkeit, Menschenrechte und Humanität ablassen sollten“, sagt Familienvater und Alkyone-Kapitän Hans Müller. In einem Brief bittet er das Auswärtige Amt um Hilfe. Eine Antwort hat er bislang nicht erhalten. Jetzt bleibt zu hoffen, dass es den Weltumseglern erspart bleibt, irgendwann aus dem Mittelmeer ein Mayday-Signal zu senden.

Im Bord-Tagebuch heißt es: „Wir kamen sehr gut voran und sind das Stück bis zu unserem Ankerplatz am Abu Galawa Reef (gehört zu Ägypten) fast nur gesegelt.“ Es muss Diesel gespart werden. „Wenn man rundum schaut meint man, dass wir mitten im offenen Meer ankern. Um uns herum ist Riff, die Wellen brechen sich. Und doch sieht man weit und breit nichts außer Wasser.“

