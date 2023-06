Eltern völlig überrumpelt: Unterhaching will Kindergärten zusammenlegen

Von: Martin Becker

Teilen

Der kleine Kindergarten Glockenblume soll in den Kindergarten Löwenzahn integriert werden. © Martin Becker

Aufgrund der angespannten Personalsituation will die Gemeinde Unterhaching zwei Kindergärten zusammenlegen. Personal und Eltern wurden von dem Vorhaben völlig überrumpelt.

Unterhaching – Der Tagesordnungspunkt 4 für die Sitzung des Unterhachinger Gemeinderats am heutigen Mittwoch, 21. Juni, birgt eine gewisse Brisanz: „Bildung und Betreuung; Integration des Kiga Glockenblume in den Kiga Löwenzahn“ lautet das Thema. Ein Kindergarten wandert also rund 500 Meter weiter und blüht in einem anderen auf – die Vorgespräche dazu, berichtet eine Elternbeirätin dem Münchner Merkur vorab, haben diesem Wechsel der Örtlichkeit „nicht zugestimmt“. Das pädagogische Personal im Gemeindekindergarten „Glockenblume“ sei sogar erst am 12. Juni über die sich anbahnende Fusion informiert worden. Betroffen sind davon 23 Kinder.

Kleiner Kindergarten mit hohem Personalschlüssel

„Ja, wir überlegen, beide Einrichtungen zusammenzulegen“, bestätigt Rathaus-Sprecher Simon auf Nachfrage des Münchner Merkur. Die Fusion mache Sinn „aus pädagogischen Gründen und wegen der Personalsituation“. Denn: Mit 23 Kindern sei die „Glockenblume“ in der St.-Alto-Straße „ein relativ kleiner Kindergarten mit einem relativ hohen Personalschlüssel“. Daraus sei die Idee einer Integration, wie es in der Beschlussvorlage zum Gemeinderat heißt, entstanden.

40 Fachkräfte in der Kinderbetreuung fehlen

Bekanntermaßen fehlen in Unterhaching aktuell 40 Fachkräfte im Bereich der Kinderbetreuung. „Das Tischtuch ist an allen Enden zu knapp“, versucht Hötzl, die Abwägung zu veranschaulichen. Also versuche man, es so hinzuziehen, dass es am effizientesten für alle passt. Und das sei nun mal die Zusammenlegung zweiter Kindergärten. Der Plan, so lässt es eine Elternbeirätin durchblicken: Die 23 Kinder aus der „Glockenblume“ sollen verteilt werden auf die fünf Gruppen im „Löwenzahn“. Die Hauptkritik der Eltern: „Nicht das Dass, sondern das Wie stört uns.“