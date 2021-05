Schluss mit Schlaglochpiste: Die Wilmannstraße in Unterhaching wird endlich saniert.

von Martin Becker

Zuerst hatten die Grünen auf Bürgerbeteiligung gepocht, jetzt stimmten sie gegen die Wünsche der Anwohner. So oder so, die Wilmannstraße in Unterhaching wird saniert.

Unterhaching – Nach jahrelangem Vorlauf steht nun endlich ein Konzept für die Sanierung der Wilmannstraße in Unterhaching. Nach dem Grundsatzbeschluss des Gemeinderats vom Januar, die Schlaglöcher-Piste in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen, erfolgte inzwischen die von CSU und Grünen geforderte Bürgerbeteiligung; deren Ergebnisse bilden die neue Grundlage für die konkrete Ausgestaltung der Sanierung.

Die Wilmannstraße wird demnach als verkehrsberuhigte Einbahnstraße mit Fahrtrichtung von West nach Ost ausgestaltet. Parkflächen sollen ausschließlich auf der Südseite markiert werden, was gegenüber beidseitig versetzten Parkplätze Vorteile beim Ein- und Aussteigen habe. Darüber hinaus wird der Fahrradverkehr in beide Richtungen freigegeben.

Anwohner kritisieren Forderung nach „Parkplatzvernichtung“

Für etwas Verwunderung bei den Anwohnern sorgten allerdings die Grünen, die im Januar die Bürgerbeteiligung wortgewaltig gefordert hatten – und sich jetzt gegen die Wünsche der Wilmannstraßenbewohner stellten. „Autos sollten auf den Grundstücken geparkt und Parkflächen auf der Wilmannstraße nur als Kurzzeitparkplätze ausgewiesen werden“, sagte Grünen-Sprecher Stefan König. Ein Anwohner äußerte sich gegenüber dem Münchner Merkur dazu so: „Ich finde das Veto der Grünen wirklich unerhört. Einfach aus Prinzip Parkflächen vernichten ist keine gute Strategie und lässt sich auch nicht mit Klimaschutz und grünen Parteiprogrammen verargumentieren. Ein verträgliches Miteinander, vernünftige Mobilität und selbstbestimmtes und vernünftiges Veralten: Das ist, was zählt.“

Parken nur auf der Südseite, Radeln in beide Richtungen

Sei’s drum, mit dieser Variante (südseitiges Parken, beidseitiger Radverkehr), vom Bauausschuss trotz der Intervention der Grünen beschlossen, kommt die Gemeinde einer Mehrheit der Anwohnerwünsche nach. Die Markierung der südseitigen Parkplätze erfolgt zunächst aber nur temporär – damit hält die Gemeinde sich die Option offen, bei Bedarf ein beidseitiges versetztes Parken anzuordnen, sollte die favorisierte Lösung in der Praxis nicht funktionieren.