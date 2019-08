Vorfahrt genommen: Wütender Rollerfahrer verfolgt Auto - dann kommt es noch schlimmer

Ein Rollerfahrer (58) aus Taufkirchen ist am Montag im Gewerbegebiet in Unterhaching völlig ausgerastet. Der Grund: Ein Autofahrer hatte ihm im Kreisverkehr die Vorfahrt genommen.

Unterhaching - Ein Rollerfahrer (58) aus Taufkirchen ist am Montag im Gewerbegebiet in Unterhaching völlig ausgerastet. Der Auslöser war wohl, dass ein Autofahrer ihm im Kreisverkehr die Vorfahrt genommen hatte. Gegen 16.30 Uhr befuhr der 58-Jährige den Grimmerweg in Unterhaching. Am Kreisel zum Grünwalder Weg wurde ihm laut Polizei von einem 43-jährigen Autofahrer aus Unterhaching die Vorfahrt genommen. Dies erboste den Rollerfahrer wohl derart, dass er den Pkw verfolgte und auf der Gegenfahrspur auf Höhe des Autos fuhr, um den Fahrer zur Rede zu stellen.

Schlägerei auf dem Baumarkt-Parkplatz

Aufgrund von Gegenverkehr musste der Rollerfahrer die Gegenfahrspur aber wieder freimachen und scherte vor dem Auto wieder ein. Dabei streifte er den Wagen an der linken Front, wobei es aber augenscheinlich zu keinen Beschädigungen kam. Der Unterhachinger fuhr daraufhin zum Parkplatz des dortigen Baumarktes, wurde jedoch bis dorthin vom Rollerfahrer verfolgt und beim Aussteigen tätlich angegangen. Im Folgenden kam es schließlich zu einer Rangelei und einer Schlägerei, bei denen beide leichte Verletzungen davontrugen. Der genau Sachverhalt hierzu muss noch ermittelt werden. Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und diverser Ordnungswidrigkeiten rechnen, außerdem wird der Sachverhalt der Führerscheinstelle vorgelegt.

