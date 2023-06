„Wunderbares Bauwerk“: Unterhachings einstiger Dorfbrunnen wieder zum Leben erweckt

Einweihung

Die Gemeinde Unterhaching simuliert mit einem detailgetreuen Nachbau seinen einstigen Dorfbrunnen.

Unterhaching – „Ein wunderbares Bauwerk“, schwärmt Unterhachings Heimatpfleger Günter Staudter, als er zusammen mit Bürgermeister Wolfgang Panzer einen detailgetreuen Nachbau des historischen Dorfbrunnens einweiht. Nach dem Friedensplatz hat die Gemeinde nun auch an der Ecke Kirchenstraße/Bürgermeister-Prenn-Straße, dem früheren Kirchgassenplatz, die Ortsgeschichte anschaulich inszeniert. „Insgesamt betrachtet bilden Friedensplatz, Schallmoserkreuz, Bauernschmied und Dorfplatz ein historisches Ensemble. Die Unterhachinger können stolz auf dieses neue Kleinod sein“, so Staudter.

Friedens- und Dorfplatz miteinander verbunden

Den Anfang der Neugestaltung des alten Ortskerns hatte Unterhaching am Friedensplatz gemacht mit seinem Denkmal von 1925, den Tafeln der Weltkriegsopfer – und nun verbindet ein „treffend gestalteter Wassergraben, der weiterhin Teile des Hochwassers des Hachinger Baches in eine ehemalige Kiesgrube ableitet, geschmackvoll Friedens- und Dorfplatz miteinander, was die neue Pflasterung noch unterstreicht“, sagt der Heimatpfleger. Den jetzt eingeweihten neuen Dorfbrunnen findet er „sehr ansprechend“.

Infotafel klärt über die Geschichte des Brunnens auf

Für eine Informationstafel hat Günter Staudter die Geschichte des Dorfbrunnens am früheren Kirchgassenplatz prägnant aufbereitet. „Dieser Brunnen diente ausschließlich der Trinkwasserversorgung. Zum Waschen und zum Viehtränken benutzte man den Hachinger Bach“, lautet sein Text auf der Infotafel. „1908 stellte der damalige Ortsverschönerungsverein hier und vor der Kammerloher-Wirtschaft Zierbrunnen auf, die an die gemeindliche Wasserleitung angeschlossen waren. Beide Brunnen wurden 1960 entfernt. Als Erinnerung an die hohe Bedeutung dieser historischen Stätte ließ der Gemeinderat 1984 einen Brunnen errichten, der mit Grundwasser gespeist bis 2016 in Betrieb war.“

Trinkwasserversorgung im Mittelalter

Der jetzige Brunnen soll die mittelalterliche Trinkwasserversorgung des Dorfes zeigen. Allerdings handelt es sich um keinen Trinkwasser-, sondern um einen reinen Zierbrunnen – darauf hatte sich der Gemeinderat aus ökologischen Erwägungen verständigt. „Die Verdunstungskälte des Wassers macht das Mikroklima angenehmer“, erklärt Rathaus-Sprecher Simon Hötzl den Effekt.