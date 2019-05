Unterhachinger fährt auf dem Longboard von Porto nach Lissabon

Philipp Lehmann (21) hat eine besondere Tour hinter sich. Der Unterhachinger ist auf dem Longboard an der portugiesischen Atlantikküste von Porto nach Lissabon gefahren. Eine Reise mit vielen Höhen – und einigen Tiefen.

Unterhaching – Als er in Lissabon ankommt, macht Philipp Lehmann aus Unterhaching erst einmal 15 Minuten Siesta und legt sich direkt vor dem Stadtschild auf sein Longboard. Hinter ihm liegen seit seinem Start in Porto 420 Kilometer faszinierender Landschaften und Erinnerungen für die Ewigkeit. An seinem Ziel, in der portugiesischen Hauptstadt angekommen, fällt die Last von ihm ab. Dabei war Philipp Lehmann doppelt so schnell, wie er sich vorgenommen hatte.

Zwei Wochen hatte der 21-Jährige für die rund 400 Kilometer eingeplant. „35 Kilometer am Tag waren das Soll“, erzählt er. Am ersten Tag schafft er das gerade so: 36 Kilometer. Am zweiten Tag fährt er schon fast die doppelte Strecke, am dritten über 100 Kilometer. „Man kommt schnell rein“, sagt er über die langen Strecken auf dem Board. Mit kraftvollen Tritten auf die Straße bringt er sein Board in Bewegung, cruist ein paar Meter in leichten Schlangenlinien vor sich hin und genießt die Atlantikbrise an den Ohren, bis er wieder Schwung aufnimmt.

+ In Lissabon angekommen macht Philipp Lehmann erst mal Siesta. © Philipp Lehmann

Die Idee, von Porto am Atlantik entlang nach Lissabon zu fahren, kommt ihm Mitte März. Er wollte sich unbedingt beide Städte anschauen, aber auch Land und Leute kennenlernen. Als sich dem Edeka-Fachverkäufer die Möglichkeit bietet, im April zwei Wochen Urlaub zu nehmen, fasst er den Entschluss, die Strecke auf dem Longboard zu bewältigen. „Ein Mietauto wollte ich nicht, auf das Fahrrad hatte ich keine Lust und ein Bustrip war mir zu langweilig“, sagt er. Und weil er schon als kleiner Bub auf dem Skateboard stand und mit zwölf Jahren sein erstes Longboard bekam, ist das Fortbewegungsmittel der Wahl schnell gefunden.

Im Weinberg von Wildschweinen überrascht

Dafür muss er allerdings sein Board, mit dem er sonst eher „Berge runterballert“, umbauen. „Bei einem Long-Distance-Board ist die Federung viel härter, damit die Kraft nicht verloren geht und die Reifen sind größer und weicher“, beschreibt er die Unterschiede zu einem normalen Longboard. Mit dem Flugzeug geht es am 21. April nach Porto, nach einer Nacht im Hostel macht er sich auf den Weg. Was er braucht, hat er im Rucksack verstaut oder auf sein Board geschnallt.

+ Philipp Lehmanns Weg am Atlantik entlang. © Google Maps

Eine Woche lang genießt der Unterhachinger die schier grenzenlose Freiheit. Er fährt Richtung Süden. Am Atlantik entlang. Wenn er ein schönes Plätzchen oder einen kleinen Ort sieht, macht er einen Abstecher, springt ins Meer oder mischt sich unter die Einheimischen. Das Interesse der Portugiesen ist groß. Was macht dieser junge Mann mit Rucksack hier? Eine Frage, die er aufgrund der Sprachbarriere oft nicht beantworten kann. Manchmal schon, etwa als ihn Roberto nach halber Strecke in einem Supermarkt in Figueira da Foz anspricht. Auf Englisch. Zufällig besitzt Roberto ein Hostel in der Stadt. Er bietet Philipp Lehmann ein Gratis-Zimmer für eine Nacht an, im Gegenzug muss dieser seine Reisegeschichte erzählen. Ein willkommenes Angebot, denn die ersten Tage sind regnerisch.

Die Nacht im Vierbett-Zimmer ist für Philipp Lehmann eine Ausnahme, auf seiner Tour baut er an den restlichen Abenden einfach sein Zelt auf, etwa in einem Weinberg. Das ist seine unruhigste Nacht: Erst kommen Wildschweine vorbei, in der Früh dann der Bauer. „Weil ich nicht wusste, wie er reagiert, bin ich schnell weg“, erzählt er und lacht. Der 21-Jährige genießt die Tour – und die Natur. „Südlich von Nazaré klatschen riesige Wellen gegen die Berge. Da ist Neuseeland nichts dagegen.“ Er muss es wissen, schließlich ist er schon zwei Monate durch Neuseeland gereist, war außerdem in Schweden, Dänemark oder Norwegen.

Unterhachinger will noch einmal nach Portugal

Natürlich gibt es auch Probleme. Ein Bad steht Lehmann die meiste Zeit nicht zur Verfügung, an öffentlichen Duschen wäscht er das Meerwasser ab. Manchmal zweifelt er sogar an seinem Vorhaben. Etwa als der Sand im Kugellager die Rollen blockiert, oder er seine Ausrüstung über Schotterwege die Weinberge hoch- und wieder runterschleppen muss. Dass er allein unterwegs ist, macht ihm dagegen nichts aus. Nach einer Woche hat er es geschafft: er erreicht Lissabon – wenngleich er die letzten Kilometer bei jetzt 27 Grad und prallem Sonnenschein im Bus fährt. „Es war so heiß und ich hab gedacht: scheiß drauf.“ Bis zu seinem Rückflug nach Deutschland erkundet er die portugiesische Hauptstadt.

+ Die Reise durch Portugal war nicht immer einfach. © Philipp Lehmann

Wehmut kommt bei Philipp Lehmann nicht auf, als er nach Deutschland zurück fliegt. Er hat erreicht, was er sich vorgenommen hat – und wird zurückkommen. Die nächste Tour auf der Estrada Atlantica, also direkt an der portugiesischen Küste, hat er fest eingeplant. Wieder auf dem Longboard? Das weiß er noch nicht.

