Festtagsessen aus der Kombüse

An Weihnachten liegt die Alkyone vor der Karibikinsel Saint Maarten vor Anker. Die Vorratsschränke sind aufgefüllt. Denn es wird an Bord gefeiert. Die siebenköpfige Crew aus Unterhaching mit Hans Müller, seiner Lebensgefährtin Jutta Rottenwallner sowie den Kindern Anna (7), Andrea (9), Antonia (11), Tobias (13) sowie Baby Magdalena haben eine lange Reise mit vielen Boxenstops hinter sich. Los ging es in der Biskaya. Sie wollen die Welt umsegeln und haben dazu zwei Jahre Zeit. Im August sind sie in See gestochen.

Unterhaching– Inzwischen ist eine Lichterkette im Schiffsbauch, genauer, im Salon aufgehängt. Tochter Antonia hat sie zum Abschied in Unterhaching geschenkt bekommen. Der Mini-Christbaum, der bereits auf der Patagonien-Reise vor sieben Jahren in Mar del Plata gekauft wurde, wird am Ersten Weihnachtsfeiertag ausgepackt. Die Schiffscrew passt sich den Gebräuchen an: Zuhause, auf dem Festland in Unterhaching, kommt klassisch das Christkind an Heiligabend. Hier in der Karibik aber ist es „Father Christmas“, der Weihnachtsmann, der den Mast herunter rutscht.

Das Festessen ist schon geplant: Eine Weihnachtsgans stand auch im bisweilen verschneiten Unterhaching nicht auf der Speisekarte, sondern Raclette. In der Kombüse der Alkyone wird zum Feiertag außer der Reihe amerikanisches Rind zubereitet. Fisch oder Lobster gab es in den vergangenen genug in allen leckeren Varianten. Die Weihnachtsgeschenke fallen an Bord eher mau aus. Damit müssen sich der erste Offizier und die Matrosen einstellen. Denn: „Große Sachen können wir auf dem Schiff nicht gebrauchen.“ Weil die Kinder in der Karibik den Merkur nicht zur Hand haben werden, darf verraten werden: Sie bekommen alle marineblaue Poloshirts mit dem Alkyone-Symbol, einem Eisvogel. „Das wissen sie noch nicht. Bisher haben das nur die Erwachsenen.“ Die Kinder tragen weiße T-Shirts. Durch die neue Kleidung wird der Gemeinschaftsgeist gestärkt. Auf Martinique (EU) haben Hans Müller und seine Lebensgefährtin außerdem zu klein gewordene oder nicht vorhandene Schnorchelausrüstung nachgekauft. Diese ist auf der Fahrt von großer Bedeutung.

Denn beim Tauchen breitet sich unter Wasser ein Paradies aus, gerade in der Karibik. In europäischen Gewässern haben sie an Deck einige Delfin-Schulen beobachtet, von ganz kleinen mit drei Tümmlern bis zu den richtig großen. Wale sichteten sie in weiterer Entfernung ein paar Mal. Einer sorgte mitten auf dem Atlantik für Aufregung, als er zwei Meter neben dem Schiff kräftig durch sein Blasloch prustete. Er begleitete die schlanke Alkyone einige Zeit lang, ließ sich immer wieder zurückfallen und bewegte sich wieder heran – mal auf der einen Seite des Schiffes, mal auf der anderen. Kapitänin Jutta Rottenwallner erzählt: „Wenn er hinter uns war, sahen wir ihn auf den Wellenbergen der langen Dünung.“

Es gibt auch kleine Besucher. Ungebetene Gäste. Auf dem Weg nach Madeira hat ein Vogel das Segelschiff eine Zeit lang begleitet: Diese Erinnerung verlief weniger romantisch: „Er schiss das halbe Schiff voll.“ Einige Fregattvögel gab es ab Grenada aus der Ferne zu sehen, Pelikane ganz aus der Nähe. „Sie stürzten sich direkt neben dem Schiff ins Wasser, wenn große Fische ganze Schwärme kleiner Fische aus Angst aus dem Wasser springen lassen.“ Ach ja, und auf dem Atlantik bekamen sie fliegende Fische zu Gesicht, die „wie Propellerflugzeuge über das Wasser flattern“. Eine Goldmakrele, die nicht vom Haken sprang, landete in der Pfanne.

Beim Tauchen in den Tobago Cays sind die Kinder schnorchelnd Wasserschildkröten begegnet, die direkt unter ihnen gegrast haben und zum Atmen auftauchten. Im Pazifik dürfte der Artenreichtum mindestens genauso groß sein. Die Kinder haben sich inzwischen an den Seegang gewöhnt. Sie wussten aus Erfahrung von etlichen Törns, dass ihnen anfangs schlecht wird und sie ein Gegenmittel brauchen. Rechtzeitig, eine Stunde vor dem Auslaufen des Schiffes verabreicht, hilft eine minimale Dosis Vomex. Baby Magdalena ist glücklicherweise nicht seekrank. Babys sind davor gefeit, weshalb sie das Schwanken und Wiegen im Ozeanausgiebig genießen kann. Die Mannschaft bewegt sich längst sicher über das Schiff, wie sehr es auch schaukeln mag. Außerdem klappen sämtliche Handgriffe: Wie man eine Tasse Tee einschenkt, wie man isst, wenn sich das Schiff 20 Grad auf die eine und 30 Grad auf die andere Seite legt.

Heimweh ist noch nicht da, auch vor Weihnachten nicht. „Ein Koller kam auf, als Antonia klar wurde, dass wir nun drei Wochen auf dem Atlantik sein werden, ohne Land in Sicht.“ Nach ein paar Minuten war es aber schon wieder vorbei. Jetzt genießen alle auf der Barfußroute das warme Wasser und die salzige Brise. Es hat fast 30 Grad, immer geht ein Lüftchen, teils bis zu 20 Knoten.

Es ist das erste von zwei Weihnachten, das die Familie fernab der Heimat verbringt. Erst Mitte Januar kommen die Großeltern aus Unterhaching zu Besuch, wenn die Segler schon auf Bonaire sein wollen. Panama steht dann erst Anfang Februar auf dem Programm. Es wird eine ruhige Bucht werden.