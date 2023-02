Unterhachinger Freibad öffnet - doch der Eintritt kostet mehr

Von: Martin Becker

Für Muttertag (14. Mai) ist heuer die Saisoneröffnung im Unterhachinger Freibad geplant. © mbe

Das Unterhachinger Freibad öffnet in diesem Jahr nun doch. Lange hatte die Gemeinde überlegt, das Bad aus Spargründen geschlossen zu lassen. Das sorgte für großen Unmut in der Bevölkerung.

Unterhaching – Im Durchschnitt strömen pro Saison etwa 150 000 Besucher ins weit über die Gemeindegrenzen hinaus beliebte Unterhachinger Freibad, und die Sorge, dass daraus heuer wegen finanzieller Engpässe in der Gemeindekasse nichts wird, ist vom Tisch: Mit einem neuen Eintrittspreiskonzept will Unterhaching die Defizite abmildern. Sogar einen Termin für die Saisoneröffnung gibt es schon – ab Muttertag (14. Mai) stehen Schwimmbecken, Rutschbahn und Sprungturm für die Öffentlichkeit zur Verfügung.

Öffentliche Diskussion ausgelöst

Wie Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) im Finanzausschuss berichtete, habe das Bekanntwerden der Gedankenspiele um eine Freibad-Nichtöffnung „eine öffentliche Diskussion ausgelöst mit dem Ergebnis: Bitte macht auf“. Auch der Chef der Bauverwaltung, Stefan Lauszat, registrierte „die extrem hohe Beliebtheit des Freibads“ – das sei „eine wunderschöne, aber auch defizitäre Einrichtung“. Um das Minusgeschäft ein bisschen erträglicher zu gestalten, spielten die Experten aus dem Rathaus mehrere Optimierungsszenarien durch.

Wassertemperatur wird gesenkt

Die kostspieligsten Faktoren sind das Erwärmen des Wassers und der damit einhergehende Stromverbrauch. Eine Absenkung der Wassertemperatur könne mindestens 10 000 Euro einsparen, erläuterte Lauszat. Weitere 20 000 Euro Kostenminderung soll durch eine verlangsamte Aufheizphase des Beckenwassers über die Geothermie erzielt werden – zum Saisonstart am 14. Mai könnte es in den Becken also noch etwas frisch(er) sein.

Am Personal wird nicht gespart

Kein Thema ist es, das Personal als Stellschraube heranzuziehen. „Unsere Rettungsschwimmer pflegen nebenbei das Freibad oder helfen bei Bedarf an der Kasse aus. Ihre primäre Aufgabe aber ist die Beckenaufsicht“, sagte Lauszat. Durch das schnelle Eingreifen bei zwei Herzinfarkten seien in der Vergangenheit Menschenleben gerettet worden: „An der Sicherheit zu sparen, das wäre Wahnsinn.“

Eintritt kostet mehr

Bleibt, nach Energie und Personal, Stellschraube Nummer drei: das Eintrittsgeld. Unterhaching verglich seine Preisstruktur mit anderen Freibädern, in München genauso wie am Tegernsee – und erhöht den Eintritt moderat. Einzelkarten kosten nun einen Euro mehr (Erwachsene sechs Euro, Kinder vier Euro). Mit einem Besucherrückgang von fünf Prozent wird gerechnet, trotzdem lägen die Mehreinnahmen bei 60 000 Euro. Ungefähr die gleiche Summe soll auch bei den Saisonkarten, deren Abschaffung man verworfen hat, erzielt werden: Die werden in allen Tarifbereichen 20 Euro teurer (Erwachsene nun 95 Euro). Als zusätzliche Einnahmequelle regte Korbinian Rausch (CSU) an, die Parkplätze kostenpflichtig zu machen.