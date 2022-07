Unterhachinger Heimatpfleger auf Achse - Lebensgrundsatz: „Ich dien’“

Von: Martin Becker

Das Wirken für die Gemeinde als Leitmotiv: Günter Staudter (l.) beim Neujahrsempfang vor sechs Jahren zusammen mit Bürgermeister Wolfgang Panzer. Foto: Robert Brouczek © Robert Brouczek

Ein Diener der Allgemeinheit – und nicht nur im eigenen Haus – ist Günter Staudter aus Unterhaching bis ins hohe Alter geblieben. Wenn das nicht sympathisch ist.

Unterhaching – Kurz streicht sich Günter Staudter mit der Hand über sein Bäuchlein und seufzt: „Ich werde im immer dicker.“ Eine Weile habe er es mit dem Abnehmen probiert, seine Frau Ursula – eine passionierte Sportlerin und einst Entdeckerin von Kunstturn-Weltstar Marcel Nguyen – kontrollierte per Maßband immer wieder den Bauchumfang. „Ich habe vier Kilo abgenommen, aber der Bauchumfang blieb immer gleich“, berichtet der 80-Jährige aus Unterhaching und lächelt verschmitzt, „Also habe ich angefangen, wieder normal zu essen.“

Die Pfunde spielen keine Rolle

Ja mei. Ein paar Pfunde hin oder her – der Heimatpfleger der Gemeinde Unterhaching kann, mit nunmehr 80 Jahren und immer noch sportlicher Statur, ein bisschen Altersspeck locker vertragen. Zumal er ja stets auf Achse ist: „Er steht zeitig auf, macht Frühstück und heizt ein“, erzählt seine drei Jahre jüngere Frau. „Auch ums Einkaufen kümmert er sich und bringt dann Sachen mit, die wir gar nicht brauchen.“ Was Günter Staudter ein bisschen anders sieht, denn auch das Kochen hat er mit Feuereifer übernommen. „Ab und zu darf ich auch was machen“, schumzelt seine Ursel – das Ehepaar feierte heuer im Mai goldene Hochzeit. Aber sie lässt ihren Mann werkeln, denn er braucht das, wie er sagt: „Kochen und Gartenarbeit, das ist für mich der Ausgleich fürs Sitzen vorm Computer.“

Kein Beschäftigungsmangel

Und den PC nutzt der Unterhachinger täglich. Denn unter Beschäftigungsmangel leidet er nicht, wie seiner eigenen „Kurzbiografie“ zu entnehmen ist, die Günter Staudter anlässlich seines 80. Geburtstags im Januar zusammengestellt hatte. Kurz in seinem Fall bedeuten: randvoll bedruckte drei DIN A4-Seiten. Fettgedruckt steht am Ende als Lebensgrundsatz: „Ich dien.“

Ein Diener der Allgemeinheit – und nicht nur im eigenen Haus – ist Günter Staudter bis ins hohe Alter geblieben. Das Ich-dien-Motto aus seiner 1953 begonnenen Pfadfinderzeit erstreckt sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben, das geprägt ist von der Ausübung zahlreicher Ehrenämter.

Die Halbe-Halbe-Heimat

Womit man ein bisschen zurückschauen muss in Günter Staudters geografische Lebenshistorie, die punktgenau zwiegespalten ist, bis heute. „Halbe-Halbe“, antwortet er auf die Frage, wo er denn seine Heimat sehe. Sowohl im Dörfchen Baiern im Landkreis Ebersberg, wo der studierte Pädagoge 35 Jahre lang als Lehrer arbeitete und „den halben heutigen Gemeinderat sowie den Altbürgermeister unterrichtete“. Und auf der anderen Seite ist da Gemeinde Unterhaching, wo er seit über 50 Jahren lebt und seit 2004 offiziell den Posten als kommunaler Heimatpfleger ausübt.

Dass er 2003, nach einer Malaria-Erkrankung, den Schuldienst in Baiern beenden musste, ließ dennoch bis heute nicht den engen Kontakt in die alte Berufsheimat abreißen. Immer noch redigiert er „’s Bairer Gmoabladl“ – seit 1992 ununterbrochen. Fast 100 Artikel hat er dort im Lauf der Jahrzehnte geschrieben – und zudem eine 544 Seiten starke Gemeindechronik verfasst unter dem Titel „Baiern in Bayern“. Auch die Aufnahmen für die Schallplatte „Musi und Gsang aus der Baira Gmoa“ hat der Unterhachinger organisiert, ebenso das OECD-Projekt im Landkreis Ebersberg. Kein Wunder also, dass vor einem halben Jahr am 80. Geburtstag eine Delegation um Baierns Altbürgermeister Josef Zinstl als erste Gratulantengruppe bei Günter Staudter anklopfte – in Unterhaching.

Zeitlebens Volksschullehrer

„Wegen meiner engen Verbundenheit mit der Bevölkerung des Traumschulorts Baiern schlug ich alle Angebote eines Aufstiegs als Rektor in Schulen oder im Staatsinstitut aus und blieb zeitlebens Volksschullehrer“, blickt Günter Staudter zurück auf seien Berufslaufbahn. „Dieses vertraute ,Du, Herr Lehrer‘ geht mir schon ab.“

Ein gehöriges Stück schaute der Bairer Volksschullehrer, damals schon längst auch in Unterhaching integriert und aktiv, über den beruflichen Primärtellerrand hinaus. Denn als ehemaliger Sozialarbeiter wurde er in den 1980er und 90er Jahren mit dem Aufbau der Mittagsbetreuung an Volksschulen betraut. 1999 schrieb ihm die damalige Kultusministerin Monika Hohlmeier in einer Würdigung: „Sie haben wirklich Pionierarbeit geleistet und haben mit Ihrem Einsatz zum Erfolg der Mittagsbetreuung in Bayern beigetragen.“

So viel organsiert

Nicht weniger hat sich Günter Staudter, gemäß seinem Lebensmotto „Ich dien“, in Unterhaching eingebracht. Beim TSV, wo er ab 1975 jahrelang unter anderem die Faschingsbälle organisierte, 1980 die Redaktion der Vereinsnachrichten übernahm und 1985 die Organisation der 75-Jahr-Feier. Im Pfarrgemeinderat als Mitautor des Jubiläumshefts „700 Jahre Unterhachinger Dorfkirche“. Und vor allem eben – bis heute – als Heimatpfleger und Mitautor des Gemeindeblatts „Dahoam in Unterhaching“.

Ja, dort ist Günter Staudter, trotz der Halbe-Halbe-Schere im Kopf, längst angekommen und etabliert. Mit leidenschaftlicher Akribie bewahrt er das Erbe seines Vorgängers, des 2011 verstorbenen früheren Heimatpflegers Rudolf Felzmann, begleitet örtliche Bauvorhaben unter historischen Gesichtspunkten und mischt sich in charmanter Deutlichkeit wortstark ein, sobald er Gefahr für Unterhachings Geschichte sieht.

100-jähriges Bestehen der Pfarrei steht an

Und so sitzt er, wenn er nicht gerade einkauft oder kocht oder gartelt, an seinem Computer. Heuer beispielsweise steht das 100-jährige Jubiläum der Pfarrei St. Korbinian an. „Das war früher bloß eine Filiale, der Oberhachinger Pfarrer hatte das Sagen in Unterhaching“, sagt der Heimatpfleger – und recherchiert, „wie es vor hundert Jahren zur Pfarrerhebung kam“. Eine andere Sache, die ihn regelmäßig beschäftigt: der heutige Landschaftspark. „Neuerdings schickt mir die Bundeswehr-Uni Neubiberg immer wieder Studierende, die etwas wissen wollen über die Geschichte dieses ehemaligen Militärflughafens.“ Zu dem der Fachmann 2018 sieben Bildvorträge gehalten und Führungen mit insgesamt 380 Interessierten durchgeführt hat.

Goldene Hochzeit gefeiert

Falls die vielen Ehrenämter und der Haushalt ihn doch mal nicht mehr ausreichend auslasten, gönnt sich Günter Staudter mit seiner Frau Ursula – das Ehepaar feierte im Mai Goldene Hochzeit – neuerdings eine geistige Abendbeschäftigung: das Zahlen- und Kartenspiel „Rummy“. Da könne er „richtig grantig werden, wenn mir ein Stein fehlt und meine Frau vor meiner Nase ein Spiel gewinnt“, sagt Günter Staudter. Streit gibt‘s trotzdem keinen, der Denksport steht im Vordergrund: „Manchmal glüht mir der Kopf, das ist richtige Hirnarbeit.“ Wer gewinnt, darüber führt der 80-Jährige präzise eine Liste. Mit 477:456 liegt er vorn, das nimmt er penibel genau. Ganz anders als seinen Bauchumfang.