Plastikfreie Zone

Stefanie Frisch, ihres Zeichens Lehrerin am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching, lebt seit Jahren plastikfrei. Wie macht sie das?

Unterhaching – 500 Jahre braucht es, bis sich ein Strohhalm in freier Natur zersetzt. Mit Zahlen lässt sich in Hülle und Fülle belegen, dass Plastik ein Problem ist. Hinzu kommt, die Kunststoffe umgeben das tägliche Leben schier unentrinnbar. Aber es gibt doch einzelne Unverzagte, die den Versuch unternehmen, davon loszukommen. Zwei Wochen soll es mindestens dauern, bei strammem Programm und vielen Nerven, die es aufzuwenden gilt.

Stefanie Frisch hat der Zahnbürste die Plastikborste gezogen und bestreitet in ihrem Haushalt in Mühldorf am Inn allenthalben eine kunststofffrei Zone – abgesehen von Handy und Laptop sowie der Wasch- und Spülmaschine. Ohne diese Geräte kommt sie nicht aus. Sie gibt auch offen zu, trotz ihrer besonderen Lebensweise will sie nicht als Fundamentalistin abgestempelt zu werden. Die dynamische Lehrerin unterrichtet am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching Biologie und Chemie. Durch ihr Studium hat sie einen besonderen Zugang zu den Stoffen. Anfangs war sie gerade von den Kunststoffen und ihren Möglichkeiten fasziniert. Irgendwann hat sie das schlechte Gewissen gepackt angesichts der vielen Bilder von Flüssen, die Plastik ins Meer tragen, verendender Meerestiere, dem Mikroplastik im Grundwasser. Sie fasste also den Entschluss, ihrer eigenen Bequemlichkeit den Kampf anzusagen.

Beispiel Waschmittel: Statt mit den käuflichen Mitteln etliche Zusatzstoffe in die Maschine zu kippen, stellt sie ihre Chemikalien selbst zusammen mit Kernseife, Waschsoda, kochendem Wasser und ätherischem Öl (ganz nach Duftgeschmack). Die Zubereitungszeit dauert nach den Worten der Chemikerin so lange, wie das Wasser braucht, bis es kocht.

Gerade in diesem Bereich kann sie beweisen, dass plastikfreies Leben gar nicht unbedingt teuer sein muss. Das Waschen werde nach der Methode Do-it-Yourself sogar deutlich billiger. Das genaue Rezept kann auf ihrer Blogseite wildeshuhn.de nachgelesen werden. Alternativ können auch Kastanien im Herbst Verwendung finden. In ihnen stecken Saponine, die eine reinigende Wirkung haben.

Die langen Zugfahrten von Mühldorf nach Unterhaching zur Arbeit lassen sich nutzen, um die Haushaltsplanung Schritt für Schritt umzustellen. Wenn Freunde kommen, empfinden sie die Regale völlig ohne Plastik als schön für das Auge. Gleichzeitig will sie es nicht übertreiben und nicht in einen Strudel der Perfektion geraten. Wenn Stefanie Frisch im Lehrerzimmer eine Ferrero-Schachtel oder zu Hause Süßigkeiten geschenkt bekommt, nimmt sie diese freundlich an.

Ihre Schüler im W-Seminar zum Thema Plastik haben sich ein bisschen von dem Geist inspirieren lassen. Ebenso wie die Kollegen aus vom Physikfach, die eine Ausstellung in der Mensa mit bestückt haben. Gymnasiastin Julia Nefahina (17), hat sich der Initiative Zero-Waste verschrieben und will ganz bewusst mit der Wiederverwertung von Materialien umgehen. Rosina Schachel (16) bezieht die Überlegungen in ihren Alltag mit ein. Schließlich könne man sich angesichts der Medienpräsenz von Mikroplastik und Kunststoffen in den Weltmeeren den Problem gar nicht verschließen. Derya Hatil (16) ist ebenfalls im Kurs. Sie achtet beim Einkauf darauf, nicht gedankenlos zuzugreifen. Vor allem die Eltern werden zur Rechenschaft gezogen, wenn sich mal wieder eine Verpackung zu viel darunter gemischt hat.