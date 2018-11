Unterhachinger Mutter sauer auf Gemeinderat: „Die haben uns glatt ins Gesicht gelogen“

Fehlende Kindergartenplätze: Nach Eklat um WhatsApp-Nachricht und Eltern-Demo wehr sich die Unterhachinger Mutter hinter der Aktion gegen Wahlkampf-Vorwürfe

Unterhaching – Für viel Wirbel in Unterhaching hat die anonyme Sprachnachricht einer Mutter gesorgt, die hinter der kleinen Demonstration von Eltern steckt, die keinen Kindergartenplatz für ihren Nachwuchs erhalten haben und deshalb geschlossen im Gemeinderat aufmarschiert waren. Wegen einiger Irritationen um ihre per WhatsApp verbreitete Audio-Datei hat sich die Mutter jetzt an den Münchner Merkur gewandt: Daiana Hirschberg (30) möchte Missverständnisse aufklären und nochmals die Not der Eltern in den Fokus rücken. Insbesondere erklärt sie, warum verzweifelte Eltern sich zuvorderst an CSU-Gemeinderätin Julia Mittermeier wenden und nicht an andere Kommunalpolitiker.

„Es ist ein Unding, daraus jetzt ein Politikum zu machen“, sagt Daiana Hirschberg. Ihr Demonstrations-Aufruf per Audio-Datei sei „keinesfalls als Wahlkampf“ gegen Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) gedacht gewesen. Wohl aber als Botschaft an den Rathauschef: „Wir Eltern haben einfach die Schnauze voll. Es ist eine absolute Unverschämtheit, wie Bürgermeister und Gemeinde mit uns umgehen.“

Daiana Hirschberg verdeutlicht das an ihrem eigenen Fall: Die Halbitalienerin hat zwei Söhne, Vincenzo (drei Jahre alt) und Vito (18 Monate). Für den Dreijährigen, ein „Muss-Kind“, bekommt sie trotz Rechtsanspruchs keinen Kindergartenplatz. „Dabei ist er seit drei Jahren in Unterhaching gemeldet, nicht erst seit gestern.“

Die Folge: Auf ihre Arbeitsstelle als Projektmanagerin bei einem Prototypenhersteller in Feldkirchen konnte die 30-Jährige bis dato nicht zurückkehren. „Mein Job ist wie ein Sechser im Lotto“, schwärmt Hirschberg. Um ihr Kind betreuen zu können, verlängert sie jetzt zwangsweise die Elternzeit; um ihren Mann zu entlasten und das Familieneinkommen aufzubessern, hat sie einen Minijob angenommen.

Mit Empörung reagiert sie auf den Vorwurf der Rathaus-Verwaltung, manche Eltern würden „mit Unwillen“ reagieren und die in einem Perlacher Privatkindergarten angebotenen Plätze nicht annehmen. „Erst in die Krippe in Unterhaching, dann zum Kindergarten in Perlach und irgendwie noch nach Feldkirchen – wann soll ich da eigentlich arbeiten?“, kritisiert sie den Gemeindevorschlag als wenig praxistauglich. Hinzu kämen die enorm hohen Kosten: „Wir können es uns schlicht nicht leisten, unser Kind für einen Tausender im Monat in einer privaten Einrichtung unterzubringen.“

Was die Unterhachingerin besonders ärgert: dass den Eltern seitens der Gemeinde monatelang vorgegaukelt wurde, bis September werde man das Problem mit den Kindergartenplätzen schon lösen. „Die haben uns glatt ins Gesicht gelogen“, schimpft Hirschberg. Ebenso wie 69 weitere Muss-Kinder ging ihr Sohn leer aus. Sozialpolitisch ein Armutszeugnis, sollte ihr Sohn erst im September 2019, mit dann vier Jahren, einen Platz erhalten.

„Der Bürgermeister schmückt sich gern damit, neue LED-Lampen zu installieren – doch was wir wirklich brauchen, ist mehr soziales Engagement“, sagt die 30-Jährige. „Die sollen endlich aufhören, uns zu verarschen!“

Daiana Hirschberg erläutert auch, warum die Eltern ausgerechnet CSU-Gemeinderätin Julia Mittermeier als Vertrauensperson auserkoren haben. Schon bei der Sozialausschuss-Sitzung im März, aber auch bei mehreren Gemeinderatssitzungen, wenn es ums Dauerthema Kindergartenplätze ging: „Frau Mittermeier war die einzige, die ihre Stimme erhoben und sich für Unterhachinger Eltern eingesetzt hat. Wir haben das Gefühl: Sie ist unser Sprachrohr“, sagt Hirschberg. „Hätte sich in all den Monaten irgendein Kommunalpolitiker, egal von welcher Partei, mal gezeigt, wären wir nicht nur auf Frau Mittermeier zugegangen. Doch von den anderen sieht und hört man nichts.“

Was den Eindruck angeht, in der Gemeinderatssitzung am 14. November sei unter Mitwirkung von Julia Mittermeier die Bürgerfrage-Viertelstunde gezielt boykottiert worden: Hirschberg widerspricht vehement. „Viele Eltern konnten es von Vornherein nicht bis 18 Uhr schaffen. Deshalb haben wir draußen gewartet und sind, weil wir die Sitzung nicht mit permanentem Tür-auf-Tür-zu stören wollten, eine Viertelstunde später geschlossen gekommen.“

Die inhaltlichen Ausführungen von Bürgermeister Panzer im Gemeinderat zum Thema Kindergartenplätze entlockte Daiana Hirschberg indes nur ein genervtes Augenrollen. „Das das übliche Geschwafel.“ Wortreich, aber inhaltsleer – und ohne Nutzen für die Betroffenen. „Uns geht es darum, mit der Gemeinde gemeinsam Lösungen zu finden. Aber für die im Rathaus sind wir immer nur die bösen Eltern“, sagt die Mutter, die sich abgekanzelt fühlt. „Wir gewinnen den Eindruck, dass die Not der Eltern der Verwaltung egal ist. Wäre das anders, hätte sich die Situation nicht so aufgeschaukelt.“

Hirschbergs Fazit, nach all dem Wirbel: „Ich stehe zu meiner Sprachnachricht. Und ich stelle klar, dass Frau Mittermeier davon nichts wusste.“

Das sagt die CSU-Gemeinderätin Julia Mittermeier

Auf ihrer Facebook-Seite hat CSU-Gemeinderätin Julia Mittermeier Stellung bezogen zum von der SPD geäußerten Vorwurf, sie habe in schmutziger Weise den Kommunalwahlkampf eröffnet. „Mir tun die Eltern, jeder mit seiner eigenen Situation, leid. Und natürlich setze ich mich besonders für die Alleinerziehenden ein“, schreibt Julia Mittermeier. „Die Schicksale haben mich bewegt!“ Sie sei „richtig enttäuscht, was aus meinem gut gemeinten Antrag gemacht wurde“. Um das Gerücht auszuräumen, sie wolle als potenzielle CSU-Bürgermeisterkandidatin schon jetzt Stimmung gegen Amtsinhaber Wolfgang Panzer (SPD) machen, kündigt Mittermeier an: „Ich werde NICHT Bürgermeisterkandidatin der CSU Unterhaching.“ Vielmehr werde sie weiterhin „für die Sache kämpfen“ und sich für die Eltern einsetzen. Aus innerem Antrieb, nicht aus Wahlkampf-Kalkül. Die CSU-Politikerin betont: „Den Mund werde ich mir definitiv nicht verbieten lassen.“