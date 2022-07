Unterhachinger Protest gegen Gewerbegebiet: „Chicago-Türme zerstören Landschaftspark“

Von: Martin Becker

Diese grafische Animation der Gemeinde Unterhaching soll zeigen, wie sich an der Skaterbahn im Landschaftspark die Perspektive durch das neue Ottobrunner Gewerbegebiet verändern könnte. © Gemeinde Unterhaching

Die Campuspläne auf dem Finsinger Feld in Ottobrunn rufen bei der Nachbargemeinde Widerstand hervor. Unterhaching befürchtet eine Wesensveränderung des Landschaftsparkes.

Unterhaching/Ottobrunn – Von „Chancen“ ist die Rede, garniert mit Vokabeln wie „Neustrukturierung“ und „Nachverdichtung“, ein „städtebaulicher Masterplan“ existiert schon: Das bestehende „Gewerbegebiet Nordwest“ am Finsinger Feld in Ottobrunn soll zum „Campusareal“ mit 19 Hektar Fläche, knapp 70 Meter hohen Bürotürmen und bis zu 5000 Arbeitsplätzen werden (wir berichteten). Die Pläne eines Investors, von der Gemeinde Ottobrunn wohlwollend unterstützt, stoßen in der Nachbarkommune allerdings auf massiven Widerstand: 19 Seiten umfasst das Protestschreiben der Gemeinde Unterhaching.

Frühzeitig gegensteuern

Noch bis zum 20. Juli ist im Ottobrunner Rathaus der Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 141 zur Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegt. Allein die Begründung ist 43 Seiten lang – in Unterhaching haben sie das alles genau studiert. „Der Geist dieser Begründung“, sagte der Unterhachinger Rathaus-Sprecher Simon Hötzl im Bauausschuss, „atmet sehr deutlich den Gedanken, alle damit einhergehenden Probleme auf uns als Nachbarkommune zu verlagern. Deswegen wollen wir frühzeitig gegensteuern, ehe sich der Ottobrunner Planungswille verfestigt.“



Bürotürme ragen weit hinauf

Die gefürchteten Probleme schilderte Stefan Lauszat, Chef der Unterhachinger Bauverwaltung, in drastischen Worten. „Die Überlegungen der Gemeinde Ottobrunn greifen massiv in unsere Rechte ein und verletzen diese“, sagte Lauszat. So würden die geplanten Bürotürme von 30 bis fast 70 Metern Höhe den Charakter des Landschaftsparks, in den das Ottobrunner Gewerbegebiet westlich der Aral-Tankstelle an der Westumfahrung (wie ein Zipfel hineinragt, zerstören: „Der Landschaftspark ist nicht bloß ein Refugium, sondern fußt auf der Grundidee, eine Weite zu schaffen, den Blick schweifen lassen und sich den Alpen ein Stück näher fühlen zu können.“ Mit einer Visualisierung der Gemeinde Unterhaching zeigte Lauszat auf, wie sich am Skater-Funpark auf der alten Landebahn die Perspektive verändern könnte. Aber auch, dass Ottobrunn „ein Arbeiten im Grünen“ suggeriere, werde durch stärkere Frequentierung den Landschaftspark in seinem Wesen verändern.



Wo bleiben die Wohnungen für die Arbeitskräfte?

Weitere Sorgen der Unterhachinger: dass Ottobrunn zwar 5000 Arbeitsplätze schafft, aber weder Wohnraum noch Infrastruktur für diese vielen Menschen. „Schon Infineon in Neubiberg hat uns gezeigt, dass viele Mitarbeiter in Unterhaching ihre Heimat gefunden haben“, rechnete Lauszat vor. „Auch hier würde der Siedlungsdruck einfach verlagert.“ Am Ottobrunner Verkehrskonzept zweifeln sie ebenfalls in der Nachbarkommune: „Zwei zusätzliche Radwege allein werden das ÖPNV-Problem nicht lösen, denn der Flaschenhals der Westumfahrung bleibt – und auch der Bus steht dort dann im Stau.“



Warnung vor „Straßenschluchten“

Im Unterhachinger Bauausschuss fand Grünen-Sprecher Stefan König „diese Ausführungen fantastisch“ und warnte vor „Straßenschluchten“, Harald Nottmeyer (SPD) stimmte Lauszat ebenso zu: „Türme wie in Chicago haben im Hachinger Tal nichts zu suchen.“ Der CSU indes war „die Datenlage zu dünn“, wie Franz Felzmann fand – Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) wiederum verwies auf die Webseite der Gemeinde Ottobrunn, wo das Vorhaben auf über hundert Seiten detailliert dargestellt ist. Gertraud Schubert (FWU) kommentierte die Ottobrunner Pläne mit Ironie: „Die haben sich garantiert was dabei gedacht – nämlich, möglichst nah an Unterhaching heranzubauen, um den eigenen Ort zu entlasten.“



Die Gemeinde Unterhaching, so der einstimmige Beschluss, mandatiert nun eine Rechtsanwaltskanzlei und gibt Gutachten in Auftrag. Ziel des Protests: die Ottobrunner Campusareal-Pläne in Einklang zu bringen mit den eigenen Interessen.