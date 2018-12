Unterhachings Bürgermeister verspricht bald mehr Kita-Plätze - und kritisiert den Umgangston mancher Eltern

Die Kita-Situation in Unterhaching entspannt sich bald, da sind Unterhachings Bürgermeister Wolfgang Panzer und sein Sprecher Simon Hötzl optimistisch. Sie ärgert, wie manche Eltern sich im Internet äußern.

Unterhaching– Bei vielen Familien in Unterhaching ist die Verzweiflung groß, 70 seit Oktober drei Jahre alte Muss-Kinder haben keinen Kindergartenplatz erhalten, einer alleinerziehenden Mutter wurde inzwischen deshalb vom Arbeitgeber sogar gekündigt. In der November-Sitzung des Gemeinderats kam es zu einer „Eltern-Demonstration“, danach tobte die Debatte emotional weiter, auch auf Plattformen wie Merkur.de oder Facebook. In einem Interview mit dem Münchner Merkur beziehen jetzt Bürgermeister Wolfgang Panzer und Rathaus-Sprecher Simon Hötzl Stellung zur unverändert angespannten Situation.

Ein Blick ins Schlagzeilenarchiv unserer Zeitung zeigt: Das Thema kocht seit vielen Jahren hoch. Warum bekommt Unterhaching sein Problem mit den fehlenden Kindergartenplätzen nie in den Griff?

Wolfgang Panzer: Es ist richtig, dass wir derzeit bei unseren Kindergärten Personalschwierigkeiten haben. Aber das ist kein Unterhachinger Problem, sondern eins im gesamten Landkreis. Pro Kindergartengruppe benötigen wir eine Erzieherin und eine Pflegerin. Allein in St. Korbinian haben wir 36 Plätze frei, und im Kindergarten ,Die Arche‘ sind 15 Plätze nicht belegt – mangels Personal. In diesen beiden Kindergärten von kirchlichen Trägern sind also 51 Plätze unbelegt. Doch auf die Personalplanung der Kirchen habe ich keinen direkten Einfluss. Ich habe das nie auseinander dividiert: Gemeinde und freie Träger. Insgesamt betrachtet stimmt es, so schlimm wie heuer war es noch nie – sonst haben wir es immer geschafft, die Engpässe, die sich im Mai andeuteten, bis September fast komplett zu reduzieren. Diesmal hat es nicht geklappt, weil der Arbeitsmarkt an Erzieherinnen leer gefegt ist.

Offenbar gibt es aber auch im Landkreis München Unterschiede. Kommunen wie Grünwald oder Neubiberg haben keine Personalprobleme.

Panzer: Ganz so einfach ist es nicht. Erstens kann man viele Nachbarkommunen nicht mit uns vergleichen – weil wir doppelt so groß sind und mit einem ganz anderen Druck umgehen müssen. Wir haben in Unterhaching, ähnlich wie die Stadt Unterschleißheim mit etwa ebensovielen Einwohnern, eine Spezialsituation. Zweitens hat beispielsweise Neubiberg ein anderes System, dort sind alle Kindergartenplätze extern vergeben. Wir dagegen haben kommunale Einrichtungen, und nach meiner Rechtskenntnis ist es so: Wir dürfen nicht über Bedarf anerkennen. Die Plätze wären ja vorhanden – es fehlt uns an Personal, um sie zu belegen.

„Aus dem ständigen Zu- und Wegzug ergibt sich eine ganz schwierige Planungssituation“

Aber das Problem kehrt doch jedes Jahr wieder. Müsste Unterhaching sich angesichts des Bevölkerungswachstums nicht anders organisieren? Und quasi „auf Vorrat“ planen?

Panzer: Unsere Sozialanalyse ergibt: Im Jahr ziehen 2000 Bürger weg und 2500 hinzu – zwischen 2013 und 2017 lag das Bevölkerungswachstum in Unterhaching bei knapp acht Prozent. Aus dem ständigen Zu- und Wegzug ergibt sich eine ganz schwierige Planungssituation. Auf Vorrat planen dürfen wir wegen der Bedarfsanerkennung nicht. Und private Träger wollen sich bei der Anmeldung nicht recht reinreden lassen. Wir wollen eine zentrale Anmeldung für 2019 angehen. Und wir gestalten die Bauleitplanung so, dass Unterhaching auf absehbare Zeit nicht weiter wächst.

Den Eltern hilft das aktuell aber nicht.

Panzer: Ich kann nachvollziehen, dass es für Eltern eine schwierige Situation ist, ich bin selber Vater. Aber: Wir haben Kindergartenplätze übergangsweise ausgelagert, bei einem privatem Anbieter. Das heißt, ich kann dort Kindergartenplätze erfüllen. Sie liegen nicht vor der Haustür. Aber es muss keiner deswegen seinen Job aufgeben.

Vielen Eltern ist die private Einrichtung „Infanterix“ aber zu teuer.

Panzer: Im Gesetz steht nicht drin, dass man einen Anspruch auf einen kostenlosen Kindergartenplatz hat. Es gibt nicht den Kindergartenplatz, den jemand genau möchte. Wir sind angehalten, ein möglichst breites Portfolio anzuzubieten – das tun wir. Wenn es um Kostenfragen geht und es, zum Beispiel bei Alleinerziehenden, finanziell eng wird, kann man sich wegen Unterstützung an die Einrichtung oder die Gemeinde wenden, muss dann seine Verhältnisse aber auch komplett offenlegen – dann helfen wir gern.

Die Eltern klagen auch, Sie würden im Rathaus unfreundlich abgekanzelt.

Panzer: Wenn 70 Eltern täglich anrufen, bindet das die Arbeitszeit unserer zwei Sachbearbeiterinnen, ihren Job zu machen. Ja, eine Absage kann man mehr oder weniger freundlich formulieren, doch die Botschaft bleibt die gleiche.

„Einige Eltern sind da sehr grenzwertig unterwegs“

In der November-Sitzung des Gemeinderats hieß es auch, die Presse – also wir – trügen eine Mitschuld an den Personalproblemen.

Panzer: Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, auch nicht Frau Mittermeier (CSU-Gemeinderätin, die sich als Sprachrohr der Eltern positioniert hat; d. Red.) oder Frau Hirschberg(Verfasserin einer zunächst anonymen Sprachnachricht, die per WhatsApp unter Eltern verbreitet wurde; wir berichteten). Aber ich verweise auf den Hashtag im jüngsten Gemeindejournal:#Nichtegalgegenhassimnetz. Es kommt auf eine positive Außendarstellung an. Ich bekomme Personal, wenn Mitarbeiter, Kindergartenleitungen und Eltern alle an einem Strang ziehen. Doch wenn sich jetzt Bewerber bei Facebook umschauen: Einige Eltern sind da sehr grenzwertig unterwegs – sie sollten sich schon überlegen, welche Kommentare sie liken oder teilen und was sie damit auslösen. Es geht um einen respektvollen Umgang, und es schadet der Personalfindung, wenn wir uns schlecht darstellen. Mir geht es um die Kinder. Wenn ich einen Fehler mache, stehe ich dazu, und wenn eine politische Aktion gegen mich läuft, dann halte ich das aus. Aber ich lasse mich nicht im Netz mobben. Und ich will nichts auf dem Rücken der Kinder austragen, das ist mir zuwider.

Dienstwohnungen, Zulagen, tarifliche Höhergruppierungen: Die Kommunen überbieten sich gegenseitig im Wettbewerb um Erzieherinnen. Würde es nicht Sinn machen, diese über einen gemeinsamen Pool landkreisweit zu verteilen?

Panzer: Solch eine zentrale Variante wäre sicher nicht verkehrt. Aber rechtlich geht das wohl nicht.

Bekommen Eltern, deren Muss-Kinder keinen Platz erhalten haben, von der Gemeinde eigentlich eine Entschädigung, weil jetzt für diese Altersgruppe das Betreuungsgeld entfällt?

Panzer: Das ist Sache der bayrischen Staatsregierung. Wenn ich bei Infanterix einen Kindergartenplatz zur Verfügung stelle und die Leute lehnen das ab, dann ist das Thema durch. Immerhin, das ist eine klare Botschaft: Wir können 2019 zum 1. April und vermutlich auch zum 1. Februar vermutlich jeweils eine größere Anzahl nachbelegen. Mit Personalgewinnungsmaßnahmen wird im ersten Quartal 2019 eine sehr deutliche Entspannung eintreten.

„Sie werden sehen, dass es dannnicht mehr so dramatisch ist.“

2020 will die Gemeinde das neue „Kinderhaus plus“ am Oberweg eröffnen. Woher nehmen Sie den Optimismus, dafür überhaupt genügend Personal zu finden?

Simon Hötzl: Wir ziehen den Optimismus daraus, dass wir unter pädagogischen und räumlichen Aspekten bestmögliche Bedingungen bieten werden, sowohl für Erzieherinnen als auch für die Kinder. Es wird attraktiv und damit Anreiz sein, in solch einer perfekt ausgestatteten Einrichtung zu arbeiten – über Dienstwohnung und überdurchschnittliche Vergütung hinaus ein Argument, das ziehen wird. Außerdem wollen wir selbst über das Modell ,Optiprax‘ Erzieherinnen ausbilden.

Wie löst man das Grundsatzproblem des Erzieherinnen-Mangels?

Hötzl: Es muss ein gesamtgesellschaftlicher Wunsch sein, das Berufsbild Betreuung interessanter zu machen. Möglicherweise braucht es eine bezahlte Ausbildung zur Erzieherin, vielleicht braucht es auch eine Akademisierung des Berufs, ähnlich wie im Pflegebereich angedacht. Das wäre ein Gedanke fürs Kultusministerium: Auch Abiturienten kann man eine Perspektive bieten, mit einem Studium auf Bachelorniveau im Betreuungsbereich zu arbeiten. Es können nicht alle Abiturienten ins Grundschul- oder Gymnasiallehramt drängen wollen, Wir brauchen genau diese Leute auch in der frühkindlichen Bildung – da muss und wird ein Umdenken einsetzen. Wir starten im Kindergartenjahr 2019/2020 unter neuen Rahmenbedingungen, und Sie werden sehen,