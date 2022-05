Das ist Unterhachings neuer Heimatminister

Von: Martin Becker

Das gesellschaftliche Zusammenleben in Unterhaching verbessern, das ist Wolfgang Ziolkowskis Mission. Foto: becker © Martin Becker

Seit 38 Jahren arbeitet Wolfgang Ziolkowski in überwiegend leitenden Positionen für die Gemeinde Unterhaching, mit 55 packt er jetzt noch mal eine neue Aufgabe an: Ab 1. Juni wird der er eine Art „Heimatminister“.

Unterhaching - Wolfgang Ziolkowski übernimmt im Kubiz das von Bürgermeister Wolfgang Panzer neu geschaffene Ressort „Heimat, Kultur und Senioren“. Was das genau bedeutet, erklärt der neue Heimatchef im Interview mit dem Münchner Merkur.

Nach 38 Jahren im Rathaus wechseln Sie ins Kubiz, um dort den Themenkomplex „Heimat, Kultur und Senioren“ zu bündeln. Wie kam es dazu?

Als ich am 1. Mai 2020 als Referent für Organisation und Bürgerangelegenheiten in die Amtsleitung wechselte, wurden die mir angedachten Aufgaben durch die Corona-Pandemie konterkariert und angestoßene Projekte irgendwann so unübersichtlich, dass der Bürgermeister die Notbremse gezogen hat: Er möchte mich wieder bei meinen Kernkompetenzen sehen – ich betreue seit 22 Jahren die großen Veranstaltungen wie Bürgerfest, Neujahrsempfang, Weihnachtsfeier des Gemeinderats. Ich soll mich also auf meine Kernaufgaben rückbesinnen.

Das neue Ressort beinhaltet mit Heimat, Kultur und Senioren gleich drei Bereiche. Warum?

Das bedeutet, dass man nach Jahrzehnten des zerpflückten Arbeitens die Leitung dieser Bereiche in einer Person bündelt.

Wo wollen Sie ansetzen?

Unterhaching hat sich immer mehr zur Schlafstadt entwickelt, viele nehmen nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teil. Im Ordnungsamt zum Beispiel hatten sich bei mir Bürger über die Zustände in der „Stadt Unterhachingen“ beschwert. Wir sind keine Stadt und sitzen nicht in Baden-Württemberg. Oder: Eine Bürgerin stellte erst nach sieben Jahren fest, dass es hier ein Freibad gibt. In der Summe können wir also einiges verbessern, was das gesellschaftliche Zusammenleben angeht.

Wodurch sticht Unterhaching heraus im Münchner Speckgürtel?

Ich schätze an Unterhaching, dass es Bindeglied ist zwischen städtischem und ländlichen Bereich. Wir sind nicht das eine oder das andere, sondern beides – in 15 Minuten in der Landeshauptstadt und in 30 Minuten in Österreich. Das ist schon eine sensationell tolle Lage. Kaum etwas beschreibt Unterhaching so gut wie der Slogan „München vor der Tür, die Berge hinterm Haus“. Und: Wir sind mit über 25 000 Einwohnern die größte Gemeinde in Bayern.

Der Stadt-Status ist kein Thema?

Stadt zu werden ist eine politische Entscheidung – der Wechsel wäre mit mehr Pflichten verbunden. Stadt Unterhaching hört sich holprig an, Gemeinde Unterhaching klingt viel flüssiger.

Wie wollen Sie das Heimatbewusstsein stärken?

Indem ich Bürger, Vereine und sonstige Institutionen sowie das Kubiz besser verknüpfe. Ziel ist eine Verbesserung des gesellschaftlichen Lebens.

Bei dem sich aber der Eindruck aufdrängt, dass daran immer die gleichen paar Hundert Leute teilnehmen. Etwas wenig bei über 25 000 Einwohnern. Fehlt den Unterhachingern das Wir-Gefühl?

Ja, es stimmt, wir haben eine Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft. In Vereinen wie Feuerwehr, Birker Burschen oder bei den Trachtlern gibt es noch die alte Kultur, die wir erhalten und stärken wollen, damit sich noch mehr Leute, die hier wohnen, für Unterhaching interessieren. Wir möchten uns wieder mehr nach außen präsentieren; Was sind wir, was haben wir, was bieten wir? Auf politischer Ebene setzen wir auf mehr Bürgerbeteiligung wie zuletzt bei der „Grünen Mitte“ auf der Stumpfwiese. Also weg vom Schlafstadt-Charakter, hin zur Mitmach-Gemeinde.

Müssen dann nicht auch die Kommunikationskanäle verbessert werden?

Unsere Social Media Kanäle werden gut gelesen. Nun sind wir gerade dabei, die Homepage neu aufzustellen. Ich bin schon am Suchen und Sammeln, sehe mich absolut als Dienstleister.

Trotzdem geht gerade an der Jugend vieles vorbei.

Für die Senioren ist ein sehr gutes Paket geschnürt. Eine der größten Herausforderungen wird es sein, auch der Jugend attraktivere Angebote zu machen. In der Jugendkulturwerkstatt etwa hält sich nur ein sehr begrenzter Personenkreis auf – die breite Masse kennt die Einrichtung gar nicht. Wenn wir nun neue Programme aufstellen für Kinder und Jugendliche, müssen wir sie nicht nur fördern, sondern auch fordern. Das Problem sind rechtsfreie Räume wie im Landschaftspark, wo es immer wieder zu Vandalismus kommt. Wenn wir neue Angebote machen, müssen sie einhergehen damit, dass Jugendliche Verantwortung übernehmen. Die Erfahrung hat uns leider gezeigt: Das ist nicht mehr so in unserer Gesellschaft verankert. Jeder sagt, ich will; aber keiner: ich kann, ich soll, ich muss. Das gilt übrigens für alle Altersstrukturen.

Haben Sie ein Herzens- Projekt?

Nicht wirklich, aber ich sehe viele Punkte, die angesprochen werden müssen. Das Angebot vom Kulturamt, ohne das als Kritik zu verstehen, ist sehr speziell zugeschnitten auf einen kleinen Teil der Bevölkerung. Als Referent für Heimat sehe ich die Herausforderung darin, mehr in die Breite zu gehen, um weitere Bevölkerungsschichten zu erreichen. Am Ortspark oder im Landschaftspark sind unsere Möglichkeiten begrenzt – eine Idee für eine neue Veranstaltungsfläche, beispielsweise ein Straßenfest, wäre der künftige Platz in der „Grünen Mitte“. All das ist nicht einfach – das zuletzt etwas vor sich hindümpelnde Hauptstraßenfest wollten wir mal in die Parkstraße verlegen, haben aber sofort ganz viele Wenns und Abers zu hören bekommen.

Stichwort feiern, das Bürgerfest bekommt mit Lorenz Stiftl einen erfahrenen Wiesnwirt. Was wird anders heuer?

Klare Verbesserungen sehe ich im Gastronomie-Angebot, weil der neue Festwirt als Gastronom mit seinen weiteren Betrieben ganz anders kalkulieren kann. Der Schaustellerpark wird aufgrund bestehenden Vertrages gleich sein wie bisher. Natürlich fehlt oftmals ein großes Fahrgeschäft zusätzlich zum Taumler. Aber auch wenn wir die größte Gemeinde sind, ist es immer noch ein kleines Fest.

Als Rathaus-Urgestein haben Sie schon vier Bürgermeister erlebt. Wie sind Ihre Erfahrungen?

Da ich sie in unterschiedlichen Positionen erlebt habe, lassen sie sich nicht vergleichen. Von der Rhetorik und vom Auftreten her war natürlich Engelbert Kupka, der mich als jungen Menschen damals persönlich eingestellt hat, eine prägende Persönlichkeit. Walter Paetzmann kannte ich schon von früher, da meine Eltern unweit von ihm wohnten. Bei Erwin Knapek habe ich mich auch wohlgefühlt, obwohl ich mich mit ihm viel gehakelt habe, aber in positivem Sinne. Und Wolfgang Panzer kenne ich praktisch seit über 45 Jahren, wir sind nahe beieinander aufgewachsen und haben uns immer geschätzt.

Auch im Rathaus forcieren Sie den Zusammenhalt?

Es gibt Leute, die nennen mich den „Feiermeier“. Ich organisiere seit 20 Jahren einen „Tag im Schnee“, also gemeinsames Skifahren, und in unregelmäßigen Abständen eine Veranstaltungsreihe: Wir radeln Freitagnachmittag mal zusammen in den Biergarten oder machen abends einen Bowling-Abend. Aber es ist im Rathaus ähnlich wie im ganzen Ort: Es machen immer die gleichen Kollegen mit, ein fast elitärer Kreis. Wobei die jungen Kollegen zusammen teils eigene Wege gehen. Dieses Wir-Gefühl, das wir im Rathaus im Kleinen praktizieren, wollen wir nach draußen bringen für ganz Unterhaching.