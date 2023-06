Verbaler Streit in Unterhaching eskaliert: Über Streifenwagen rücken an

Von: Martin Becker

Ein Großaufgebot der Polizei rückte in Unterhaching an. © Symbolfoto: Roland Weihrauch/dpa

Mit einem Großaufgebot von über zehn Streifenwagen rückte die Polizei in Unterhaching an. Grund: ein blutiger Streit auf einem Parkplatz am Grünwalder Weg.

Unterhaching – Weil bei der Alarmmeldung über den Polizeinotruf 110 von einer „Messerstecherei“ die Rede war, rückten die Beamten am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr mit einem Großaufgebot von mehr als zehn Streifenwagen in Unterhaching an: Auf einem Parkplatz am Grünwalder Weg war, wie sich herausstellte, ein zunächst verbaler Streit unter vier Männern eskaliert und zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung ausgeartet.

Bei den vier Tatbeteiligten handelt es sich um drei Bulgaren (42, 23 und 17 Jahre alt) mit Wohnsitzen im Landkreis München und Berlin sowie um einen 41-jährigen Türken aus München.

Wie und warum es zu der Streitigkeit kam, ist noch unklar. Fest steht: Alle vier Männer wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei durch ein scharfes Werkzeug verletzt. Die Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch, der genau Tathergang und die möglichen individuellen Tatbeteiligungen sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Alle vier Personen erhielten Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten. Ein Rettungswagen behandelte die drei bulgarischen Staatsangehörigen ambulant vor Ort, der 41-jährige Türke indes musste zur medizinischen Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.