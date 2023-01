Vermisste Vanessa Huber (39) bei „Aktenzeichen XY“

Von: Carina Ottillinger

Verschwunden: Von Vanessa Huber fehlt jede Spur. © Polizei

Seit Anfang November wird Vanessa Huber (39) aus Unterhaching vermisst – die Polizei schließt eine Gewalttat nicht aus. Bislang ist die Suche erfolglos. Am Mittwoch wird der Fall auf Aktenzeichen XY gezeigt.

Unterhaching - Vanessa Huber aus Unterhaching ist weiter vermisst. Die Polizei tappt noch im Dunkeln. Es sind zwar inzwischen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung bei der Kripo eingegangen, teilt das Polizeipräsidium mit. Man sei auch allen Tipps nachgegangen, sagt ein Sprecher, aber eine heiße Spur sei nicht dabei gewesen.

Sendung auf Aktenzeichen XY

Daher geht die Polizei jetzt einen Schritt weiter. Am Mittwoch, 18. Januar, um 20.15 Uhr geht der Fall auf Aktenzeichen XY im ZDF auf Sendung. Es werden zwei neue Fotos und ein Video vom Einkauf kurz vor dem Verschwinden gezeigt. Das Kommissariat erhofft sich davon, dass sich weitere Zeugen an die Frau erinnern und Informationen weitergeben.

Die Stunden vor dem Verschwinden

Zuletzt gesehen wurde Vanessa Huber am 5. November gegen 16.40 Uhr beim Einkaufen im Norma in der Münchner Straße. Nachdem sie das Geschäft verlassen hat, „verlieren sich die Spuren“, so der Polizeisprecher. Es sei auch unklar, ob sie nach dem Einkauf wieder nach Hause gefahren ist und falls ja wie. Mit dem Rad oder dem Auto? Ihr Ehemann hat sie laut Polizei jedenfalls am Montag, 7. November, vermisst gemeldet, zwei Tage nach dem Verschwinden. Aufgrund der Gesamtumstände wird wegen Verdacht eines Gewaltdeliktes ermittelt.

Bisherige Ermittlungen führen nicht weiter

Die ersten Spurensuche im Mehrfamilienhaus in der Münchner Straße führte zu keinen weiteren Hinweisen. Dem nähren Umfeld sind ebenfalls keine Informationen bekannt. Groß angelegte Suchaktionen in den umliegenden Wäldern und Gewässern waren erfolglos.

Vermisstenprofil

Laut Polizei trifft folgende Beschreibung auf die vermisste Frau zu: Sie ist 39 Jahre alt, hat blonde längere Haare und eine schlanke Statur, die zuletzt getragene Kleidung ist nicht gesichert bekannt

Zeugen gesucht

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 11, zuständig für Tötungsdelikte. Die Polizisten suchen nun Zeugen. Wer hat Vanessa Huber nach dem Einkauf noch gesehen? Wer kann Angaben zu ihren Lebensumständen machen? Wer hat sonstige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise an das K 11 unter Tel. 089 / 291 00 oder an jede andere Dienststelle.