„Für Frieden und Völkerverständigung“

Von: Volker Camehn

Teilen

Historische Aufnahme: eine Ehrentafel der Kameradschaft zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. © Veteranen- und Reservisten-Kameradschaft Unterhaching

Die Veteranen- und Reservisten-Kameradschaft Unterhaching plant schon jetzt für ihr 150-jähriges Jubiläum im Jahr 2024.

Unterhaching – Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Denn im nächsten Jahr feiert die Veteranen- und Reservisten-Kameradschaft Unterhaching (vormals Krieger- und Soldatenkameradschaft Unterhaching) ihr 150-jähriges Bestehen. Wie jetzt auf der Jahreshauptversammlung des Vereins besprochen wurde, sollen die Feierlichkeiten voraussichtlich am 30. Juni 2024 stattfinden.

„Dazu wollen wir am Eingang zum Landschaftspark ein Feldkreuz errichten“, erklärt Klaus Käfer, seit nunmehr acht Jahren Vorsitzender der VRK Unterhaching. „Dort soll dann eine Feldmesse mit Weihe und anschließendem Umzug stattfinden“, so Käfer.

Der Umzug wird, so die Planung, über die Biberger Straße und am Kriegerdenkmal vorbei zur Hachinga Halle führen, wo dann ein entsprechender Festakt geplant ist. Ein entsprechender Antrag liegt der Gemeinde allerdings noch nicht vor. „Wir ja noch eineinhalb Jahre hin bis zur Feier. Es spricht aber eigentlich nichts gegen eine Genehmigung der Streckenführung“, sagt Käfer.

Der Dritte Bürgermeister, Richard Raiser (CSU), habe mittlerweile seine Zustimmung zur Errichtung des Feldkreuzes am Eingang zum Landschaftspark gegeben. „Es müssen nur noch einige Verfahrensfragen geklärt werden“, ist Käfer zuversichtlich.

Die Kameradschaft heute mit ihrer Führungsriege (v.l.) Klaus Käfer, Günter Damaske, Gisela Pfeifle, George Jones, Sebastian Rauh, Gerhard Eiwen und Konstanze Schlee. © Volker CAMEHN

Die Kameradschaft wurde 1874 gegründet, nach dem 2. Weltkrieg nahm man die Vereinstätigkeit allerdings erst wieder 1954 auf – „fern aller militärischen Tendenzen“, heißt es in der 125-Jahr-Festschrift.

Auch was das Kriegerdenkmal anbelangt, fehlt es in Sachen Bedeutungswandel nicht an klaren Worten: Es solle nicht mehr um Heldenverehrung gehen, als vielmehr um die „Forderung und Mahnung für Frieden und Völkerverständigung“. Die Kriegerdenkmäler sind demnach nun „Mahnmale für den Frieden“.

Die Unterhachinger Kameradschaft besteht aktuell aus 62 Mitgliedern, darunter unter anderem auch drei Frauen, ein aktiver Soldat und zwölf Reservisten. Seit Klaus Käfer den Vorsitz übernommen hat, konnte er 25 neue Mitglieder gewinnen, wie er nicht ohne Stolz betont.

Auch formell setzte er einige Änderungen durch: „Der zeitgemäße Wegfall des Namensteils ,Krieger‘, dafür die Hinzunahme der ,Reservisten‘ und die Aktualisierung zu ,Veteranen‘.“ Mittlerweile dürfen auch Frauen und Ungediente der Kameradschaft beitreten. „Wir haben wieder ein relativ reges Vereinsleben“, freut sich Käfer. Dazu gehörten unter anderem neben der Jahreshauptversammlung auch die Teilnahme an Veranstaltungen anderer Vereine, das Bezirks-Schießen, oder die traditionelle Weihnachtsfeier mit Tombola.